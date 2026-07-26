Alle Highlights im Video: Hallescher FC startet mit einem Remis

HFC-Fehler laden den Greifswalder FC zu Toren ein

Die Hausherren antworteten jedoch schnell - begünstigt von Hallenser Fehlern. Im Aufbau missglückte Niclas Stierlin ein Zuspiel direkt an der eigenen Strafraumkante. Janis Juckel spekulierte richtig und traf ins leer Tor zum Ausgleich (16.). Neun Minuten später stand dann HFC-Schlussmann Luca Bendel im ungewollten Fokus: Einen Schuss ließ der Torhüter unglücklich nach vorne prallen, Colin Kroll-Thiel staubte dankend ab.

In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten - doch die letzte Durchschlagskraft und Genauigkeit fehlte auch den beiden HFC-Neuzugängen in der Startelf: Ex-Greifswalder Soufian Benyamina (40). und Stanley Ratifo (43.). Im zweiten Durchgang bestimmten die Hallenser zwar das Geschehen, die klareren Chancen hatten jedoch die Hausherren. Einige Male musste Bendel zwischen den Pfosten entscheidend retten.

So konnte die Schröder-Elf in der Schlussphase doch noch zum Ausgleich kommen. Nach unfreiwilliger Vorarbeit des ehemaligen HFC-Juniors Elias Ndukwe Oke sorgte ausgerechnet Niclas Stierlin, der vor dem 1:1 gepatzt hatte, in der 84. Minute für das 2:2-Unentschienden. Dabei blieb es im Regen von Greifswald auch mit zum Spielende.

Regionalliga-Partien des Halleschen FC in der neuen Mediathek

Übertragen wurde der Saisonauftakt des HFC am Sonntag in der neuen Mediathek von Volksstimme und Mitteldeutscher Zeitung. Dort steht die Übertagung nun im Re-Live zur Verfügung.

>> Die neue Mediathek von Volksstimme und MZ: (hier klicken)

Auch in den kommenden Wochen können sich die Fans des Halleschen FC auf viele weitere Livestreams ihrer Mannschaft freuen. So stehen etwa das Auswärtsspiel bei der BSG Chemie Leipzig, die Heimpartie gegen den Chemnitzer FC und das Gastspiel bei der VSG Altglienicke bereits fest im Streamingkalender.