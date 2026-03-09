Alle freut das Wetter, die U23 von Ratingen 04/19 auch das Ergebnis

Beim Bezirksliga-Dritten SG Benrath-Hassels gelang der U23 von Ratingen 04/19 ein Riesen-Auswärtsspiel, und mit dem 4:2-Sieg ist das ersehnte Mittelfeld fast schon erreicht. Den Ratingern kam freilich entgegen, dass Hassels kurz nach der Pause durch Gelb-Rot in Unterzahl geriet. Da stand es 1:1, das war vorher auch der Pausenstand. Aber plötzlich, in Überzahl, gelangen den Ratingern fein einstudierte Angriffe. Der Abwehrchef Nolan Manassa und der ebenfalls ganz junge Ben Gubsch stellten auf 3:1 (73.).
Zwar konnten die Hausherren noch einmal verkürzen (2:3 in der 75. Minute), aber in der Nachspielzeit machte Viktor Uwas mit dem 4:2 endgültig alles klar. Es war das fünfte Saisontor des 19-Jährigen aus der eigenen Jugend. Damit haben die Ratinger aus den vergangenen vier Spielen neun Punkte geholt, das ist eine tolle Rückrundenbilanz bisher.
Und der Trainer Andreas Voss war restlos happy: „Ein herrlicher Sonntag! Nicht nur wegen des tollen Wetters, vor allem wegen der starken Leistung. Bei diesen starken Benrathern gewinnt nicht jeder.“ Ähnlich sah es der Sportliche Leiter der U23, Tobias Krampe: „Das Überzahlspiel kam uns entgegen. Entscheidend war aber das starke Engagement der gesamten Mannschaft. Wir haben uns in dieser Rückrunde stetig verbessert, das erfreut den gesamten Verein.“
Der SV Hösel hat die bisher bedenkliche Rückrunden-Talfahrt durch das 1:1 beim Kellerkind Rhenania Hochdahl zwar gemildert nach zuvor fünf Niederlagen in Folge, aber insgesamt war es ein grausiges Spiel zwischen diesen beiden Aufsteigern der vergangenen Kreisliga-A-Saison.
Die erste halbe Stunde konnte sich noch halbwegs sehen lassen. Da profitierten die Höseler von der frühen 1:0-Führung ihres Abwehr-Chefs Anes Danijali, der einen Freistoß von Ali Aktas einköpfte. Das war ein Schock für die Hausherren, die erst kurz vor der Pause zwei oder drei Angriffe laufen konnten. Einer wurde in der Nachspielzeit der ersten Hälfte unsauber verteidigt, und der Elfmeter für Hochdahl bedeutete das 1:1. „Es war eine harte Entscheidung“, sagte dazu der SVH-Boss Michael Rueber, „aber ich hätte ihn auch gepfiffen.“ Ehrliche Worte.
Die zweite Hälfte war grausig. Keine Mannschaft verstand es, auch nur einen guten Angriff durchzuführen. Viel Schauspielerei auf beiden Seiten kam dazu. Es war ganz schwer für Schiedsrichter Sinan Satilmis aus Mönchengladbach, dieses grottenschlechte Spiel zu leiten. Und Hösels Trainer Tomislav Mirosavljevic meinte: „Das Schönste beim Spiel war das herrliche Wetter. Der Einsatz war hoch, da kamen beide Mannschaften schwer mit klar.“