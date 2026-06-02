🏆 Alle guten Dinge sind 3!

Boom! Pünktlich zu unserem 75. Vereinsjubiläum setzen wir noch einen drauf: Der VfB schickt ab sofort eine 3. Herrenmannschaft ins Rennen! 🔥
Ein ambitioniertes Projekt? Definitiv. Ein Weg voller Herausforderungen? Oh ja! Unsere neue "Dritte" wird in der 2. Kreisklasse auf Punktejagd gehen. Der Kader? Eine legendäre Mischung aus erfahrenen Haudegen, die den Fußball noch "von früher" kennen, und einigen verlorenen Söhnen, die den Weg zurück nach Hause zum VfB gefunden haben. Das wird kultig – seid gespannt!
Damit dieses Mammutprojekt und die gesamte Saison ein voller Erfolg werden, suchen wir für ALLE unsere Teams Verstärkung. Egal, auf welchem Level du kicken willst – wir haben den perfekten Platz für dich:
Die Erste (Kreisoberliga): Du bist ehrgeizig, hast Bock auf Vollgasfußball und willst in der höchsten Kreisliga angreifen? Dann zeig, was du draufhast!
Die Zweite: Du willst dich beweisen, Spielpraxis sammeln und dich für oben empfehlen? Unser Unterbau wartet auf dich.
Die Neue Dritte: Du willst einfach nur kicken, die Geselligkeit genießen und bist gefühlt schon im fußballerischen Rentenalter? Herzlich willkommen in der Truppe für puren Spaß am Spiel (und dem Kaltgetränk danach)!
Egal ob Talent, Rückkehrer oder Legende im Vorruhestand: Melde dich einfach bei uns! Wir schnacken kurz und finden genau das richtige Team und Umfeld für dich.
Wir freuen uns auf dich – lass uns gemeinsam das Jubiläumsjahr unvergesslich machen!