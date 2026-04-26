Alle Favoriten patzen: TSV Hartpenning profitiert ohne zu spielen

Überraschender Sieg: Der TSV Schliersee (blau) gewann zu Hause gegen den SV Warngau. – Foto: THOMAS PLETTENBERG

In der A-Klasse 4 verlieren alle Aufstiegskandidaten an einem Spieltag. Hartpenning bleibt Tabellenführer, ohne selbst antreten zu müssen.

Alle Aufstiegskandidaten, die in der A-Klasse 4 am Wochenende spielten, haben gepatzt. Obwohl Hartpenning nicht im Einsatz war, gehen sie als großer Gewinner aus dem Spieltag. Schliersee meldet sich aus der Krise zurück.

SF Fischbachau – SV Miesbach II 0:1 (0:1) Tor: 0:1 Külbs (41.). Die Miesbacher Bezirksligareserve holte am Samstagnachmittag den ersten Dreier der Saison gegen ein Team aus dem oberen Tabellendrittel. „Spielerisch war es von beiden Mannschaften richtig schlecht. Das ist auf dem Platz aber auch schwer“, berichtet SV-Coach Markus Weinbacher von einem reinen Kampfspiel.

Trotz einiger Möglichkeiten und eines Elfmeters auf Fischbachauer Seite landeten die kämpferisch starken Miesbacher kurz vor dem Pausenpfiff den goldenen Treffer. Im zweiten Durchgang wurde die Partie zu einer Schlacht, bei welcher sich beide Mannschaften im Zweikampf nichts schenkten.

„Trotz der sehr ernüchternden Niederlage kann ich meiner Mannschaft – außer der fahrlässigen Chancenverwertung – keinerlei Vorwürfe machen“, sagt Fischbachaus Trainer Hans Ostner, der von einem Spiel auf ein Tor spricht. „Fußball ist kein Wunschkonzert und wir werden weiter hart arbeiten, kämpfen und versuchen, beim nächsten Spiel wieder als Sieger vom Platz zu gehen.“

SG Tegernseer Tal – TSV Irschenberg 3:1 (2:0) Tore: 1:0 Fülep (8.), 2:0 Antolovic (21.), 2:1 Veigl (57.), 3:1 Misic (79.). Gelb-Rot: Stadler (TSV/82.), Misic (SGT/86.). Die SG Tegernseer Tal erwischte im direkten Vergleich mit dem Tabellennachbarn aus Irschenberg den besseren Start in die Partie. Folgerichtig gingen die Hausherren mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Kabine. Nach Wiederanpfiff fanden die Gäste vom Irschenberg besser in die Partie und verkürzten verdientermaßen.

„Leider gab es dann die Entscheidung durch eine klare Fehlentscheidung“, bedauert Irschenbergs Trainer Josef Sontheim. „Es waren fünf Meter abseits und der Schiedsrichter gibt, trotz Vorteil und Tor für Tegernsee, uns die gelb-rote Karte.“ Trotzdem habe seine Mannschaft bis zum Schluss alles probiert. Mit dem Sieg überholt die SG nun die Irschenberger und steht nun auf dem siebten Rang. „Es war ein verdienter Sieg und wichtig für die Moral der Mannschaft“, sagt SG-Trainer Andreas Rohnbogner.

TSV Schliersee – SV Warngau 1:0 (0:0) Tor: 1:0 Köll (66.) Der SV Warngau verpasste im Duell mit dem TSV Schliersee den direkten Sprung an die Tabellenspitze. Nach 90 langen Minuten musste sich der SV ohne ein eigenes Tor in Schliersee geschlagen geben. „Es war eine verdiente Niederlage. Schliersee hat kämpferisch echt gut dagegengehalten“, sagt SV-Trainer Daniel Mayer.

Besonders hohe und lange Bälle prägten die kampfbetonte Partie, bei der beide Teams zu aussichtsreichen Chancen kamen. „Den Sieg haben wir uns am Ende hart erarbeitet. Besonders nach der Führung hat jeder für den anderen gekämpft“, lobt Schliersees Sprecher Patrick Quinz. Erstmals in dieser Saison konnten die Schlierseer zwei Spiele in Serie gewinnen – ein klarer Aufwärtstrend, zumal der TSV seit der Winterpause fleißig punktet.

SC Wall – SC Wörnsmühl 1:1 (1:1) Tore: 1:0 Seestaller (27.), 1:1 Hinterseher (45.) Nach der herben Niederlage im Leitzachtal-Derby erlebten die Wörnsmühler im Aufstiegsrennen den nächsten Rückschlag. Die Mannschaft von Trainer Marcus Huber kam in Wall nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. „Leider haben wir die Ausrutscher der Konkurrenten nicht ausnutzen können“, bedauert SC-Sprecher Marc Doll.

In der ersten Hälfte habe man vor allem im Mittelfeld keinen Zugriff gefunden. Die Waller bewiesen in dieser Phase ihre Kaltschnäuzigkeit und gingen nach einer starken Kombination in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte der starke Jakob Hinterseher die Wörnsmühler mit einem Sonntagsschuss in den Winkel wieder in die Partie.

Nach Wiederanpfiff und Umstellungen in der Pause wurde der Favorit stärker, verpasste jedoch die Führung mehrfach knapp. Doll: „Die Mannschaft ist jetzt schon ein bisschen niedergeschlagen, aber man muss einfach jeden Punkt mitnehmen, wie er kommt.“