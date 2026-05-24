Alle Entscheidungsspiele auf einen Blick

Jannik Schuilz (VfL Primstal) und Daniel Diener (FV Bischmisheim) gehen als Kapitän mit ihren Mannschaften in der Saarlandliga-Relegation – Foto: S. Kasper und A. Brosius

Am Mittwochabend beginnen die Relegationsspiele im saarländischen Fußball. Als erstes müssen die Vizemeister der Kreisligen A ran. Im Osten und Süden ist es nur eine Partie, im Westen und Norden streiten sich drei Vereine um den einen Platz in der Bezirksliga.

Einen Tag später, am 28.05. sind dann die Bezirksliga-Zweiten dran. In den vier Kreisen entscheidet es sich in einem Spiel, an wen der letzte freie Platz in der jeweiligen Landesliga geht.