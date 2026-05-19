– Foto: TS Echterdingen

Nach einer dreijährigen Pause hat TS Echterdingen 1977 die Meisterschaft in der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen vorzeitig perfekt gemacht. Mit 65 Punkten dominiert das Team die Tabellenspitze vor dem TSV Musberg II. Trotz des sportlichen Erfolgs trennt sich der Verein im gegenseitigen Einvernehmen vom Trainerteam und blickt nun auf die kommende Herausforderung in der Kreisliga A.

Der vorzeitige Titelgewinn in der Kreisliga B3 Stuttgart/Böblingen löst bei TS Echterdingen große Freude aus. Mit einer Bilanz von 21 Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen steht das Team drei Spieltage vor Schluss an der Spitze. Die offizielle Meisterfeier wirft bereits ihre Schatten voraus, wie Sportvorstand Levent Bayram gegenüber FuPa ankündigt: „Die Meisterschaft wird am 31.05.2026 nach dem Spiel gegen Reka Stuttgart gefeiert. Alle Fans sind eingeladen für einen schönen Abend.“

Ein überraschender Triumph nach langer Pause

Dass der Erfolg derart schnell eintreten würde, war nach der jüngeren Vereinsgeschichte nicht unbedingt zu erwarten, was dem Erfolg eine besondere emotionale Note verleiht. „Nach dreijähriger Stilllegung kam die Meisterschaft natürlich überraschend, aber das Trainerteam und der Vorstand haben ein sehr gutes Team geformt“, erklärt Levent Bayram rückblickend.

Das ursprüngliche Saisonziel war zunächst bescheiden gewählt, wandelte sich jedoch im Verlauf der Spielzeit grundlegend. „Ziel war es, anständigen und guten Fußball zu spielen, aber mit so viel individueller Klasse hat man dann ein Team gehabt, das natürlich in der Rückrunde dann auch die Meisterschaft gewinnen wollte“, so der Sportvorstand weiter.

Die individuelle Klasse als Schlüssel zum Erfolg

Mit 128 erzielten Treffern bei 44 Gegentoren stellt der Meister eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga, dicht gefolgt vom Verfolger TSV Musberg II, der bei einem Spiel mehr 58 Punkte und eine Statistik von 18 Siege, 4 Unentschieden und 4 Niederlagen aufweist. Den entscheidenden Ausschlag im Titelrennen sieht die sportliche Leitung vor allem in der Qualität einzelner Akteure auf dem Rasen. Auf die Frage nach dem Hauptgrund für den Erfolg entgegnet Levent Bayram: „Das Team hat individuelle Spieler, die immer den Unterschied ausgemacht haben.“ Zu den weiteren spezifischen Stärken des Kaders wurden keine Angaben gemacht.

Trainerabschied auf dem sportlichen Höhepunkt

Trotz der Euphorie über die Meisterschaft steht der Verein vor einem tiefgreifenden Umbruch an der Seitenlinie. Eine gemeinsame Abschlussfahrt des Teams ist nicht geplant, stattdessen richten sich die Blicke auf die strukturelle Zukunft des Klubs. „Nach einer erfolgreichen gemeinsamen Zeit und dem Gewinn der Meisterschaft hat sich das Trainerteam im gegenseitigen Einvernehmen vom Verein getrennt“, verkündet Levent Bayram den Abschied. Der Sportvorstand fügt an: „Für das Engagement und die gemeinsamen Erfolge bedanken wir uns herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg.“

Kaderplanungen für die neue Spielklasse laufen bereits

Das Aufstiegsrecht für die Kreisliga A wird von TS Echterdingen selbstverständlich wahrgenommen. Die Planungen für das neue Aufgebot sind bereits angelaufen, da das Gesicht der Mannschaft im Sommer spürbare Veränderungen erfahren wird. „Es stehen Abgänge bereits fest und neue Spieler sind auch schon in Planung“, erklärt Levent Bayram den aktuellen Stand der Personalplanungen.

Das Kollektiv als Faktor für die Kreisliga A

Für die kommende Spielzeit 2026/2027 blickt der Verein mit einer Mischung aus Respekt und gesundem Selbstvertrauen auf die neuen Aufgaben. In der Kreisliga A hängen die Trauben ungleich höher, weshalb vor allem das geschlossene Auftreten gefordert sein wird. „Die Kreisliga A ist ein anderes Kaliber. Wenn wir es schaffen, als Mannschaft aufzutreten und die gewissen Spieler zu uns zu holen, werden wir eine gute Rolle spielen in der Kreisliga A“, so das abschließende Fazit von Levent Bayram.