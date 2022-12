„Alle haben einen klasse Job gemacht“: TSV Allershausen klopft oben an Fußball-Kreisliga 2

Die Fußballer des TSV Allershausen haben in der Kreisliga 2 bisher überrascht. Coach Michael Stiller erklärt, warum es so gut läuft.

Allershausen – Geht da noch was? Die Fußballer des TSV Allershausen haben sich in der Kreisliga 2, im Vergleich zur Vorsaison, vom Abstiegskandidaten zum ernsthaften Anwärter auf den Aufstiegsrelegationsplatz gemausert. Warum es heuer so gut läuft, ob das Wort „Aufstieg“ aktuell tabu ist, und ob er seinen Spielern im Fall einer Teilnahme an der Relegation etwas versprochen hat, darüber spricht Trainer Michael Stiller (49) im Interview mit dem FT.

Herr Stiller, steht das Wort „Aufstieg“ in Allershausen unter Strafe?

(lacht) Derzeit ist das bei uns kein Thema. Wir freuen uns aber, dass wir als Tabellendritter mal eine ruhigere Winterpausen-Vorbereitung haben. Und natürlich ist es viel schöner, wenn du oben dran bist, als wenn du unten drin stehst und zittern musst. Letztes Jahr sind wir zur gleichen Zeit ja sogar unter dem Strich gestanden, das war eine schwierige Phase. Heuer lief aber bereits die Vorbereitung gut – und jetzt wollen wir, solange es geht, oben dran bleiben und am Ende schon um den Relegationsplatz mitspielen. Was dann letztlich dabei herauskommt, wird sich zeigen.

„Wir haben eine wahnsinnig hohe Trainingsbeteiligung.“

Was läuft in dieser Saison anders?

Punkt eins: Wir haben eine wahnsinnig hohe Trainingsbeteiligung – es sind immer 15 bis 20 Leute da. Außerdem haben wir richtig gute Leute aus der Zweiten Mannschaft hochgeholt. Das führt schon zu einem gewissen Konkurrenzkampf, und wir können Ausfälle besser kompensieren. Was auch ausschlaggebend ist: Wir haben acht von 16 Partien zu Null gespielt und die zweitbeste Abwehr der Liga. Letztes Jahr waren wir beim Torverhältnis nie im Plus.

Was sind ansonsten die großen Stärken Ihrer Mannschaft?

Eine große Stärke ist, dass keiner dem anderen neidisch ist. Natürlich will jeder spielen, aber wir sehen uns als Mannschaft. Es arbeiten alle auch nach hinten mit. Das läuft heuer wesentlich besser, keiner ist sich zu schade dafür. Was noch hinzukommt: Vorne spielen wir in dieser Saison viel entschlossener.