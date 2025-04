„Alle haben ein richtig gutes Spiel gemacht“: Attenkirchen schnappt sich ersten Dreier der Rückrunde

Im Anschluss an den 1:0 (1:0)-Erfolg lobte Co-Trainerin Victoria Humplmaier insbesondere die kämpferische sowie taktisch clevere Leistung, zumal man sich in der Vergangenheit in Neubeuern immer schwergetan habe.

Diesmal seien die Attenkirchenerinnen aber von Beginn an überlegen gewesen. „Nur im letzten Drittel fehlte uns die Durchschlagskraft. Da waren nämlich einige Aktionen dabei, aus denen wir mehr hätten machen müssen“, erklärte die Übungsleiterin. So glaubte sie spätestens ab dem Führungstreffer durch Nina Rieder (41.) – die Stürmerin verwandelte einen Abpraller der gegnerischen Torfrau nach einem Distanzschuss von Verena Kiermeier – nicht mehr daran, dass dieses Spiel noch kippen würde. Die Gastgeberinnen seien einzig über Standards gefährlich geworden.