Alle Daten und Zahlen zum 3. Spieltag in den vier Landesliga-Staffeln

Staffel 1-Spitzenreiter Delbrücker SC gab sich im Heimspiel gegen Post TSV Detmold keine Blöße.
In der Staffel 2 kam Top-Favorit SC Neheim nach dem überraschenden Derby-Remis gegen Sundern sofort wieder in Fahrt und erzielte die Saisontore Nr. 12 bis 15 gegen den SV Schmallenberg/Fredeburg.
Drei Mannschaften haben in der Staffel 3 noch eine weiße Weste. Der TuS Eichlinghofen schoss sich mit einem 6:0-Kantersieg gegen YEG Hassel an die Spitze. Knappe Siege feierten der BV Herne-Süd (4:3 gegen den FC Marl) und Aufsteiger FC 96 Recklinghausen (1:0 gegen den FC Brünninghausen), die punktgleich rangieren.
Die SpVg Emsdetten 05 gewann in der Staffel 4 das Topspiel beim ambitionierten ASK Ahlen mit 4:3 und grüßt weiterhin verlustpunktfrei von der Spitze. Auch der SV Dorsten-Hardt (3:2 gegen Westfalia Gemen) hat alle drei Partien bislang gewonnen.
Alle 31 Partien des 3. Spieltags im Überblick:
Delbrücker SC – Post TSV Detmold 3:0
Delbrücker SC: Daryoush Hosseini, Justin Reineke, Levin Borgmeier, Lukas Mehn, Jaden-Romeo Garris, Tobias Heering (80. Juliano Redouane Meyer), Luc Treffon (69. Raphael Beres), Dennis Martens, Lukas Hartmann (73. Moussa Conde), Radu Nicolae Prepelita (83. Leon Piere Acikel), Furkan Simsek (86. Jeremy Franz) - Trainer: Maik Uffelmann - Co-Trainer: Stefan Parensen
Post TSV Detmold: Tim Bukowski, Lennard Schröder (84. Anton Franke), Philip Wichmann, Zalem Özmen, Thomas Stirz (56. Jannik Rother), Maximilian Herms, Erik Bormatkov (82. Nico Brewedell), Leon Hellmeier (69. Mesut Tahsin Demir), Marios Aliprasitis (76. Robert Fiorilli), Merlin Dalbke, Ismail Barry - spielender Co-Trainer: Zalem Özmen - Trainer: Markus Rüschenpöhler
Schiedsrichter: Jona Siebert (Bielefeld) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Lukas Hartmann (6.), 2:0 Moussa Conde (79.), 3:0 Moussa Conde (84.)
TuS GW Pödinghausen – VfB Schloß Holte 1:3
TuS GW Pödinghausen: Nino vom Hofe, Philip Ewert, Maximilian Cuwalsky, Amir Severi, Jannik Golin, Mourad El Hamdaoui (57. Louis Elsner), Oguz Peker, Mika Julius Wagner (57. Julian Czaja), Xemgin Ali Ammo, Hashem Celik, Harun Kizilboga (67. Jonas Kreickenbaum) - Trainer: Holm Windmann - Co-Trainer: Marcel Rieso
VfB Schloß Holte: Robin Brüseke, Robin Hofmann, Lars Pfeiffer, Christian Höwelberend, Maximilian Ulrich (80. Kevin Klippenstein), Bastian Just (90. Robin Brummel), Manuel Giebel, Luan Ekinci (73. Kevin Alessandro Matulin), Julian Lakämper (73. Daniel Fröse), Julian Goldbeck, Nico Kespohl (80. Mika Lakämper) - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
Schiedsrichter: Niklas Pankoke - Zuschauer: 55
Tore: 0:1 Maximilian Ulrich (12.), 0:2 Julian Lakämper (18.), 0:3 Julian Goldbeck (37.), 1:3 Jonas Kreickenbaum (78.)
SC Neheim – SV Schmallenberg/Fredeburg 4:0
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Julian Trudewind, Felix Fleck (77. Jann Conrads), Marlon Hellmann (68. Yatma Wade), Nasim Chatar (73. Merlin Zweimann), Oussama Anhari, Yasin Toy (79. Marvin Figueira Candido), Noah Tolle, Anas Boukidar (73. Joussef Anhari), Hakan Sezer - Trainer: Kevin Hines
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Luca Schoermann, Alessio Schmidt (79. Ibriahim Shonov), Mathis Lüttecke, Niklas Stemmer, Maurice Dobbener (79. Volodymyr Pavlik), Dario Petrovic (79. Rodrigo Silva Pereira), Andreas Schütte, Paul Rickert, Mirko Piechaczek, Kevin Lüttecke (79. Moritz Hömberg) - Trainer: Merso Mersovski
Schiedsrichter: Fabian Bernschein - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Yasin Toy (8.), 2:0 Hakan Sezer (67.), 3:0 Yatma Wade (73. Foulelfmeter), 4:0 Hakan Sezer (85.)
RW Erlinghausen – TSV Weißtal 1:2
RW Erlinghausen: Sebastian Mann, Malte Kriesche, Valton Kodra, Ahmet Cakmakci (32. Valdrin Kodra), Tim Albrecht, Fatjon Ademaj (60. Karl Aßhauer), Kevin Kraemer, Sven Nartikoev, Aleksandar Stoimenov, Philip Cramer (67. Adrian Pack) (86. Simon Tepper), Alexander Bender - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Philipp Sänger, Daniel Berger (22. Richard Moh), Lasse Terzyk (29. Lukas Plaum), Jonathan Jung (83. Yannik Plachner), Louis Zmitko, Tyler Maxim Siebel (78. Luca Botzon), Mats von der Linde, Elias Werner, Nick Hussing, Felix Kloos (84. Lennart Michael Hundt) - Trainer: Dennis Honig - Co-Trainer: Matthias Friedrich
Schiedsrichter: Simon Real - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Philipp Sänger (34.), 1:1 Alexander Bender (50.), 1:2 Felix Kloos (81.)
Rot: Valton Kodra (33./RW Erlinghausen/)
Rot: Sebastian Mann (85./RW Erlinghausen/)
SG Bödefeld/Henne-Rartal – SV Westfalia Soest 0:4
SG Bödefeld/Henne-Rartal: Martin Grote, Nico Schörmann (90. Johannes Grote), Erik Wüllner, Nicolas Schulte, Jonathan Müller, Niklas Sommer (73. Jonas Antonius Wüllner), Moritz Bücker, Marco Entrup, Marc Sander (85. Elias Müller), Jannik Schulte, Moritz Wegener (75. Sven Bruder) - Trainer: Jens Richter - Co-Trainer: André Peters
SV Westfalia Soest: Benjamin Aust, Steffen Topp (82. Niklas Roppertz), Paul Brauckmann, Niklas Drapacz (58. Alessandro Gutzeit), Nils Topp, Kevin Mehlhorn, Lukas Brenk (65. Christoph Rüther), Eike Uli Mehn, Maximilian Mehlan (75. Ricardo Preuß), Mario Jurss, Gianluca Greco (69. Robin Fuest) - Trainer: Ibrahima Mbaye
Zuschauer: 210
Tore: 0:1 Niklas Sommer (29. Eigentor), 0:2 Mario Jurss (32.), 0:3 Gianluca Greco (36.), 0:4 Niklas Drapacz (48.)
SuS Langscheid/Enkhausen – BSV Menden 1:1
SuS Langscheid/Enkhausen: Claudio Osterhoff, Kastriot Veseli, Riad Xhaka, Bartek Maik Dybiec, Ilkay Ibrahim Nagis (90. David Gabco), Max Schamoni, Georgios Kiriakidis (82. Ahkas Ketheswaran), Arne Krick, Lukas Kessler (90. Sandro Osterhoff), Malsor Blakaj (71. Patrick Nettesheim), Fabio Huckschlag (64. Marcelo Costa Rebelo) - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage - Co-Trainer: Ioannis Vassis
BSV Menden: Phil Pingel, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Jan-Henrik Schaffer, Tius Hugo Brenke (74. Oktay Avci), Marlon Ingo Tetzner, Tim Alexander Kießler, Marc Andre Roszak (78. Luis Küster), Bryan Osariemen Asemota (71. Nils Kraume), Christian Peters (88. Raphael Grobe), Fabian Palczewski (59. Leonardo De Nardo) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Arne Krick (50.), 1:1 Bryan Osariemen Asemota (61.)
SV Hohenlimburg – Rot-Weiß Hünsborn 2:0
SV Hohenlimburg: Azmir Alisic, Marc Radusch, Benedict Mbuku, Emanuel-Lusankueno Dialundama, Berkant Canbulut (90. Anri Jaiani), Niklas Fischer, Joshua Perea Torres (71. Inan Yetkiner), Leon Duksa (83. Jonah Husseck), Ishak Dogan (57. Muhammet Köstereli), Eray Inan, Steven Frühauf (57. Raphael Schwarzer) - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano - Co-Trainer: Ramazan Mecal - Co-Trainer: Gökhan Demirci
Rot-Weiß Hünsborn: Lars Waffenschmidt, Jaouad Darraz (90. Lijan Lennox Schönitz), Yannick Logo, Johan Ghira, Daniel Jung, Luca Solbach, Noah Langenbach, Arndt Hanno Gerich (74. Marius Uebach), Michel Schuchert, Fynn Jona Barth (67. Branko Grgić), Phil Rothenpieler (74. Nicolas Gerich) - Spielertrainer: Daniel Jung - spielender Co-Trainer: Marius Uebach - Trainer: Christopher Halbe
Schiedsrichter: Julian Weymann - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Muhammet Köstereli (77.), 2:0 Muhammet Köstereli (87.)
SC Drolshagen – TuS Sundern 3:2
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Emir Kukavica, Pascal Neumann, Jan Klingenspohr (42. Ben Alexander Krämer), Philipp Glasbrenner, David Jung (63. Erlind Isufaj), Yasin Faruk Tarikus (93. Alexander Bless), Steven Sordi (78. Emre Ünver), Sinan Kesen, Volkan Yilmaz (84. Pascal Stahl), Simon Pfeifer - Co-Trainer: Pascal Stahl - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen
TuS Sundern: Bastian Horch, Hannes Andreas Grosch, Niels Klüter, Marko Nedinic (46. Kai Julian Mizel), Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte (67. Jakob Ludwig Kaiser), Arne Siewers, Max Tillmann (57. Moritz Papendick), Marcel Neusel (78. Suleymane Conde), Kerim Sam Kahraman (86. Vincent Oppermann), Fynn Hoheiser - Trainer: Fabio Granata - Co-Trainer: Maurizio Droste
Schiedsrichter: Philipp König - Zuschauer: 219
Tore: 1:0 Simon Pfeifer (2.), 2:0 Yasin Faruk Tarikus (11.), 2:1 Arne Siewers (14.), 2:2 Niels Klüter (17.), 3:2 Erlind Isufaj (77.)
RSV Meinerzhagen – SpVg Olpe 0:2
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Umut Özogul, Adrian Islami (63. Yunus Emre Kocabas), Max Kolberg, Luca Niemiec, Romeo Kovarszki, Jason Klundt, Caglar Tabakoglu, Suto Suto (58. Tayfun Ermis), Fathi-Arif Temel, Alexander Ivankin - Trainer: Erkan Cihangir - Co-Trainer: Serkan Kabasakal
SpVg Olpe: Senol-Enver Kablan, Steffen Freitag, Kevin Becker, Simon Weber, Nicolas Buchen (62. Linus Witzel), Johannes Ledig (76. Kevin Krämer), Kerim Yilmaz, Hasan Yildiz (46. Laurin Joel Knieper) (91. Fabian Schulte), Jan Germann (87. Ömer Yilmaz), Richard Dissing, Jannik Buchen - Co-Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Schiedsrichter: Nicole Hoffmann - Zuschauer: 180
Tore: 0:1 Johannes Ledig (1.), 0:2 Laurin Joel Knieper (58.)
Gelb-Rot: Simon Weber (59./SpVg Olpe/)
Rot: Umut Özogul (93./RSV Meinerzhagen/)
SV Brackel 06 – TuS Harpen 0:4
SV Brackel 06: Mihajlo Mihajlovic, Anil Konya (78. Wassim Neffati), Rron Sahiti, Anton Schefer, Nico Kaufmann (63. Denny Tabe Ashu), Benedikt Buchholz, Heinrich Arrey Bakor, Tegra Joseph Lunduku (63. Matti Schülke), Alexander Voss (78. Ilja Petreian), Ahmed Ersoy, Anes Omerovic (63. Mattis Linnewerth) - Trainer: Egzon Gervalla
TuS Harpen: Ben Zöllner, Nico Böning, Yannik Schering (74. Matin Sediqui), Maurice Post, Yann Emil Caspary, Daniel Hoffmann, Lasse Ernst, Ruben Pereira (54. Jan Oberhagemann), Nico Ralph Brinkmann (65. Arian Phil Schuwirth), Hamdi Kaya (81. Jan Beeke Fischer), Ledion Shefketi (83. Jonah Linus Hebeler) - Trainer: Robin Lämmer
Schiedsrichter: Carlos Raul Bustamante Meise - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Hamdi Kaya (22.), 0:2 Ledion Shefketi (58.), 0:3 Hamdi Kaya (73.), 0:4 Arian Phil Schuwirth (82.)
TuS Eichlinghofen – YEG Hassel 6:0
TuS Eichlinghofen: Andreas Lichtner, Florian Peterhülseweh (75. Emmanuel Nagel), Florian Gerding, Mahir Boran Cenan, Kagan Atalay (75. Henry Domke), Mohamed Yarhdi, Fynn Gedaschke (70. Jan Westerheide), Kevin Großkreutz (63. Stefan Bienewald), Tobias Eurich, Marvin Schuster (59. Aleksandar Djordjevic), Barde El Yandouzi Arbaoui - Trainer: Marc Neul
YEG Hassel: Akin Ergin, Kadir Gökyar, Ridvan Demircan, Burak Uysal, Maxim Djatlev, Mesut Özkaya, Mehmet Can Özkaya (79. Serdar Ulu), Yusuf Tatar (62. Onur Gündüz), Burak Cakar (75. Mert Topcu), Enes Demircan, Yüksel Terzicik (79. Berkan Sükrü Akyürek) - Trainer: Ahmet Özkaya - spielender Co-Trainer: Mesut Özkaya
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Barde El Yandouzi Arbaoui (6.), 2:0 Fynn Gedaschke (58.), 3:0 Aleksandar Djordjevic (64.), 4:0 Aleksandar Djordjevic (67.), 5:0 Aleksandar Djordjevic (70.), 6:0 Aleksandar Djordjevic (78.)
BV Herne-Süd – FC Marl 4:3
BV Herne-Süd: Daniel Dudek, Bilal Omeirat (10. Cedric Geduttis), Migel-Max Schmeling (86. Kenneth Neumann), Henrik Dier, Hakan Safa Tüysüz, Jeron Al-Hazaimeh, Joshua Schroven, Marcus Piossek, Ahmet Mizrak (64. Tolga Cengelcik), Ivo Kleinschwärzer, Yusuf Derin (64. Ilker Murat Berberoglu) - Spielertrainer: Marcus Piossek - Co-Trainer: Markus Schmeling
FC Marl: Florian Kraft, Maurice Rottenberg, Roque David Sartory (86. Filippo Calamini), Fabian Kudlek, Niklas Baf, Kim Völkel (46. Jan-Niklas Kaiser), Oguzhan Inam, David Sdzuy (77. Tim Marquardt), Markus Zavalov (69. Bartosz Piotr Odolinski), Tyler Mehnert, Noah Ivanovic (71. Phil Janicki) - Co-Trainer: Cedric Drobe - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Lars Bramkamp - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Jeron Al-Hazaimeh (22.), 1:1 Markus Zavalov (26.), 1:2 David Sdzuy (47.), 2:2 Ivo Kleinschwärzer (57.), 2:3 Niklas Baf (63.), 3:3 Tolga Cengelcik (76.), 4:3 Henrik Dier (88.)
Rot: Jan-Niklas Kaiser (79./FC Marl/)
SV Sodingen – SG Massen 4:1
SV Sodingen: Jan Zielke, Veli Cetin, Aker Arslan-Ali, Bawer Öncel (90. Denat Nurboja), Kayra Candag, Ayob Dani Hammdi, Özkan Cagir, Marcell Öhler (78. Furkan Yasin Beyazgül), Ismet Batmaz (72. Nico-Evangelos Tsitsis), Turgay Altuntas (61. Steven Schulz), Soufian Laghrissi - Trainer: Christian Knappmann
SG Massen: Leon Broda, Dominik Lepinski, Patrick Schmidt, Alihan Kurgan (75. Amin Echamlali), Yunus Emre Cakir, Björn Menneke (68. Lukas Abufaiad Mertens), Oualid Atriki (46. Jassir Chamdin), Serkan Gül, Lennox Eliah Oruku, David Bernsdorf (90. Görkem Ücüncü), Nico Berghorst (90. Alexandru-Daniel Chiriac) - Trainer: Hamza Berro - Trainer: Sascha Grasteit
Schiedsrichter: Dominic Nosing - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 David Bernsdorf (5. Foulelfmeter), 1:1 Soufian Laghrissi (8.), 2:1 Ismet Batmaz (44.), 3:1 Ayob Dani Hammdi (73.), 4:1 Kayra Candag (89.)
Rot: Patrick Schmidt (40./SG Massen/Foulspiel)
Königsborner SV – Westfalia Herne 3:2
Königsborner SV: Christopher Sander, Lennart Kutscher, Tim Lorenz, Yannick Tönnes, Soufian Maatalla, Volkan Ablak, Til Cedric Busemann (46. Veit-Laurin Lange-Wettklo), Soner Aydin, Alper Kücük (60. Robin Kalina), Marvin Noah Pietryga (82. Moritz Köhler), Robin Flechsig - Trainer: Arndt Kempel
Westfalia Herne: Ivan Mandusic, Moritz Brüggemann, Matej Rajic (87. Fabijan Stojcic), Dogus Demircan (79. Aleksandar Gjorgjievski), Marian Sarr, Christian Silaj, Klaus Felix Ndoki, Taha Efe (46. Zivko Radojcic), Daniel Friesen, Tokiya Monno (75. Salimou Soumah), Arda Nebi - Trainer: Kamil Bednarski
Schiedsrichter: Louis Kensok - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Moritz Brüggemann (16.), 1:1 Marvin Noah Pietryga (23.), 2:1 Christian Silaj (49.), 2:2 Marvin Noah Pietryga (57.), 3:2 Marvin Noah Pietryga (67.)
FC 96 Recklinghausen – FC Brünninghausen 1:0
FC 96 Recklinghausen: Rafael Hester, Philipp Rößler, Okan Saritas, Moody Chana, Berkay Demircan, Tore Andre Enstipp (70. Abdessamad Moughli), Tobias Hannemann, Sekou Damba, Maurice-Joel Weißbohn (78. Ardahan Celik), Marcel Rene Ryczak (87. Sait Ibrahimovic), Rami Zaitouni (90. Tunay Yilmaz) - Trainer: Misel Zec - Co-Trainer: Bilal El-Sabeh - Co-Trainer: Edvin Kovačević - Trainer: Mustafa Kucukovic
FC Brünninghausen: Faris Bungarten, Koray Dag, Emre Yilmaz, Marcio Haubold, Daniel Boakye Ansah, Biyan El-Bader, Durmus Berkay Ertugrul (85. Eumin Song), Rooney Kelly Moffo Mbabap (46. Yasin Akman), Ismail Özmen (78. Vinicius De Andrade Souza), Oktay Ipek (59. Ayman Maatoug Akalay), Abdeladhim Ali Abdelhor (70. Gad Addai Akrasi) - Trainer: Mounir Bazzani - Co-Trainer: Mehmet Kolcan - Co-Trainer: Haris Aletic
Schiedsrichter: Maurice Backwinkler - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Rami Zaitouni (42.)
Hombrucher SV – SV Wanne 11 2:2
Hombrucher SV: Luis-Alexander Hamme, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Raoul Wistuba, Fabian Vargues Martins (90. Marcel Lengert), Kilian Zierhorst, Rèber Yalciner (83. Jona Stöcker), Tamer Keskin (88. Robin Vargues Martins), Ismael Asria Beirou, Ali Sener (73. Alhusain Barry), Jan-Luca Lamay (90. David-Kwami Amouzou) - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Niklas Fink, Orkun Koymali (26. Niklas Orlowski), Marc Flaczek, Niclas Grzelka, Branko Vasic (66. Hakan Öztürk), Nick Stehl (71. Simon Gummels), Bilal Lasshab, Onur Koymali (71. Mehmet Celik), Julian Kaminski - Trainer: Franko Pepe
Schiedsrichter: Jan-Lucas Wree - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Marc Flaczek (45. Foulelfmeter), 0:2 Bilal Lasshab (61.), 1:2 Ismael Asria Beirou (69.), 2:2 Jan-Luca Lamay (90.)
Kirchhörder SC – SV Westrich 3:0
Kirchhörder SC: Frederic Westergerling, Marlon Mönig, Moritz Müller, Noel Czapelka, Joshua Akinjola Sulaimon (49. Saifeddine Bouabidi), David Dapes (58. Kevin Mattes), Leon Luca Schröter, Patrick Trawinski, Till Grenigloh (70. Joshua Kestermann), Nic Gerber (58. Kai Jonda), Jonas Telschow (75. Jan-Luca Knop) - Trainer: Mike Tyrala
SV Westrich: Robert Löffeler, Pascal Boehnke, Moritz Keil (85. Robin Spieker), Tim Babosek (85. Oskar Krohn), Pascal Wieczorek, Lukas Ziegelmeir, Raphael Meißner, Pierre-Dominik Netthöfel (78. Julian Schawaller), Alessio Thiele, Dietrich Liskunov (70. Kevin Becker), Torben Funke (62. Philipp Gryn) - Spielertrainer: Pascal Wieczorek
Schiedsrichter: Patrick Hoffmann (Havelland) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Till Grenigloh (45.), 2:0 Saifeddine Bouabidi (56.), 3:0 Jan-Luca Knop (84.)
Hammer SpVg – SVE Heessen 2:1
Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Noel Dülek, Jan Erkeling, Lukas Scholdei (76. Jonah Pottgüter), Jovan Mihajlovic (71. Leandro Elias Elbing), Hendrik Beste (45. Samet Bozkurt), Eric Kommorowski, Mirac Sahin, Fabian Holthaus, Tomas Delcio Mateus (84. Amar Husic) - Trainer: Ralph Oberdiek
SVE Heessen: Noah Strathaus, Dawid Franica (68. Yusuf Öztürk), Fabio Marcello Calascibetta, Rouven Meschede, Giuliano Salvatore Nieddu, Muhammed Doganalp Cakir, Justin Braun (87. Furkan Kocaarslan), Alper Lafci (79. Jawad Foroghi), Konstantin Rühl (57. Leon Müsse), Pierre Jaspert (61. Mathis Paschko), Yassin Ibrahim - Trainer: Kevin Schulzki
Schiedsrichter: Mika Soennecken - Zuschauer: 1200
Tore: 0:1 Alper Lafci (12.), 1:1 Jovan Mihajlovic (36.), 2:1 Mirac Sahin (45.)
Gelb-Rot: Noel Dülek (88./Hammer SpVg/)
Rot: Hendrik Beste (88./Hammer SpVg/Meckern (bereits ausgewechselt))
Borussia Emsdetten – SC Münster 08 3:0
Borussia Emsdetten: Julian Moczygemba, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage (86. Sahit Banaj), Linus Schnieders, Noah Noel Jantzen (72. Jonas Burke), Kai Leon Deradjat (31. Paul Wilhelm Quibeldey), Julian Dirks, Samir Haxha, David Isaak, Jan Fislage (80. Vincent Maximilian Helmut Greß), Silas Burke (57. Dustin Gebhardt) - Trainer: Marius Kattenbeck - Co-Trainer: Felix Menke - spielender Co-Trainer: Jonas Burke
SC Münster 08: Malte Remmert, Malte Höppner (61. Silas Leifker), Leonhard Pohlmeyer (65. Steffen Dondrup), Johannes Wilms, Bassam Machmouchi, Tom Hemsing (61. Fadi Alnemek), Ben Bela Wiebusch (46. Finn Luca Brand), Vincent Schlüter (56. Niklas Leser), Laurens Osterhold, Julian Amon Kramm, Lutz Schaemann - Trainer: Klas Tranow
Schiedsrichter: Ebrar Yilmaz - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Silas Burke (3.), 2:0 Silas Burke (43.), 3:0 Jan Fislage (61.)
SV Burgsteinfurt – Werner SC 7:2
SV Burgsteinfurt: Engin Shegaj, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Paul Höffer, Thorben Voß (70. Mats Ihmenkamp), Volkan Haziri (70. Ladislav Velican), Asdren Haliti, Umut Berke (61. Zeki-Arda Yüksekdag), Elix Chukri (61. Giovanni Amouzou), Sergen Yüksekdag, Ibrahim Kouyate (75. Leon Frank) - Co-Trainer: Timo Zorn - Trainer: Christoph Klein-Reesink
Werner SC: Jan Pettendrup, Marvin Stöver, Zoran Martinovic, Nico Holtmann, Jonas Woitaschek, Jannik Prinz (73. Tim Dirk Abdinghoff), Finn Drücker (75. Leon Becker), Jonas Thorsten Hahn, Jonas Pettendrup, Luis Dombrowski, Xavier Robert Osayande Enakimio - Trainer: Pascal Harder
Schiedsrichter: Justin Boom - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Volkan Haziri (12.), 2:0 Umut Berke (29.), 3:0 Ibrahim Kouyate (43.), 4:0 Elix Chukri (48.), 5:0 Ibrahim Kouyate (59.), 6:0 Paul Höffer (68.), 6:1 Tim Dirk Abdinghoff (76.), 7:1 Paul Höffer (79.), 7:2 Luis Dombrowski (82. Foulelfmeter)
VfL Senden – SuS Stadtlohn 1:2
VfL Senden: Leon Friedrich, Marvin Tjaden (82. Qendrim Feka), Jasper Laurenz Kleuter, Eldin Celebic, Marvin Kalushi (75. Bruno Hermann Geister), Hussein Fayad, Marvin Müller, Fynn Goerdt (58. Paul Lamok), Aljoscha Kottenstede (55. Matthias Althaus), Tim Witthoff, Stefan Thier - Trainer: Rabah Abed
SuS Stadtlohn: Jason Rudolph, Justus Jaegers, Felix Reuner, Niklas Niehuis, Jannik Buning, Milan Tendahl (58. Luca Friedrich), Marcel Rietfort (79. Finn Luca Heisters), Lasse Thier, Chris Tendahl (88. Marcel Hildering), Marvin Robert (79. Jesse Perl), Miguel Berthues (69. Silas Wenning) - Spielertrainer: Niklas Niehuis
Schiedsrichter: Pasqual Schmidt (Bergkamen ) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Lasse Thier (25.), 0:2 Chris Tendahl (84.), 1:2 Matthias Althaus (87.)
SV Dorsten-Hardt – Westfalia Gemen 3:2
SV Dorsten-Hardt: Philipp Hirsch, Evans Ankomah-Kissi, Erdon Latifi, Yasin Birli (45. Nico Lange) (90. Luka Husmann), Lorenz Alsmann, Jonas Kruppa, Lukas Diericks, Dominik Königshausen (68. Chibuike Lawrence Ezeakor), Auron Etemi (75. Felix Surmann), Nico Glüsing, Yannick Goecke - Co-Trainer: Tim Heitbreder - Trainer: Christoph Schlebach - Co-Trainer: Thorsten Beckmann
Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Lennart Südholt (71. Joris Keizers), Jost Elias Gehling, Jan-Frederik Büning, Tim Winking, Ryoga Takahashi, Lukas Kemper, Alexander Bilski, Fynn Borremans, Florian Girnth, Tim Bröcking - Trainer: Georg Geers
Schiedsrichter: Marlon Neumann - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Yannick Goecke (8.), 2:0 Nico Glüsing (45.+13), 2:1 Tim Winking (45.+16), 2:2 Tim Bröcking (48.), 3:2 Yannick Goecke (90.)
TSV Raesfeld – SC Altenrheine 5:2
TSV Raesfeld: Henning Tünte, Finn Olbing, Luca Flak, Julian Kortstegge, Yannis Brömmel (90. Daniel Bleker), Hatime Oulamine, Alexander Hölling (88. Noah Spangemacher), David Steinkamp (90. Maximilian Tücking), Philipp Kölking, Daniel Bleker Jr., Ben Brömmel (86. Simon Sondermann) - Trainer: Christian Gabmeier
SC Altenrheine: Cornelius Watta, Niklas Huesmann (46. Tim Schmidt), Vadim Schmidt, Max Stermann (64. Nick Petlach), Henry Südhoff, Noah Saalfeld (69. Fabian Kray), Yannik Langner, Luca Keanu Lars Huesmann, Lars Bieker (64. Elias Leferink), Levin Noel Damer, Fabian Hüer - Trainer: Guido Göcke
Schiedsrichter: Maik Koch - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Hatime Oulamine (40.), 1:1 Fabian Hüer (48.), 2:1 Ben Brömmel (52.), 3:1 Alexander Hölling (58.), 3:2 Fabian Kray (70.), 4:2 Ben Brömmel (80.), 5:2 Alexander Hölling (83.)
Besondere Vorkommnisse: Alexander Hölling (TSV Raesfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Cornelius Watta (83.).
ASK Ahlen – SpVg Emsdetten 05 3:4
ASK Ahlen: Jan Trahe, Iago Augusto De Carvalho, Okan Güvercin, Lucien Sakpo (65. Emre Yildiz), Nils da Costa Pereira (77. Emre Yesilova), Leon Tia, Ahmet Acar, Bertul Kocabas, Ilker Algan (72. Resul Topcu), Berdan Aydin, Aygün Yildirim - Trainer: Zübeyir Kaya
SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Merlin Heinz, Tim Merker (46. Daiki Matsubara), Max Knoche (82. Omar Guetat), Georg Konrad Schrader, Jan Walbaum (46. Jonas Schäfer), Henrik Möllers (46. Rui Petro Guimares), Semih Daglar, Leon Niehues, Christopher Brüning (80. Jan Henrik Springeneer), Julin Muthulingam - Trainer: Daniel Apke - Co-Trainer: Tristan Leist - Co-Trainer: Nico Meller
Schiedsrichter: Yannick Bloch - Zuschauer: 95
Tore: 0:1 Julin Muthulingam (3.), 1:1 Aygün Yildirim (17.), 2:1 Ahmet Acar (31.), 2:2 Christopher Brüning (50.), 3:2 Lucien Sakpo (54.), 3:3 Christopher Brüning (60.), 3:4 Julin Muthulingam (85.)
Ibbenbürener SpVg – SV Rot-Weiß Deuten 2:2
Ibbenbürener SpVg: Jannik Sriskandarajah, Adrian Thal, Ole Schürbrock, Luca Klostermann (80. Eric Rahe), Janik Kuhlenbeck, Nevio Heemann (46. Levin Schüler), Marvin Hagemann, Florian Krasniqi, Timo Zimmermann (86. Jonah Lammers), Tom Hollmann, Kevin Hagemann (73. Berkant Samanci) - Trainer: Kevin Gütt
SV Rot-Weiß Deuten: Philipp Amft, Robin Pötter, Dogan Yildiz, Kilian Heisterkamp (46. Christoph Kasak), Ole Overhoff, Timo Haarmann (68. Pascal Hingst), Fabian Schöneis, Jan Wiwerink, Thomas Jonathan Kühlkamp (68. Luca Händchen), Moritz Noetzel (68. Delowan Nawzad), Mahmoud Nuno El-Dorr (85. Fabio Dessi) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl
Schiedsrichter: Philipp Kohls - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Levin Schüler (73.), 1:1 Luca Händchen (75.), 1:2 Jan Wiwerink (79.), 2:2 Eric Rahe (90.+4)