„Alle haben sich an Plan gehalten“ – BCF nah dran an einem Teilerfolg

Der BCF Wolfratshausen bliebt ein Mysterium. Am Wochenende sendeten die Farcheter erstmals nach dem Punktgewinn in Denklingen wieder Signale der Zuversicht. Zwar unterlag der Bezirksligist beim SV Pullach mit 1:3, doch war die Mannschaft von Florian Ächter nahe dran einem Teilerfolg. Sie imponierte durch couragiertes Auftreten und bot spielerischen Lösungen an. Einzig mit der Glücksgöttin müssen die Flößerstädter noch zartere Bande knüpfen.

Verfolgte man Ächters Spielanalyse genau, so bemerkte man das Fehlen von Kritik, Ernüchterung oder gar Verzweiflung. Die angekündigte Kursänderung mit straffer angezogenen Zügeln scheint Wirkung zu zeigen. „Alle haben sich an den Plan gehalten“, lobte der Trainer die Disziplin des Team. Die Partien gegen Gilching und Penzberg wollen und müssen die Farcheter noch irgendwie überstehen, dann kommen ausnahmslos Gegner aus der unteren Tabellenregion. Für diese Wochen propagiert der Coach Zuversicht: „Wenn wir so weiter spielen, bin ich überzeugt, dass wir dran sind.“

War der BCF ja in Pullach schon. Selbst nach dem frühen Rückstand, der mit einem riskanten Aufbaupass und dem hoppelnden Ball auf unebenem Geläuf zu erklären ist. „Kategorie dumm“, urteilte der 42-Jährige. Der BCF wurde immer dann gefährlich, wenn Engin Torunoglu sich aufdrehte und am Flügel für Unruhe sorgte. „Er war nur schwer zu halten“, stellte Ächter fest. Nicht von ungefähr fädelte Torunoglu auch den 1:1-Ausgleich ein: Sein Zuspiel nahm der einlaufende Metehin Altay im Sechzehner auf, um es in die lange Torecke zu setzen. Dass zu häufige Lösungen spielerischer Art auch schädlich sein können, dokumentierte die Entstehung des Pullacher 2:1: Wäre der Ball weggeschlagen worden, wäre es nicht zum Freistoß gekommen, der im Sturmzentrum per Kopf über die Torlinie gelenkt wurde. „War schon etwas bitter“, meinte der Farcheter Trainer bezüglich der Diskrepanz zwischen Pausenstand und Spielverlauf.