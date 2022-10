Alle freuen sich auf das Frauen-Derby 1.FC Saarbrücken: Am Sonntag Spitzenspiel und Derby in Elversberg

Es ist nach dem DFB-Pokalspiel gegen die TSG Hoffenheim und dem späten Sieg in Mainz als Gast des TSV Schott der dritte Saison-Höherpunkt für die Frauen des 1. FC Saarbrücken, auf dieses Derby, in dem der Spitzenreiter SV Elversberg den unmittelbaren Verfolger 1. FC Saarbrücken empfängt (Sonntag, 14 Uhr, Kunstrasenplatz des SV Göttelborn, Zum Schacht, Quierschied) fiebern alle hin. "Wir haben uns dieses absolute Highlight in den letzten Spielen selbst erarbeitet, sind jetzt alle hoch motiviert, das merkt man auch im Training. Wir haben zuletzt gegen Ober-Olm viele Tore erzielt, das war vor dem Spiel in Elversberg auch wichtig fürs Selbstvertrauen. Alle Spielerinnen außer den beiden Langzeitverletzten sind im Training, jede will spielen", schaut auch Trainer Taifour Diane gespannt auf den kommenden Sonntag. "Sie sind zwei Punkte vor uns, also eigentlich sind sie Favorit. Aber das zählt auf dem Feld alles nichts, wenn wir so spielen wie zuletzt und uns voll einsetzen. Dann haben wir auch beim Spitzenreiter eine Chance, die wir nutzen wollen". Denn bei zwei Punkten Rückstand winkt im Erfolgsfall die Tabellenführung. Eine Niederlage könnte der TSV Schott Mainz ausnutzen, die Rheinhessinnen spielen beim SV Ober-Olm und könnten mit einem Dreier wieder an den FCS-Frauen vorbeiziehen. Nur der Meister hat nach der Runde die Möglichkeit, in die Zweite Bundesliga aufzusteigen.