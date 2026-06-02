🏆 Alle guten Dinge sind 3!

Boom! Pünktlich zu unserem 75. Vereinsjubiläum setzen wir noch einen drauf: Der VfB schickt ab sofort eine 3. Herrenmannschaft ins Rennen! 🔥

Ein ambitioniertes Projekt? Definitiv. Ein Weg voller Herausforderungen? Oh ja! Unsere neue "Dritte" wird in der 2. Kreisklasse auf Punktejagd gehen. Der Kader? Eine legendäre Mischung aus erfahrenen Haudegen, die den Fußball noch "von früher" kennen, und einigen verlorenen Söhnen, die den Weg zurück nach Hause zum VfB gefunden haben. Das wird kultig – seid gespannt!