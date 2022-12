– Foto: Joachim Koschler

Alle drei Kellerkinder kehren mit leeren Händen heim In der Fußball-Bezirksliga verlieren die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach, der SV Unterweissach und der SV Steinbach ihre Auswärtsspiele.

Nichts zu gewinnen gab es für die drei abstiegsgefährdeten Vertreter aus unserer Region in der Fußball-Bezirksliga. Der SV Unterweissach musste sich in Weinstadt, trotz eines guten Spiels, mit 1:2 geschlagen geben. Die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach bot in Schwaikheim nur eine Halbzeit lang Paroli und verlor am Ende mit 0:3. Gar eine heftige 2:9-Klatsche setzte es für den SV Steinbach beim SSV Steinach-Reichenbach.

Beim Ex-Landesligisten in Schwaikheim verkaufte der Neuling aus Kleinaspach/Allmersbach seine Haut so teuer wie möglich. In der ersten Hälfte begegnete der Außenseiter aus Aspach den favorisierten Gastgebern auf Augenhöhe. Bis zur Pause fielen keine Tore. In der 57. Minute war es dann soweit. Yusuf Dik sorgte für die Führung der Hausherren. Zehn Minuten später war erneut Dik zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Dieser Treffer war die Vorentscheidung zu Gunsten der Gastgeber. Schwaikheim hatte nun leichtes Spiel mit dem Aufsteiger und in der 81. Minute erzielte Alexander Simmel den 3:0-Endstand. Während die Gäste aus dem Hardtwald auf Tabellenrang 13 immer noch einen Abstiegsplatz belegen, kletterten die Schwaikheimer auf den vierten Rang.

Wieder kassierte die Elf aus dem Täle eine unnötige Niederlage. „Wir haben uns spielerisch gut präsentiert. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe, weshalb ein Unentschieden am Ende gerecht gewesen wäre“, urteilte der enttäuschte Ralf Noack nach dem Abpfiff. Der SVU-Sportvorstand sah ein weitgehend ausgeglichenes Spiel, bei dem seine Mannschaft nach einer halben Stunde dank eines Treffers von Andreas Grimmer in Führung gehen konnte. Diese Führung verteidigten die Weissacher bis zur 67. Minute. Dann nutzte Kujtim Sylaj eine Unachtsamkeit der Gäste zum Ausgleich. Es kam aber noch schlimmer für den SV Unterweissach. Denn in der 83. Minute erzielte Sylaj aus allerdings stark abseitsverdächtiger Position gar noch den 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber aus dem Remstal.