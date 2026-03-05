"Alle haben richtig Bock auf die Rückrunde"

– Foto: Lennart Blömer

Die Damen des MTV Jeddingen stehen nach dem Abstieg aus der Oberliga aktuell auf dem fünften Platz, haben aber mit 18 Punkten nur drei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. Am Sonntag steht das erste Spiel des neuen Jahres an und es ist direkt ein Spitzenspiel gegen den TSV Stelle. Wir haben mit der Kapitänin Emelie Rosebrock-Heemsoth über die bisherige Saison gesprochen..

Mit der ersten Saisonhälfte sind wir nicht ganz zufrieden. Wir müssen es schaffen, unsere vorhandene Leistungsfähigkeit konstanter abzurufen. Defensiv standen wir insgesamt zwar stabil und haben nur wenige Gegentore kassiert, allerdings haben wir offensiv zu wenig Tore erzielt. Genau dort müssen wir uns in der zweiten Saisonhälfte verbessern.

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?

Mit unserer Vorbereitung sind wir sehr zufrieden. Trotz sehr schlechten Wetters haben wir das Beste daraus gemacht und konnten alle geplanten Einheiten durchziehen. Besonders positiv war die starke Beteiligung – man merkt, dass alle richtig Bock auf die Rückrunde haben.

Wie zufrieden seid ihr mit eurer Vorbereitung? Gibt/gab es besondere Highlights?

Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ.

Am meisten überrascht hat uns bislang der TSV Apensen. Dass sie Herbstmeister geworden sind, war so für uns im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten. Sie spielen bisher eine sehr konstante und stabile Saison und stehen deshalb auch verdient oben in der Tabelle.





Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das bemerkenswerteste Ereignis war für uns der 4:0-Sieg gegen Lüneburg. In diesem Spiel haben wir sehr gut als Mannschaft zusammengespielt und gezeigt, welches fußballerische Potenzial in uns steckt. Genau an solche Leistungen wollen wir anknüpfen und künftig mehr Spiele auf diesem Niveau zeigen.





Wohin führt euer Weg in der Rückrunde?

Unser Ziel für die Rückrunde ist es natürlich, weiter oben dranzubleiben und uns die oberen Tabellenplätze zu sichern. Dafür wollen wir unsere Leistungen stabilisieren und konstant punkten.





Wer wird Meister und warum?

Wer am Ende Meister wird, lassen wir uns überraschen. Die Liga ist sehr ausgeglichen, und es wird sicherlich bis zum Schluss spannend bleiben.