Erleichterung und Energie nach dem Auswärtssieg

Der Sieg in Ravensburg war für den GSV ein emotionaler Befreiungsschlag. Florian Mack, Leiter Organisation und Kommunikation sowie Torwart-Trainer, erinnert an den bitteren Saisonauftakt im Sommer: „Nach der Auftaktpleite in die Oberligasaison gegen Ravensburg sind wir mega glücklich, im Rückspiel nun einen erfolgreichen Rückrundenauftakt hingelegt zu haben.“ Die Partie sei von „hohem Tempo sowie Intensität“ geprägt gewesen, Ravensburg habe die eigenen Fans unbedingt mit einem Heimsieg in die Pause schicken wollen.

Umso wertvoller war der Führungstreffer, der „zum perfekten Zeitpunkt“ fiel. In der zweiten Hälfte überzeugten die Göppinger mit „Effizienz sowie der Aggressivität gegen den Ball“. Besonders hervor hebt Mack den Goalgetter Gentian Lekaj: „Für ihn freut es mich mit seinen beiden Treffern wie für den Rest der Mannschaft ganz besonders. Alle haben in den letzten Wochen viel Prügel einstecken müssen, da helfen solche Auswärtssiege mit einer langen Heimfahrt im Anschluss natürlich sehr, um die Stimmung zu befeuern.“

Belastungssteuerung im Fokus

Die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Nöttingen steht unter schwierigen Bedingungen. Die Mannschaft wechselt derzeit ständig zwischen Rasen und Kunstrasen – eine Belastung, die Mack klar benennt: „Der ständige Wechsel von Rasen auf Kunstrasen und wieder zurück ist natürlich eine brutale Belastung für die Jungs. Da müssen wir sehr viel Wert auf Regeneration und Belastungssteuerung legen.“

Athletik-Coach Jürgen Augst hat ein individuelles Programm zusammengestellt, um die Spieler trotz der intensiven Hinserie erneut an die Leistungsgrenze zu führen. Doch die Personalprobleme bleiben gravierend: „Dennoch werden uns die bekannten Langzeitverletzten weiterhin fehlen, mit ihrer Rückkehr ist nicht zu rechnen. Zudem wird mit Lübke ein weiterer schmerzlicher Ausfall hinzukommen und erkältungstechnisch haben wir weitere Angeschlagene.“

Die Mannschaft wird also erneut improvisieren müssen – ein Muster, das den GSV bereits durch weite Teile der Saison begleitet.

Herausforderung Nöttingen: Offensivpower pur

Mit dem FC Nöttingen kommt eine der gefährlichsten Mannschaften der Liga an die Hohenstaufenstraße. Mack erinnert an die Hinrundenpartie: „Das Hinspiel in Nöttingen haben wir in bester Erinnerung. Es waren genügend Möglichkeiten da, um zu gewinnen. Allerdings hat auch Nöttingen einige Chancen gehabt, um unsere Fehler bestrafen zu können.“

Seitdem hat sich Nöttingen im oberen Tabellendrittel festgesetzt und überzeugt vor allem durch seine Durchschlagskraft: „Sie treten mit der zweitbesten Offensive der Liga an, das Quartett um Leonidis, Catanzano, Mijic und Zimmermann bringt es zusammen auf über 30 Tore.“

Selbst die Niederlage der vergangenen Woche gegen Gmünd ändert für Mack nichts an der grundsätzlichen Gefahr: „Sie erzielen im Schnitt mehr als zwei Tore. Nöttingen steht für begeisternden und geradlinigen Offensivfußball, sie werden im weiteren Saisonverlauf sicherlich noch einige Spektakel abliefern.“

Für den GSV bedeutet das: höchste Wachsamkeit, höchste Disziplin und höchste Bereitschaft in den Zweikämpfen. „Deshalb werden wir mit höchster Sensibilität an diese Sache herangehen, nochmals alle Antennen aktivieren und versuchen, mit unserer Mentalität dagegenzuhalten.“

Ein letztes großes Ziel vor der Pause

Das Heimspiel gegen Nöttingen ist für den 1. Göppinger SV nicht irgendeine Partie. Nach einem „aufreibenden Jahr 2025“, wie Mack es formuliert, wünscht sich der Verein nichts sehnlicher als einen positiven emotionalen Abschluss vor den eigenen Fans: „Wir wünschen uns nichts mehr, allen Beteiligten vor der Winterpause ein positives Erlebnis zu bescheren. Das wird allerdings ein verdammt hartes Stück Arbeit werden.“

Mit 21 Punkten steht der GSV zwar über dem Strich, doch die Konkurrenz lauert dicht dahinter. Ein weiterer Erfolg würde die Ausgangslage vor der langen Winterphase erheblich verbessern.

Ein Duell zweier formstarker Teams

Göppingen kommt mit zwei Auswärtssiegen in Serie, Nöttingen mit der zweitschnellsten Offensive der Liga. Gemeinsam bringen beide Mannschaften viel Tempo, Intensität und Emotionen mit.

Es könnte ein Spiel werden, das der Liga noch lange in Erinnerung bleibt – doch dafür muss der GSV erneut alles investieren. Emotionen, Mentalität und Effizienz: Es wird der volle Werkzeugkasten gebraucht.

Am Samstag wird man sehen, ob die Kräfte noch einmal reichen.