Auf dieses Wiedersehen freut sich Benjamin Evers besonders: Am Freitag um 19 Uhr erwartet er mit dem SC Spelle-Venhaus im Getränke Hoffmann Stadion sein Ex-Team Preußen Münster II. Der am Samstag um 14 Uhr folgende Test beim TuS Hiltrup war für den Neuzugang des SCSV in der vergangenen Serie noch ein Derby.
Evers ist nach acht Jahren bei den Preußen - davon zwei in der U23 - vom westfälischen Oberligisten zum niedersächsischen Oberligisten ins Emsland gewechselt. Bei den Schwarz-Weißen fühlt sich der 21-jährige, dynamische Mittelfeldspieler wohl. Seine positiven Eindrücke vor der Zusage bei Trainer Henry Hupe, der sogar neun Jahre in Münster tätig war, sieht Evers bestätigt. „Die Mannschaft ist sehr nett und auch sehr ambitioniert. Der Konkurrenzkampf ist sehr hoch“, fühlt sich der aus Neuenkirchen stammende Fußballer auch jenseits der Landesgrenze wohl.
Besonders gut gefällt ihm die Speller Infrastruktur. „Die Plätze sind sehr gut.“ Beim SCSV trainiert er auf Naturrasen, bei den Preußen wurde zumeist auf Kunstrasen gearbeitet. Zudem lobt der Student des Wirtschaftsingenieurwesens (Fachrichtung Elektrotechnik) den guten Aufbau des Trainings und die Intensität: „Alle geben 100 Prozent.“
Nach elf Trainingseinheiten und vier Testspielen in Spelle mag Evers noch nicht über seinen Platz spekulieren. „Weil ich jetzt wieder ins Zentrum gerückt bin, brauche ich noch ein bisschen Zeit, um mich wieder daran zu gewöhnen“, erklärt er. In Münster kam er zuletzt meist auf dem Flügel zum Einsatz.
Auch wenn der Umbruch bei den Preußen groß ist, kennt Evers noch etliche Spieler. Darunter die erfahrenen Bennet Eickhoff, Pascal Koopmann und Luca Steinfeldt. Und Trainer Kieran Schulze-Marmelink. Der 37-Jährige begann 2014 als Co-Trainer der U19. Er hat auch schon die „Erste“ der Preußen gecoacht. Unter seiner Regie gelang 2025 im sensationellen Schlussspurt noch der Klassenerhalt.
Evers hat in 37 Oberliga-Partien für Münster fünf Tore erzielt. Die U23, die vergangene Saison den fünften Platz belegte, sei technisch sehr ambitioniert. „Da geht es immer zur Sache.“ Seine Highlights waren Spiele im Stadion in Münster. Evers kennt auch den übernächsten Speller Testspielgegner: Zweimal war er im Derby gegen Hiltrup dabei. Die Preußen gewannen 5:4 und 1:0.
Hupe erwartet „richtig gute Gegner, die uns fordern werden. Aber das wollen wir ja auch so.“ Für Münster hat er sieben Jahre gespielt und war danach zwei Jahre Trainer im Nachwuchsbereich. Bei Hiltrup, das als Aufsteiger auf Rang 16 den Klassenerhalt sicherte, kennt er „einige Jungs“. So kam auch der kurzfristige Test zustande.
In den bisherigen Spielen kamen die meisten Speller Kicker nur 45 Minuten zum Einsatz. Jetzt sei es auch Wunsch der Spieler gewesen, zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt im NFV-Pokal, länger auf dem Platz zu stehen. Ein Teil des Teams wird am Freitag gegen Münster längere Spielanteile bekommen, der andere am Samstag in Hiltrup.