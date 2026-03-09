Alle freut das Wetter, die U23 von Ratingen 04/19 auch das Ergebnis Bezirksliga, Gruppe 1: Die U23 von Ratingen 04/19 setzt sich beim Tabellendritten doch etwas überraschend mit 4:2 durch. von RP / Werner Möller · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Ratingens U23 darf jubeln – Foto: Lea Schirrweit

Beim Bezirksliga-Dritten SG Benrath-Hassels gelang der U23 von Ratingen 04/19 ein Riesen-Auswärtsspiel, und mit dem 4:2-Sieg ist das ersehnte Mittelfeld fast schon erreicht. Den Ratingern kam freilich entgegen, dass Hassels kurz nach der Pause durch Gelb-Rot in Unterzahl geriet. Da stand es 1:1, das war vorher auch der Pausenstand. Aber plötzlich, in Überzahl, gelangen den Ratingern fein einstudierte Angriffe. Der Abwehrchef Nolan Manassa und der ebenfalls ganz junge Ben Gubsch stellten auf 3:1 (73.).

Zwar konnten die Hausherren noch einmal verkürzen (2:3 in der 75. Minute), aber in der Nachspielzeit machte Viktor Uwas mit dem 4:2 endgültig alles klar. Es war das fünfte Saisontor des 19-Jährigen aus der eigenen Jugend. Damit haben die Ratinger aus den vergangenen vier Spielen neun Punkte geholt, das ist eine tolle Rückrundenbilanz bisher. Und der Trainer Andreas Voss war restlos happy: „Ein herrlicher Sonntag! Nicht nur wegen des tollen Wetters, vor allem wegen der starken Leistung. Bei diesen starken Benrathern gewinnt nicht jeder.“ Ähnlich sah es der Sportliche Leiter der U23, Tobias Krampe: „Das Überzahlspiel kam uns entgegen. Entscheidend war aber das starke Engagement der gesamten Mannschaft. Wir haben uns in dieser Rückrunde stetig verbessert, das erfreut den gesamten Verein.“