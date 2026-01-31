 2026-01-27T15:58:05.997Z

Alle Echo-Livestreams für Südhessen im Überblick

Live-Übertragungen von Amateurfußballspielen der Region: Termine und Re-Lives im Überblick

von Eric Hartmann · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Die VRM übertragt spannende Spiele aus Südhessen im Livestream.
Die VRM übertragt spannende Spiele aus Südhessen im Livestream. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Hessenliga
KLA Groß-Gerau
KLB Groß-Gerau
KLC Groß-Gerau Nord
KLC Groß-Gerau Süd

90 Minuten live: Die VRM überträgt Amateurfußballspiele aus Südhessen im Stream. Hier finden ihr stets aktuell alle Termine, Ergebnisse und Re-Lives im Überblick.

Die nächsten Livestreams

  • Sonntag, 22. März, 15 Uhr: TSV Rot-Weiß Auerbach - VfR Fehlheim
  • Samstag, 28. März, 15 Uhr: VfB Marburg - SV Hummetroth
  • Donnerstag, 2. April, 19 Uhr: SV Münster - TSV Altheim

Alle bisherigen Partien im Re-Live