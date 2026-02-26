Alle Highlights im Video: FCM-Frauen ziehen klar ins Halbfinale ein

– Foto: Steffen Gramm

Es war die Wiederauflage des letztjährigen Endspiels: Im Viertelfinale des Polytan-Landespokals standen sich am Mittwochabend die Frauen des Halleschen FC und des 1. FC Magdeburg gegenüber. Am Ende wurde es eine klare Angelegenheit für die Favoritinnen.

Mit einem deutlichen 6:0-Erfolg zogen die blau-weißen Titelverteidigerinnen ins Halbfinale ein. Entsprechend zufrieden zeigte sich FCM-Coach Nico Koch im Nachgang der Partie. Jeder Zuschauer - ob die 150 Besucher vor Ort oder zahlreiche Schaulustige im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung und Volksstimme - hätte sehen können, "dass wir über 90 Minuten die klar bessere Mannschaft waren", lobte Koch. Auf jeden taktischen Kniff, den sich der Underdog zurechtgelegt hatte, wussten die Magdeburgerinnen richtig zu reagieren: "Wir waren super vorbereitet und das haben die Mädels super umgesetzt", attestierte Koch.

Dass die Magdeburgerinnen "deutlich besser" waren, sah auch Co-Trainer Steffen Fröhlich, der beim krankheitsbedingten Fehlen von Thomas Pieles die Verantwortung an der HFC-Seitenlinie übernahm. "Es war klar: Magdeburg spielt eine Klasse höher und da in dieser Saison ganz oben mit. Man hat den Klassenunterschied gemerkt, den konnten wir nicht komplett kompensieren", sagte Fröhlich. Einzig die Entstehung einiger Gegentreffer monierte er: "Von den sechs Gegentoren waren vier Reinroller. Die muss man vielleicht nicht haben, wenn man konsequenter verteidigt."

Nun aber wollen die Hallenserinnen aus den Fehlern gegen die Regionalliga-Spitzenmannschaft lernen - und Erkenntnisse daraus in das Titelrennen der Humanas-Verbandsliga mitnehmen. In dieser wartet schon am Sonntag der Auftakt beim SSV Besiegdas. Eine Woche später geht es auch für die FCM-Frauen, für die am Mittwoch Neele Abraham und Charlotte Klein jeweils doppelt sowie Johanna Giese und Caroline Hildebrand trafen, wieder um Punkte. Dann wollen sie den Schwung aus dem souveränen Pokalauftritt in die Regionalliga mitnehmen.