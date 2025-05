„Alle Extreme dabei“: Altenstadt erlebt Spiegelbild der Saison

Christoph Wagner war ratlos. „Ich kann mir selbst nicht erklären, was da los war“, grämte sich der Trainer des TSV Altenstadt. Seine Mannschaft hatte im Gastspiel beim SC Maisach großen Anteil an einem spektakulären Torfestival, das am Ende jedoch der Gegner mit 5:4 gewann. Dabei hatte der Tabellensechste der Kreisliga 2 unmittelbar nach Beginn der zweiten Hälfte den Treffer zum 3:0 erzielt.

Aber das war es noch nicht. In der Nachspielzeit schienen die Altenstädter in Gedanken bereits auf dem Heimweg und die Platzherren kamen noch zu zwei weiteren Toren. „Das waren alles Einladungen und Geschenke“, schimpfte der Übungsleiter, weil sich die Maisacher für den Sieg nicht einmal anstrengen mussten. Am Ende hatten seine Kicker für den gesamten Spielverlauf die Regie übernommen. Für ihren fulminanten Start, für die Aufholjagd des Kontrahenten, für die abermalige Führung und schließlich für den fulminanten Schlussakt.

Eigentlich wollte Wagner die Saison auf dem fünften Tabellenplatz abschließen. Einen Spieltag vor dem Finale wird er dieses Ziel nicht mehr erreichen. Die Ambitionen waren sicherlich nicht zu hoch gesteckt. Der TSV hat die Top Fünf im Kreuz und sogar mehr als das. Deshalb erscheint es nicht zu hoch gegriffen, dass Wagner für die kommende Runde den Angriff auf die Spitze angekündigt hat. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass den Altenstädtern auch ein gewisser Hang zur Selbstzerstörung innewohnt. Zu wundern bräuchte sich niemand, wenn sich die Mannschaft im nächsten Jahr mit dem Thema „Klassenerhalt“ herumschlagen müsste.

„Konstanz und Konsequenz haben über die ganze Saison gefehlt“, erinnerte Wagner mahnend an das eigentliche Problem seiner Elf. Das 4:5 in Maisach war ein Spiegelbild dafür. Der TSV ist, wie im Pokal gegen den Regionalligisten TSV Buchbach, zu mitreißenden Leistungen in der Lage und kann in der Liga jeden Gegner locker an die Wand spielen. Er kann aber auch, so geschehen in der Hinrunde, bei Abstiegskandidaten wie dem MTV Dießen verlieren. „Wir hatten gegen Maisach alle Extreme dabei“, stellte Wagner fest.

Weil er ein guter Pädagoge ist, hofft er, dass die Pleite von Maisach bei seiner Mannschaft einen positiven Effekt nach sich zieht. Eindringlicher konnte man seine Spieler nicht darauf hinweisen, dass sie sich mit dieser Einstellung auch in der nächsten Saison wieder zerschießen werden. „Ich hoffe, dass es eine Lehrstunde war“, erwartet der Trainer, dass seine Kicker in sich gehen. Überprüfen lässt sich das bereits am kommenden Samstag. Dann gastiert der MTV Dießen in Altenstadt. Etwas gutzumachen haben die Hausherren ohnehin schon allein wegen des Resultats aus der Hinrunde.