Alle freut das Wetter, Ratingens U23 auch das Ergebnis

Beim Bezirksliga-Dritten SG Benrath-Hassels gelang der U23 von Ratingen 04/19 ein Riesen-Auswärtsspiel, und mit dem 4:2-Sieg ist das ersehnte Mittelfeld fast schon erreicht. Den Ratingern kam freilich entgegen, dass Hassels kurz nach der Pause durch Gelb-Rot in Unterzahl geriet. Da stand es 1:1, das war vorher auch der Pausenstand. Aber plötzlich, in Überzahl, gelangen den Ratingern fein einstudierte Angriffe. Der Abwehrchef Nolan Manassa und der ebenfalls ganz junge Ben Gubsch stellten auf 3:1 (73.).