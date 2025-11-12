Alle Herbstmeister im Überblick

Das Jahr 2025 befindet sich auf der Zielgeraden, in den verbleibenden Wochen bis zur Winterpause stehen teilweise sogar schon die ersten Begegnungen der Rückserie auf dem Plan. Was bedeutet, dass die Hinrunde in fast allen Ligen der Region bereits beendet ist - und somit auch feststeht, wer Herbstmeister ist. Die halbe Strecke des Marathons Richtung Meisterschaft haben einige Teams also schon zurückgelegt. Hier ein Überblick über die Herren-Ligen der Region.
Hinweis: Es wird immer die Tabellenposition, die Zahl der Siege und Niederlagen, das Torverhältnis und die Punktzahl angegeben. (Vorläufige) Punktabzüge wegen SR-Soll sind berücksichtigt.
Hier steht noch kein Herbstmeister fest.
1. TuS Hornau (Ab) 16 11-4-1 42:17 37
2. Türkischer SV Wiesbaden (Auf) 16 10-2-4 47:28 32
3. SG Walluf 15 9-2-4 39:27 29
1. VfB Unterliederbach 16 11-3-2 51:24 36
2. TuRa Niederhöchstadt 16 11-1-4 41:22 34
3. FC Eddersheim II 16 10-3-3 56:38 33
1. Freie Turnerschaft Wiesbaden 13 11-1-1 33:15 34
2. SG Germania Wiesbaden 13 10-1-2 49:17 30
3. SC Gräselberg 12 9-1-2 46:21 27
Hier steht noch kein Herbstmeister fest.
Hier steht noch kein Herbstmeister fest.
1. Spvgg Igstadt II (Auf) 13 10-2-1 52:16 32
2. TuS Nordenstadt II (Auf) 13 9-1-3 47:16 28
3. SC Gräselberg II 13 9-1-3 51:29 28
1. 1. SC Kohlheck II (Ab) 14 11-2-1 72:20 35
2. VfR Wiesbaden II 14 10-2-2 58:37 32
3. SV Blauer Club Wiesbaden 14 10-2-2 61:31 29
* Vom Torverhältnis her liegt Kohlheck aktuell deutlich vorne, würde auch im Falle einer Niederlage am kommenden Sonntag auf der Eins bleiben. Allerdings kommt es am Saisonende auf den direkten Vergleich an, bei dem der VfR II nach dem Sieg im Hinspiel die Nase vorn hat (4:3).
1. TV Idstein (Auf) 14 12-1-1 59:17 37
2. SG Orlen 14 12-0-2 69:13 36
3. SV 1922 Walsdorf 14 11-1-2 44:8 34
1. SV 1919 Johannisberg 14 11-2-1 46:17 34
2. TuS Kemel (Auf) 14 9-2-3 47:24 29
3. SG Rauenthal/Martinsthal II 14 9-2-3 46:29 29
1. SV Bosporus Eltville 15 13-0-2 46:24 38
2. Baris Spor Idstein 15 12-1-2 44:17 36
3. JSG Aarbergen 15 11-2-2 77:18 35
1. TuS 03 Beuerbach II 13 12-0-1 59:17 36
2. FC Waldems II 13 11-1-1 56:13 34
3. TV Idstein II (Neu) 13 11-0-2 71:8 33
1. SG Hallgarten / Oestrich II 12 11-1-0 63:14 34
2. VfR Germania Rüdesheim 12 8-2-2 63:21 26
3. TuS Kemel II 12 8-0-4 51:36 24
1. SG Oberliederbach 14 10-3-1 36:14 33
2. SV Zeilsheim II 15 10-2-3 41:29 32
3. FC Germania Weilbach (Ab) 15 8-5-2 37:17 29
1. SG Hoechst (Ab) 16 15-1-0 70:14 46
2. SV 09 Hofheim 16 11-3-2 70:28 36
3. SG Kelkheim 16 11-1-4 67:24 33
1. SG Sossenheim 15 11-2-2 51:30 35
2. DJK Zeilsheim 15 11-1-3 65:33 34
3. FC Türk Kelsterbach II (Auf) 15 10-2-3 75:38 32
1. FC Schwalbach II 15 11-1-3 62:41 34
2. SpVgg Hochheim 07 II 15 10-1-4 65:19 31
3. FSC Eschborn II 14 9-1-4 74:38 28
1. FC Germania Weilbach III 14 13-0-1 74:12 39
2. SV 07 Kriftel II 15 12-0-3 66:18 36
3. FC Germania Okriftel II 15 11-0-4 90:39 33
1. SG Oberlahn 15 12-2-1 83:19 38
2. TSG Oberbrechen 15 10-3-2 47:19 33
3. SG Villmar / Aumenau / Arfurt 15 11-0-4 49:24 33
1. SG Niedertiefenbach / Dehrn 15 11-1-3 45:24 34
2. SG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen 15 10-3-2 53:12 33
3. SG Winkels/Probbach/Dillhausen 15 10-3-2 43:32 33
1. TSG Oberbrechen II (Auf) 14 12-1-1 61:18 37
2. SG Oberlahn II 15 10-2-3 50:24 32
3. TuS Linter 15 10-2-3 31:20 32
1. TuS Waldhausen (Neu) 11 11-0-0 48:17 33
2. FSG Runkel/Schadeck 12 10-0-2 44:14 30
3. TSV Jahn Steeden 13 9-1-3 59:20 28
1. SG Villmar / Aumenau / Arfurt II (Ab) 10 9-0-1 36:15 27
2. SV Elz II 10 8-0-2 26:15 24
3. TuS Dietkirchen III 10 7-1-2 46:18 22
1. SG Dehrn / Niedertiefenbach II 12 10-1-1 49:10 31
2. FC Waldbrunn III 12 9-0-3 60:19 27
3. SG Merenberg II 12 9-0-3 44:15 27