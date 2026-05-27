„Alle fangen bei null an“: Rey Alonsos Plan für TuRU Düsseldorf

Das ist Daniel Rey Alonso. – Foto: IMAGO / Norbert Schulz

Nach dem Abstieg in die Bezirksliga will Daniel Rey Alonso bei TuRU Düsseldorf nicht nur verwalten. Der neue Trainer hat klare Vorstellungen davon, wie seine Mannschaft auftreten soll - sportlich, körperlich und mental. Der Verein soll wieder stabiler werden, die Mannschaft wieder enger zusammenrücken. Und auf dem Platz soll ein Fußball entstehen, der zu den vorhandenen Spielern passt.

Rey Alonso macht keinen Hehl daraus, dass er offensiv denkt. Er will TuRU nicht passiv anlegen, sondern mit einer Mannschaft arbeiten, die aktiv Fußball spielt. Gleichzeitig betont er, dass Offensivfußball für ihn nicht bedeutet, die defensive Arbeit zu vernachlässigen.

Der neue Trainer sieht im Kader viele Spieler mit offensiven Qualitäten. Gerade deshalb will er die vorhandenen Stärken nutzen, ohne die Balance zu verlieren. „Ich bin ein Freund vom Offensivfußball, gerade mit den Spielern, die wir jetzt haben, die so viele Offensivqualitäten haben. Aber da muss man als Mannschaft offensiv wie defensiv agieren. Das ist mein Plan.“

„Ich liebe es sehr, Offensivfußball zu spielen, das werde ich auch versuchen. Nur gehört für mich zum Offensivfußball immer, als Team offensiv zu spielen, aber auch als Team defensiv“, sagt Rey Alonso. Dafür brauche es viel Laufarbeit. „Je schneller man den Ball wiederholt und den Ball in den eigenen Reihen hält, desto mehr kann man sich erholen und den Gegner laufen lassen. Sobald ein Ballverlust da ist, muss man Vollgas geben - nach vorne und nach hinten.“

Festlegen will er sich dennoch nicht zu früh. In der Vorbereitung soll sich zeigen, welches System und welche konkrete Ausrichtung am besten zur Mannschaft passen. „Man muss natürlich gucken, welche Art von Spieler man hat, welches System man spielen kann. Dafür gibt es die Vorbereitung. Da muss man schauen, welche Art von Fußball am Ende für das Team am besten ist.“

„Die Nummer 1 und die Nummer 20 sind gleichwertig“

In der Vorbereitung erwartet Rey Alonso vor allem eine sichtbare Veränderung. Nach dem Abstieg soll niemand einfach in den alten Mustern weitermachen. Seine Forderungen sind klar: mehr Mentalität, mehr Disziplin, bessere Fitness und ein Kader, in dem sich nicht nur die erste Elf wichtig fühlt.

„In der Vorbereitung erwarte ich von meiner Mannschaft, dass sich vieles von Tag eins an ändert. Die Mentalität muss besser sein, Disziplin ist ganz, ganz wichtig“, sagt Rey Alonso. Ebenso wichtig sei ihm das Innenleben der Mannschaft. „Ganz wichtig ist, dass die Nummer 1 und die Nummer 20 gleichwertig sind. Dass alle sich im Team wohlfühlen, dass alle integriert sind, dass jeder den gleichen Stellenwert hat und auch so behandelt wird.“

Natürlich wisse er, dass am Ende nur elf Spieler beginnen können. Trotzdem will er möglichst viele Akteure einbinden. „Das ist eine Floskel, aber elf können nur spielen. Es geht darum, möglichst viel Rotation zu haben, dass jeder am Erfolg beteiligt ist, wenn wir Erfolg haben.“

Als Beispiel nennt Rey Alonso Xabi Alonso und dessen Arbeit bei Bayer Leverkusen. Der Spanier habe es geschafft, eine Mannschaft zu formen, in der nicht nur die Stars, sondern auch Ergänzungsspieler ihre Rolle akzeptierten und ausfüllten. Genau diese Transparenz schwebt Rey Alonso auch bei TuRU vor. „Er hat es geschafft, dass von den Ergänzungsspielern bis zum absoluten Star alle eine glückliche, zufriedene Rolle hatten. Dafür müssen aber alle Spieler mitziehen - angefangen mit Disziplin und Fitness. Fußball spielen können sie alle, das müssen wir auf den Platz bringen.“

Eine besondere Herausforderung liegt in seinem Rollenwechsel. Rey Alonso kennt viele Spieler nicht nur als Trainer, sondern als ehemaliger Mitspieler. Mit einigen ist er befreundet. Genau deshalb hat er früh das Gespräch gesucht. „Das war auch mein Wunsch, als ich mit den Spielern gesprochen habe. Klar habe ich Freunde im Team. Aber ich habe ihnen gesagt: Fußball ist Fußball, privat ist privat. Geschäft ist Geschäft, privat ist privat. Das muss man trennen.“

Für ihn ist dieser Punkt entscheidend. Er will keine Unklarheiten, keine Sonderrollen und keine falschen Erwartungen. „Entweder können sie es trennen, dann gehen sie den Weg mit mir mit. Wenn sie es nicht trennen können, sollen sie es lieber sein lassen. Ich möchte mich nicht mit einem Freund oder einem Spieler, mit dem ich mich super verstehe, wegen sportlicher Sachen streiten müssen.“

Sportlich gilt für alle die gleiche Ausgangslage. „Egal welcher Name fällt: Die fangen alle bei null bei mir an. Ich bin ein Typ, der ihnen sagt, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Da muss man transparent bleiben. Das wissen alle Jungs, die mich kennen.“

Wiederaufstieg als Ziel - Fans als „zwölfter Mann“

Neben Mentalität und Disziplin legt Rey Alonso großen Wert auf Identifikation. Gerade nach einer schwierigen Saison müsse TuRU wieder enger zusammenrücken. Er verweist auf Spieler wie Lukas Reitz und Sahin Ayaz, die bereits seit vielen Jahren im Verein seien. Auch andere Akteure hätten sich über mehrere Jahre an TuRU gebunden. Genau daraus soll wieder ein gemeinsames Gefühl entstehen.

„Die Identifikation muss groß sein. Man muss TuRU Düsseldorf fühlen“, sagt Rey Alonso. Auch neue Spieler müssten verstehen, was der Verein ausmache. „Wir sind familiär geführt mit der Jugend und mit der Mannschaft. Wir müssen noch enger zusammenrücken, dass man sich wirklich identifiziert, gerne zu TuRU kommt und die Farben vertritt.“

Das gelte auch für den Anspruch an jeden Einzelnen. „Man muss am Wochenende zum Spiel kommen und dafür brennen, die Farben zu vertreten. Wer sich nicht identifiziert und nur da ist, um ein bisschen zu kicken, der ist da fehl am Platz.“

Sportlich formuliert Rey Alonso das Ziel trotz aller Vorsicht klar. Die Bezirksliga sei für viele im Verein neu, zudem würden mehrere Mannschaften aufrüsten. Dennoch soll TuRU nicht klein denken. „Es muss so schnell wie möglich der Wiederaufstieg her“, sagt er. „Wir wissen nicht, was uns da erwartet. Aber Ziel muss der Wiederaufstieg sein. Und sollte es im ersten Jahr nicht passieren, muss man zumindest oben mitgespielt haben, um dann im zweiten Jahr zu sagen: Jetzt wissen wir, wo wir stehen. Spätestens im zweiten Jahr müssen wir angreifen. Im besten Fall schaffen wir sofort den Wiederaufstieg und setzen direkt eine klare Kante.“

Eine wichtige Rolle sollen dabei auch die Fans spielen. Rey Alonso weiß, dass die Anhänger nach dem Abstieg enttäuscht sind. Er will die Distanz zwischen Mannschaft und Umfeld aber verkleinern. „Wir schätzen die Fans sehr. Klar, die sind enttäuscht. Aber ich finde, dass die Kommunikation zwischen Fans und Spielern in diesem Jahr enger sein muss. Am Ende sind wir auch nur Menschen, und die sind auch nur Menschen. Viele Sachen verstehen die nicht, viele Sachen verstehen wir manchmal nicht. Das muss man aus der Welt schaffen, damit wir zusammen den Weg gehen.“

TuRU müsse sich als Familie verstehen, meint Rey Alonso. Dazu gehörten Spieler, Verantwortliche und Fans. „Am Ende sind wir TuRU Düsseldorf und nicht Real Madrid oder Fortuna. Wir leben nicht von Geld. Deswegen muss man wissen, woran man ist. Man muss als Familie, und da gehören die Fans dazu, mit den Spielern zusammenhalten.“

Sein Wunsch ist eindeutig: Die Fans sollen wieder zu einem echten Faktor werden. „Ich wünsche mir, dass die Fans in diesem Jahr wirklich der zwölfte Mann sind. Auch wenn man mal verliert. Sie sind wichtig, sie können Einfluss auf die Spieler nehmen - durch Stimmung, durch Pushen. Wenn wir sie als zwölften Mann gewinnen, ist das ein riesiger Vorteil, vor allem bei Heimspielen. Dass der Gegner kommt und sagt: Was ist denn hier los?“

Für Rey Alonso ist genau das Teil des Neustarts. TuRU soll nicht nur sportlich zurückkommen, sondern auch wieder mehr Zusammenhalt entwickeln. Nach dem Abstieg beginnt an der Feuerbachstraße ein schwieriger Weg. Der neue Trainer will ihn mit klarer Linie gehen: offensiv auf dem Platz, transparent in der Kabine, ehrlich im Umgang mit dem Umfeld - und mit dem Ziel, TuRU möglichst schnell wieder nach oben zu führen.

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