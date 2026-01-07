„Alle! - gemeinsam! - weiter!“ - Beständigkeit auf dem Blutberg

Die SG Untergimpern setzt in der Kreisklasse A Sinsheim frühzeitig wichtige Zeichen für die Zukunft. Der aktuell auf einem starken vierten Tabellenplatz stehende Verein hat bereits jetzt die Weichen für die kommende Saison gestellt – und das mit einer klaren Botschaft: Kontinuität und Vertrauen zahlen sich aus.

Nach einer äußerst schwierigen Vorsaison, in der der Klassenerhalt erst über die Relegation gesichert werden konnte, ist die aktuelle Entwicklung umso bemerkenswerter. Der vierte Tabellenplatz unterstreicht die positive sportliche Entwicklung und zeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Diese Entwicklung soll in der kommenden Saison konsequent weiter vorangetrieben werden.

Sowohl das Trainerduo als auch der komplette Kader haben ihre Zusage für die nächste Runde gegeben. Abgänge wird es weder im Winter noch im Sommer geben. Lediglich bei einem Akteur ist die endgültige Entscheidung noch offen, da er sich mit Blick auf seinen Heimatverein Gedanken macht. Hier befindet man sich jedoch in einem guten, offenen und konstruktiven Austausch, sodass weiterhin berechtigte und große Hoffnung besteht, auch diesen Spieler bei der SG Untergimpern halten zu können. Insgesamt bleibt der Kader damit in seiner Struktur vollständig zusammen – ein Umstand, der im Amateurfußball alles andere als selbstverständlich ist und den Verein mit großem Stolz erfüllt.

Zusätzlich zur personellen Beständigkeit konnte sich die SG Untergimpern im Winter gezielt verstärken. Vielversprechende Neuzugänge erhöhen sowohl die Qualität als auch die Quantität im Kader und geben dem Trainerteam weitere Optionen. Ein, zwei Akteure werden berufsbedingt künftig etwas kürzertreten, stehen dem Verein jedoch weiterhin zur Verfügung, wenn sie gebraucht werden – auch das ist ein Zeichen des starken Zusammenhalts innerhalb der Mannschaft.

Sehr erfreulich ist zudem, dass bereits im Winter und mit Blick auf die kommende Saison zwei A-Jugendliche zur Herrenmannschaft dazustoßen. Die beiden Talente haben in der Vergangenheit bereits mehrfach bei den Aktiven mittrainiert und werden nun fest in den Herrenbereich integriert. Die Durchlässigkeit aus dem Jugendbereich ist für den Verein von großer Bedeutung und bestätigt die gute Arbeit im Nachwuchs – ein weiterer Schritt in eine nachhaltige Zukunft der SG Untergimpern.

Auch im Bereich der Zweitmannschaft zeigt sich der Verein zufrieden, selbst wenn die aktuelle Tabellensituation noch verbesserungswürdig ist. Gemeinsam mit dem SV Bagen und dem SV Grombach – die neu zu diesem Konstrukt hinzugekommen sind – bildet die Spielgemeinschaft ein sehr gutes und funktionierendes Fundament. Besonders hervorzuheben ist das hervorragende Miteinander aller Beteiligten: Spieler, Funktionäre und Vorstände verstehen sich ausgezeichnet und ziehen gemeinsam an einem Strang. Dieses Konzept der Spielgemeinschaft macht die Verantwortlichen der SG Untergimpern stolz und stimmt optimistisch für die Zukunft.

Die Vorstandschaft und der gesamte Verein sind stolz auf diese Geschlossenheit und die Planungssicherheit, die frühzeitig geschaffen werden konnte. Sie bildet das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft auf dem Blutberg.

Abschließend möchte sich die SG Untergimpern bereits jetzt bei allen Fans, Gönnern und Freunden des Vereins bedanken. Die zahlreiche und leidenschaftliche Unterstützung bei jedem Heim- und Auswärtsspiel ist ein wichtiger Bestandteil dieses Erfolgs und Antrieb für die kommenden Aufgaben.



Deshalb lädt die SG Untergimpern am 17.01.2026 im Rahmen ihrer Winterfeier in das Gemeindehaus in Helmhof alle Fans, Gönner und Freunde der grün - weißen Farben ein. Für ausreichend Essen, Trinken und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm ist gesorgt.