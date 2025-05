Aufteilung des Spielrechts: Die SG genießt am diesjährigen Finaltag der Amateure das Gastrecht, die TSG Balingen das Heimrecht, welche damit den Anspruch auf die Wahl der Trikotfarbe hat und demnach in roter Spielkleidung auflaufen wird. Die Aspacher werden die Partie im gelb-schwarz-gelben Outfit bestreiten.

Ticketing:

Der Ticketverkauf soll am morgigen Freitagnachmittag gestartet werden. Dieser wird sowohl im

Online-Vorverkauf, als auch am Spieltag an den Tageskassen auf der Waldau stattfinden.

Zudem wird die SG Sonnenhof Großaspach bei den Heimspielen am kommenden Samstag

gegen den VfR Aalen sowie am darauffolgenden Mittwoch gegen die TSG Balingen vor Ort an der WIRmachenDRUCK Arena einen Verkauf von Tickets für das Finale anbieten.

Blockeinteilung:

Haupttribüne (Sitzplätze)

Die SG Sonnenhof Großaspach erhält die Blöcke E3 und E2 auf der rechten Seite, die TSG

Balingen wird mit den Blöcken E6 und E5 auf dem linken Teil der Haupttribüne zugeordnet.

Gegentribüne (Stehplätze)

Stehplätze werden im Rahmen der Finalpartie auf der Gegengerade angeboten, die West- und

Osttribüne - die Blöcke hinter den Toren - bleiben geschlossen. Für die Fans der SG stehen hier

die Plätze im Block C zur Verfügung.

Ticketpreise:

Sitzplatz

Normal: 25 €

Ermäßigt: 20 €

Kinder: 15 €

Bis 5 Jahre: Eintritt frei, kein eigener Platz

Stehplatz

Normal: 12 €

Ermäßigt: 9 €

Kinder: 6 €

Bis 5 Jahre: Eintritt frei

VIP Ticket: 120 €

Fan-Busfahrt:

Für das Finale im DB Regio-wfv-Pokal am Samstag, den 24. Mai um 14.30 Uhr zu Gast auf

der Waldau gegen die TSG Balingen wird es seitens der SG wieder das Angebot eines FanBusses geben. Der Vorverkauf hierfür startet ebenfalls beim Top-Spiel am kommenden

Samstag gegen den VfR Aalen. Tickets hierfür sind dann am Eingangsbereich der Arena

direkt am Merchandise-Stand zum Aktionspreis von lediglich 10 EUR zu erwerben.

Alternativ kann sich auch verbindlich per Mail an danielmeyer180@gmail.com für den

Fan-Bus angemeldet werden