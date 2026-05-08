»Alle haben den Anspruch dieses Spiel zu gewinnen«

Die Rudertingerinnen (weiße Trikots) wollen am kommenden Spieltag gegen den FFC Wacker München wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. – Foto: Alexander Ferazin

Am 19. Spieltag der Frauen-Landesliga Süd stehen echte Hammerduelle an. Der FC Ruderting bekommt es mit dem FFC Wacker München zu tun und kann mit einem Sieg wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Tabellenführer Frauenbiburg reist zum Schlusslicht nach Alburg, während Kirchberg bei Amicitia München antreten muss.

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „Am Samstag können wir einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Mit Wacker kommt ein direkter Konkurrent zu uns. Mit drei Punkten könnten wir aufschließen und uns etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen.“



So., 10.05.2026, 13:15 Uhr FC Alburg Alburg SV Frauenbiburg Frauenbiburg 13:15 PUSH

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Wir möchten es dem Gegner so schwer wie möglich machen, keine Geschenke verteilen und Frauenbiburg dazu zwingen, sich die drei Punkte hart zu erarbeiten. Die Rollen sind zwar klar verteilt, aber vielleicht ist ja eine kleine Überraschung möglich.“



Thomas Jost (Trainer SV Frauenbiburg): „Ab sofort befinden wir uns in der Crunchtime, jetzt zählt es, abzuliefern. Uns ist klar, dass Alburg alles investieren wird, aber wir müssen den Kampf nicht nur annehmen, sondern von Beginn an vorangehen. In Kombination mit unserer spielerischen Klasse wollen wir die drei Punkte holen. Leider plagen uns erneut einige Verletzungen, doch diese Ausrede gilt nicht. Alle, die, egal wie lange auf dem Platz stehen, haben den Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen.“