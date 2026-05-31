Alle Entscheidungen auf einen Blick

Die SF Rehlingen-Fremersdorf muss mit einem positiven Torverhältnis aus der Landesliga absteigen. – Foto: Mike Engels

Die letzten Entscheidungen im saarländischen Fußball sind gefallen und bis einschließlich der Landesliga sind alle Fragen geklärt. Von einem einzigen bis zu vier Absteigern ist alles dabei. Hier der Überblick über die einzelnen Ligen:

Kaiserslautern ist Meister und der FK Pirmasens muss sich mit dem VfR Mannheim und dem FC Eddersheim um einen Platz streiten. Absteigen müssen neben den bereits seit Wochen feststehenden Eppelbornern auch der SC Idar-Oberstein und der FV Dudenhofen. Letztere kassierten in der 95. Spielminute in Gau-Odernheim das 2:3 und rutschten mit dieser Niederlage auf Platz 16 ab. Dadurch darf Arminia Ludwigshafen mit dem FKP zittern und hoffen, dass der Vizemeister in die Regionalliga aufsteigt. Diefflen kletterte mit dem Sieg am letzten Spieltag auf Platz 13 und ist genau wie die SF Eisbachtal gerettet.

Der FSV Jägersburg ist nach der 0:5-Niederlage in Jahn Zeiskam praktisch raus aus dem Rennen um den letzten freien Platz in der Oberliga. Den werden dann RW Wittlich und TB Jahn Zeiskam unter sich ausmachen. Weil der Vizemeister in der Schröderliga verbleibt, muss Bliesmengen-Bolchen in die Verbandsliga Nordost absteigen.

Verbandsliga Nordost

Da Primstal die Relegation gegen Bischmisheim verloren hat und auch Bliesmengen-Bolchen noch von oben dazukommt, sind vier Mannschaften zu viel und auch die SG Saubach muss als Dreizehnter in den sauren Apfel beißen.

Verbandsliga Südwest

Nachdem auch Bischmisheim aufgestiegen ist, hat der FC Kleinblittersdorf den Verbandsligaplatz sicher.

Landesliga Nord

Nachdem von oben drei (Saubach, Nohfelden, Bostalsee) und von unten drei Mannschaften (Hoof-Osterbrücken, Habach und Lebach-Landsweiler II) dazustoßen, geht die Rechnung mit zwei Aufsteigern und vier Absteigern genau auf.

Landesliga Ost

Meister Reiskirchen tauscht mit dem FV Biesingen den Platz in der Verbandsliga Nordost. Da es von unten drei Aufsteiger gibt (SG Bexbach, SG Bliesgau und der FC Bierbach) müssen auch drei absteigen (TuS Ormesheim, SV Kirkel und der SV Altstadt).







Landesliga Süd

Von oben kommt keiner, dafür steigen die beiden Ersten auf. Bei drei Aufsteigern aus der Bezirksliga (Fischbach, Röchling Völklingen, Schnappach) muss Eschringen aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs gegenüber Bliesransbach als Letzter die Liga verlassen.

Landesliga West

Hier hat es die SF Rehlingen-Fremersdorf zum zweiten Mal in Folge erwischt und das mit einem positiven Torverhältnis (67:66) und 34 Punkten aus 30 Spielen. Neu in der Liga sind: FC Brotdorf, SG Besseringen-Hilbringen, FC Beckingen, SSV Überherrn und der SSV Saarlouis.