Alle Entscheidungsspiele auf einen Blick

Am Mittwochabend beginnen die Relegationsspiele im saarländischen Fußball. Als erstes müssen die Vizemeister der Kreisligen A ran. Im Osten und Süden ist es nur eine Partie, im Westen und Norden streiten sich drei Vereine um den einen Platz in der Bezirksliga.
Einen Tag später, am 28.05. sind dann die Bezirksliga-Zweiten dran. In den vier Kreisen entscheidet es sich in einem Spiel, an wen der letzte freie Platz in der jeweiligen Landesliga geht.
Am Freitag den 29. Mai steigen dann zwei echte Knaller: Der SSV Pachten und die SVG Altenwald ermitteln in Roden, wer in der Verbandsliga Südwest aufsteigt. Nicht weniger interessant ist das Spiel in Bildstock, wenn der FC Kutzhof und die SVGG Hangard aufeinandertreffen.
Und Samstag, 30. Mai wired dann in Quierschied der Aufsteiger in die höchste saarländische Klasse ermittelt. Der VfL Primstal und der FV Bischmisheim kämpfen vor einer stattlichen Zuschauerkulisse um den Startplatz in der Schröder-Liga.
Am Samstag, 30. Mai spielen in Quierschied (Kunstrasen):
VfL Primstal – FV Bischmisheim 16:00
Am Freitag, 29. Mai spielen in Roden (Kunstrasen):
SSV Pachten – SVG Altenwald 19:00
Am Freitag, 29. Mai spielen in Hellas Bildstock (Kunstrasen):
FC Kutzhof - SVG Hangard 19:00
Am Donnerstag, 28. Mai spielen in Marpingen (Kunstrasen):
SV Überroth – SG Lebach-Landsweiler II 19:00
Am Donnerstag, 28. Mai spielen in Kirrberg (Kunstrasen):
FC Bierbach - TuS Wiebelskirchen 19:00
Am Donnerstag, 28. Mai spielen in Köllerbach (Kunstrasen):
Ay Yildiz Völklingen – SV Schnappach 19:00
Am Donnerstag, 28. Mai spielen in Oppen (Rasen):
SV Britten-Hausbach – SSV Saarlouis 19:00
Am Mittwoch, 27. Mai spielen in Falscheid:
SC Falscheid - FC Freisen II 19:00
Am Sonntag, 31. Mai spielen in Steinberg-D.-Walhausen
Steinberg-D./Walhausen – Verlierer oder Falscheid 15:00
Am Mittwoch, 03. Juni spielen
Sieger oder Freisen - SG Steinberg-Walhausen 19:00
Am Mittwoch, 27. Mai spielen in Losheim (Rasen)
SV Losheim II - SSC Schaffhausen II 19:00
Am Sonntag, 31. Mai spielen in Saarfels (Rasen)
SF Saarfels - Verlierer oder SSC Schaffhausen II 15:00
Am Mittwoch, 03. Juni spielen
Sieger oder Losheim II – SF Saarfels 19:00
Das Heimrecht zum Bezirksliga-Aufstieg in den Dreier-Runden muss natürlich je nach Ausgang der ersten Partie getauscht werden.
Am Mittwoch, 27. Mai spielen in Reiskirchen (Rasen)
SV Oberwürzbach - SV Bexbach 19:00
Am Mittwoch, 27. Mai spielen in Emmersweiler (Rasen)
SC Großrosseln II - SF Hanweiler 19:00
Am Mittwoch, 27. Mai spielen in Felsberg (Rasen)
SF Bietzen-Harlingen – FC Elm 19:00
Am Mittwoch, 27. Mai spielen in Kleinottweiler (rasen)
SV Beeden – SV Schwarzenbach II 19:00
Am Mittwoch, 27. Mai spielen in Aschbach (Rasen)
SV Überroth II – FSG Ottweiler-Steinbach III 19:00