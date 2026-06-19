Alle guten Dinge sind drei: FC Bocholt verpflichtet Daniel Gerstmayer Drei Transfers an einem Tag gab es beim 1. FC Bocholt. Mit Daniel Gerstmayer kommt ein Angreifer an den Hünting. von Marcel Eichholz · Heute, 17:10 Uhr · 0 Leser

Daniel Gerstmayer sürmt jetzt für den 1. FC Bocholt. – Foto: Samira Berns

Alle guten Dinge sind drei: Der 1. FC Bocholt vermeldet mit Daniel Gerstmayer den dritten Transfer des Tages. Der 22-jährige Stürmer wechselt aus der Regionalliga Bayern in das Pendant im Westen. Zuletzt trug er das Trikot des FV Illertissen.

In 31 Pflichtspielen stand Gerstmayer in der abgelaufenen Spielzeit für den FVI auf dem Feld, erzielte dabei acht Tore und steuerte fünf Vorlagen bei. Trotz seiner erst 22 Jahre kann er bereits auf die Erfahrung aus 83 Regionalliga-Partien zurückgreifen. Unter anderem ging der 1,93 Meter große Stürmer für den TSV Rain/Lech, FC Pipinsried, Türkgücü München sowie den VFC Plauen auf Torejagd. >>> Das ist Daniel Gerstmayer "Wir freuen uns sehr, dass wir Daniel Gerstmayer für unseren Verein gewinnen konnten. Daniel bringt Eigenschaften mit, die hervorragend zu unserer Spielidee passen. Er ist ein extrem laufstarker und aggressiver Pressingstürmer, der keinen Ball verloren gibt und gegnerische Mannschaften bereits tief in deren Hälfte unter Druck setzt", erklärt Sportdirektor André Fikus.

Verein mit Ambitionen "Der 1. FC Bocholt ist ein ambitionierter Verein mit klaren Zielen. Besonders bedanken möchte ich mich bei Christopher Schorch, André Fikus und Guerino Capretti für das entgegengebrachte Vertrauen. Sie haben mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich hier genau richtig bin. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen, hart zu arbeiten und gemeinsam mit dem Verein erfolgreich zu sein", sagt Gerstmayer. Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch kommentiert den Transfer folgendermaßen: "Daniel ist ein echter Kämpfer, der mit seiner Intensität und seinem Einsatzwillen Spiele beeinflussen kann. Er erobert offensiv Bälle, arbeitet unermüdlich für die Mannschaft und besitzt gleichzeitig die Torgefahr, die wir uns in der Offensive wünschen.“