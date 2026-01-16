Alle Infos zum Dülkener Hallenmaster 2026

Das Traditionsturnier des Dülkener FC gilt seit Jahrzehnten als Kräftemessen der besten Hallenmannschaften aus der Region und bildet den würdigen Schlusspunkt der Hallensaison. Das Volksbank-Master wird in diesem Jahr bereits zum 33. Mal ausgetragen und findet vom 16. bis 18. Januar in der Halle am Ransberg statt. Die wichtigsten Punkte im Vorfeld des Turniers.

Traditionell kämpfen am Samstag ab 15.30 Uhr insgesamt 16 Mannschaften in vier Vierergruppen um den Einzug in die Zwischenrunde am Sonntag, für die sich jeweils die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe qualifizieren. Dort kämpfen ab 11.30 Uhr acht Teams in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalrunde. Die beiden Gruppensieger treffen anschließend im Überkreuzverfahren im Halbfinale aufeinander. Die Verlierer ermitteln im Shootout den Drittplatzierten, während die Sieger das Finale bestreiten.

Einen klaren Favoriten auszumachen, fällt auch in diesem Jahr schwer. Sicherlich ist Vorjahressieger ASV Einigkeit Süchteln zu beachten, der bereits bei der Hallenstadtmeisterschaft in Viersen dominierte und sich souverän den Titel sicherte. Auch die Teams aus Mönchengladbach, wie die SpVg Odenkirchen, der TuS Wickrath oder der Rheydter SV, könnten eine wichtige Rolle im Turnierverlauf spielen. Zudem hat sich TIV Nettetal selbst hohe Ziele gesteckt.

Die Vorrunde beginnt am Samstag um 15.30 Uhr. Die Zwischenrunde startet am Sonntag ab 11.30 Uhr. Um 15.20 Uhr steht das erste Halbfinale an. Der Shootout um Platz drei ist für 16.09 Uhr angesetzt, das Finale beginnt um 17.00 Uhr.

Gruppe B: TuRa Brüggen – CSV Marathon Krefeld (15.56 Uhr), Rheydter SV – BW Concordia Viersen (16.09 Uhr), TuRa Brüggen – Rheydter SV (16.48 Uhr), BW Concordia Viersen – CSV Marathon Krefeld (17.01 Uhr), CSV Marathon Krefeld – Rheydter SV (17.40 Uhr), BW Concordia Viersen – TuRa Brüggen (17.53 Uhr)

Gruppe C: 1. FC Heinsberg-Lieck – DJK Fortuna Dilkrath (18.15 Uhr), Dülkener FC – SpVg Odenkirchen (18.28 Uhr), 1. FC Heinsberg-Lieck – Dülkener FC (19.07 Uhr), SpVg Odenkirchen – DJK Fortuna Dilkrath (19.20 Uhr), DJK Fortuna Dilkrath – Dülkener FC (19.59 Uhr), SpVg Odenkirchen – 1. FC Heinsberg-Lieck (20.12 Uhr)

Gruppe D: TIV Nettetal – SV Niersquelle Kuckum (18.41 Uhr), TuS Wickrath – 1.FC Viersen (18.54 Uhr), TIV Nettetal – TuS Wickrath (19.33 Uhr), 1. FC Viersen – SV Niersquelle Kuckum (19.46 Uhr), SV Niersquelle Kuckum – TuS Wickrath (20.25 Uhr), 1. FC Viersen – TIV Nettetal (20.38 Uhr)

Die Hallenregeln

Das Turnier läuft nach den offiziellen Hallenregeln des Fußball-Verbands Niederrhein (FVN) ab. Anders als bei den vergangenen Masters wird es in diesem Jahr keinen mitspielenden Torwart geben. Der Torhüter darf seinen Torraum ausschließlich zum „Retten“ verlassen und dabei maximal einen Ballkontakt ausführen. Innerhalb des Torraums ist die Anzahl der Ballkontakte für den Torwart hingegen unbegrenzt.

Die Eintrittspreise

Tickets für das Masters sind direkt an der Halle am Ransberg zu erwerben. Der Tagespreis beträgt sieben Euro. Wer für Samstag und Sonntag ein Kombiticket kauft, zahlt zehn Euro.

Das Turnier der Frauen

Eröffnet wird das Turnier am Samstag um 11 Uhr mit der Partie zwischen dem SC Grimmlinghausen und dem SV Viktoria Waldenrath-Straeten. In zwei Vierergruppen qualifizieren sich jeweils die beiden Erstplatzierten für die Halbfinalspiele. Das Finale ist für 14.45 Uhr angesetzt.

Gruppe A: SC Grimmlinghausen, RW Venn, SV Viktoria Waldenrath-Straeten, MSV Duisburg

Gruppe B: FV Mönchengladbach 2020, ASV Einigkeit Süchteln, Dülkener FC, VfR Warbeyen

Absagen diverser Mannschaften

Das Teilnehmerfeld für das Masters zusammenzustellen, wird von Jahr zu Jahr herausfordernder. Vorrangig steht für viele Vereine der Ligabetrieb im Fokus, der in diesem Jahr in vielen Ligen früh wieder beginnt. Teilweise sind Ligaspiele sogar schon auf den 30. Januar terminiert. Angesichts der kurzen Vorbereitungszeit möchten viele Trainer kein Risiko eingehen und schonen ihre Spieler in der Halle. Dies war bereits bei den Stadtmeisterschaften im Kreis Viersen zu beobachten, bei denen einige Teams auf eine Teilnahme verzichteten. Auch beim Masters sind nicht alle qualifizierten Mannschaften vertreten. Dennoch gelang es den Verantwortlichen durch die Vergabe mehrerer Wildcards, ein attraktives Teilnehmerfeld bei den Herren und Frauen zusammenzustellen.

Das Turnier der Altherren

Das Masters-Wochenende startet traditionell bereits am Freitag mit dem Turnier der Altherren, das als reines Einladungsturnier ausgetragen wird. Um die Zusammenstellung der Mannschaften kümmert sich Theo Stapper als Verantwortlicher der Altherren.

Gruppe A: ASV Einigkeit Süchteln, SC Waldniel, RW Venn, Dülkener FC

Gruppe B: BW Concordia Viersen, SC Hardt, ASV Einigkeit Süchteln II, Rheydter Spielverein

Die Gruppenphase beginnt um 19.00 Uhr. Die beiden Zweitplatzierten jeder Gruppe treten ab 21.30 Uhr im Spiel um Platz drei gegeneinander an, ehe um 21.45 Uhr das Finale der beiden Gruppensieger folgt.

