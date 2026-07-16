"Alle geben 100 Prozent" Spelles Neuzugang Benjamin Evers vor Test gegen Ex-Club Münster von red · Heute, 10:03 Uhr · 0 Leser

Das Foto zeigt Benjamin Evers (am Ball) sowie Leon Dosquet (l.) und Anton Popov beim Spiel gegen Lotte. – Foto: Uli Mentrup

Auf dieses Wiedersehen freut sich Benjamin Evers besonders: Am Freitag um 19 Uhr erwartet er mit dem SC Spelle-Venhaus im Getränke Hoffmann Stadion sein Ex-Team Preußen Münster II. Der am Samstag um 14 Uhr folgende Test beim TuS Hiltrup war für den Neuzugang des SCSV in der vergangenen Serie noch ein Derby.

Evers ist nach acht Jahren bei den Preußen - davon zwei in der U23 - vom westfälischen Oberligisten zum niedersächsischen Oberligisten ins Emsland gewechselt. Bei den Schwarz-Weißen fühlt sich der 21-jährige, dynamische Mittelfeldspieler wohl. Seine positiven Eindrücke vor der Zusage bei Trainer Henry Hupe, der sogar neun Jahre in Münster tätig war, sieht Evers bestätigt. „Die Mannschaft ist sehr nett und auch sehr ambitioniert. Der Konkurrenzkampf ist sehr hoch“, fühlt sich der aus Neuenkirchen stammende Fußballer auch jenseits der Landesgrenze wohl. Morgen, 19:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. SC Preußen Münster SC Preußen Münster II 19:00 PUSH Besonders gut gefällt ihm die Speller Infrastruktur. „Die Plätze sind sehr gut.“ Beim SCSV trainiert er auf Naturrasen, bei den Preußen wurde zumeist auf Kunstrasen gearbeitet. Zudem lobt der Student des Wirtschaftsingenieurwesens (Fachrichtung Elektrotechnik) den guten Aufbau des Trainings und die Intensität: „Alle geben 100 Prozent.“

Nach elf Trainingseinheiten und vier Testspielen in Spelle mag Evers noch nicht über seinen Platz spekulieren. „Weil ich jetzt wieder ins Zentrum gerückt bin, brauche ich noch ein bisschen Zeit, um mich wieder daran zu gewöhnen“, erklärt er. In Münster kam er zuletzt meist auf dem Flügel zum Einsatz. Auch wenn der Umbruch bei den Preußen groß ist, kennt Evers noch etliche Spieler. Darunter die erfahrenen Bennet Eickhoff, Pascal Koopmann und Luca Steinfeldt. Und Trainer Kieran Schulze-Marmelink. Der 37-Jährige begann 2014 als Co-Trainer der U19. Er hat auch schon die „Erste“ der Preußen gecoacht. Unter seiner Regie gelang 2025 im sensationellen Schlussspurt noch der Klassenerhalt.