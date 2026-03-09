Alle freut das Wetter, Ratingens U23 auch das Ergebnis

Die erste halbe Stunde konnte sich noch halbwegs sehen lassen. Da profitierten die Höseler von der frühen 1:0-Führung ihres Abwehr-Chefs Anes Danijali, der einen Freistoß von Ali Aktas einköpfte. Das war ein Schock für die Hausherren, die erst kurz vor der Pause zwei oder drei Angriffe laufen konnten. Einer wurde in der Nachspielzeit der ersten Hälfte unsauber verteidigt, und der Elfmeter für Hochdahl bedeutete das 1:1. „Es war eine harte Entscheidung“, sagte dazu der SVH-Boss Michael Rueber, „aber ich hätte ihn auch gepfiffen.“ Ehrliche Worte.

Die zweite Hälfte war grausig. Keine Mannschaft verstand es, auch nur einen guten Angriff durchzuführen. Viel Schauspielerei auf beiden Seiten kam dazu. Es war ganz schwer für Schiedsrichter Sinan Satilmis aus Mönchengladbach, dieses grottenschlechte Spiel zu leiten. Und Hösels Trainer Tomislav Mirosavljevic meinte: „Das Schönste beim Spiel war das herrliche Wetter. Der Einsatz war hoch, da kamen beide Mannschaften schwer mit klar.“