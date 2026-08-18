Alle Daten und Zahlen zum 2. Spieltag in den vier Landesliga-Staffeln

In der OWL-Staffel 1 sicherte sich der Delbrücker SC die Tabellenführung durch einen knappen 3:2-Auswärtssieg bei der Spvg Steinhagen und ist damit einzig mit zwei Siegen gestartet.
Nach dem überragenden 10:1-Heimsieg gegen Hünsborn musste sich Staffel 2-Topfavorit SC Neheim im Derby beim TuS Sundern überraschend mit einem 1:1-Remis begnügen, blieb aber Spitzenreiter.
Der Hombrucher SV bestätigte seine starke Frühform durch einen 3:1-Erfolg beim letztjährigen Tabellenvierten FC Marl und bleibt auf Platz 1 der Staffel 3. Punktgleich sind der BV Herne-Süd, der TuS Eichlinghofen und der FC 96 Recklinghausen.
In der Staffel 4 schoss sich die SpVg Emsdetten 05 mit einem 6:1-Kantersieg gegen die Ibbenbürener SpVg an die Spitze. Punktgleich sind Aufsteiger SVE Heessen und der SV Dorsten-Hardt.
Alle 31 Partien des 2. Spieltags im Überblick:
SV Avenwedde – FC Bad Oeynhausen 1:5
SV Avenwedde: Christopher Niehaus, Niklas Kirchgessner, Patrick Plucinski (81. Jeremy Perl), Levent Kaplan, Joona Querober, Samuel Kanber (61. Mikail Usta), Dimitrij Vassiliev, Benjamin Mesic (46. Filippo Matteo Niemetz), Mayango Baysah, Tommaso Sammartano (57. Steffen Zacharias), Nico Schürmann - Co-Trainer: Edin Mujala - spielender Co-Trainer: Patrick Plucinski - Trainer: Miron Tadic
FC Bad Oeynhausen: Yannis Schwarzer, Mats Windmann, Dominik Moskvin, Svend-Lasse Röckemann, Maximilian Reckendorf (88. Maximilian Gierasinski), Simon Kunz, Kai Adrian, Nico Putrino (55. Cedric David Tiemeier), Benedikt Valldorf, Dominik Flaake (66. Kjell Elias Soll), Niklas Fehrmann (57. David Scheidel) - Trainer: Daniel Brink - Co-Trainer: Philipp Topp - Co-Trainer: Maximilian Gierasinski
Schiedsrichter: Lennard Neumann - Zuschauer: 66
Tore: 0:1 Nico Putrino (23.), 0:2 Dominik Flaake (39.), 1:2 Levent Kaplan (41.), 1:3 Niklas Fehrmann (45.), 1:4 Dominik Flaake (63.), 1:5 Benedikt Valldorf (75.)
Gelb-Rot: Svend-Lasse Röckemann (66./FC Bad Oeynhausen/)
VfB Schloß Holte – Hövelhofer SV 1:1
VfB Schloß Holte: Robin Brüseke, Lars Pfeiffer, Robin Brummel (58. Christian Höwelberend), Maximilian Ulrich (87. Kevin Klippenstein), Paul Friesen, Bastian Just, Manuel Giebel, Kevin Alessandro Matulin (50. Leon Klippenstein), Daniel Fröse (58. Jonas Böhme), Julian Goldbeck, Nico Kespohl - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
Hövelhofer SV: Dafe Nana, Azad Dogan (85. Martin Gröcker), Ron Balke (62. Almurtadha Fouad Salim Al-Saeedi), Aleksandr Fomushkin, Paul Henkenjohann, Deniz Poyraz, Luca D'Angelo, Simon Renneke (60. Janne Brockschnieder), Mats Brockschnieder, Sebastian Laigle (60. Jonas Hermes), Yilmaz-Can Karak (62. Imad Al-Din Mustafic) - Co-Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Michael Mantasl - Co-Trainer: Lukas Wefelmeier - Trainer: Luca D'Angelo
Schiedsrichter: Lucas Krämer (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 105
Tore: 0:1 Azad Dogan (33.), 1:1 Daniel Fröse (56.)
Rot-Weiß Hünsborn – SC Drolshagen 1:2
Rot-Weiß Hünsborn: Lars Waffenschmidt, Jaouad Darraz, Yannick Logo, Kevin Hering, Branko Grgić (79. Luca Solbach), Daniel Jung (83. Johan Ghira), Arndt Hanno Gerich, Marius Uebach, Michel Schuchert, Fynn Jona Barth (84. Felix Jung), Phil Rothenpieler (66. Nicolas Gerich) - Spielertrainer: Daniel Jung - spielender Co-Trainer: Marius Uebach - Trainer: Christopher Halbe
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Ben Alexander Krämer (27. Alexander Bless), Pascal Neumann, Jan Klingenspohr, Philipp Glasbrenner, David Jung (71. Simon Pfeifer), Yasin Faruk Tarikus (90. Drilon Kastrati), Caspar Epe, Steven Sordi (64. Emir Kukavica), Sinan Kesen, Volkan Yilmaz (64. Eike Pfeiffer) - Co-Trainer: Pascal Stahl - Trainer: Michael Kügler - spielender Co-Trainer: Enes Cimen
Schiedsrichter: Jonathan Rupert - Zuschauer: 123
Tore: 1:0 Marius Uebach (67.), 1:1 Caspar Epe (74.), 1:2 Alexander Bless (90.)
TuS Sundern – SC Neheim 1:1
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Niels Klüter, Marko Nedinic, Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte (62. Moritz Papendick), Arne Siewers (97. Kai Julian Mizel), Max Tillmann, Marcel Neusel, Kerim Sam Kahraman (81. Jakob Ludwig Kaiser), Fynn Hoheiser - Trainer: Fabio Granata - Co-Trainer: Maurizio Droste
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Julian Trudewind (53. Yatma Wade), Felix Fleck, Marlon Hellmann (54. Joussef Anhari), Nasim Chatar (87. Francesco Caruso), Oussama Anhari, Yasin Toy, Noah Tolle, Anas Boukidar, Hakan Sezer - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Rüdiger Hötte - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
Schiedsrichter: Hermann Schmidt - Zuschauer: 275
Tore: 1:0 Marcel Neusel (45.+1), 1:1 Hakan Sezer (71.)
BSV Menden – RSV Meinerzhagen 1:1
BSV Menden: Phil Pingel, Nils Kraume (46. Leonardo De Nardo), Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Jan-Henrik Schaffer, Marlon Ingo Tetzner, Tim Alexander Kießler, Marc Andre Roszak (85. Luis Küster), Bryan Osariemen Asemota (71. Marco Fiore), Andreas Schott (65. Christian Peters), Fabian Palczewski (81. Paul-Johan Schmöle) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Umut Özogul, Adrian Islami, Max Kolberg, Luca Niemiec, Najim Ouhbi, Caglar Tabakoglu (83. David Brachman), Aimen Aslan, Suto Suto, Fathi-Arif Temel (65. Yunus Emre Kocabas), Alexander Ivankin - Trainer: Erkan Cihangir - Co-Trainer: Serkan Kabasakal
Schiedsrichter: Sascha-Jens Tysiak (Herne) - Zuschauer: 99
Tore: 0:1 Alexander Ivankin (54.), 1:1 Robin Hilberg (85.)
TSV Weißtal – SG Bödefeld/Henne-Rartal 4:0
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Philipp Sänger, Daniel Berger, Leif Lemmer (66. Lennart Michael Hundt), Jonathan Jung (71. Yannik Plachner), Phil Mueller-Lechtenfeld, Louis Zmitko, Mats von der Linde, Jordie-Maximilian Koch (60. Tyler Maxim Siebel), Elias Werner (60. Lukas Plaum), Felix Kloos (66. Lasse Terzyk) - Trainer: Dennis Honig - Co-Trainer: Matthias Friedrich
SG Bödefeld/Henne-Rartal: Martin Grote, Jonas Dünnebacke (13. Jonas Antonius Wüllner), Erik Wüllner, Elias Müller, Nicolas Schulte, Niklas Sommer, Moritz Bücker, Florian Kieserling (80. Johannes Grote), Marco Entrup (65. Sven Bruder), Marc Sander (65. Jannik Schulte), Moritz Wegener - Trainer: Jens Richter - Co-Trainer: André Peters
Schiedsrichter: Rene Schrottke (Rhode) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Elias Werner (13.), 2:0 Felix Kloos (34.), 3:0 Leif Lemmer (44.), 4:0 Jordie-Maximilian Koch (59.)
SV Schmallenberg/Fredeburg – RW Erlinghausen 1:1
SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel, Luca Schoermann (61. Carlos Schöllmann), Alessio Schmidt, Mathis Lüttecke, Niklas Stemmer (90. Volodymyr Pavlik), Dario Petrovic, Marco Gorges, Andreas Schütte, Nils Marek (57. Maurice Dobbener), Mirko Piechaczek, Kevin Lüttecke (86. Ibriahim Shonov) - Trainer: Merso Mersovski
RW Erlinghausen: Sebastian Mann, Malte Kriesche, Valton Kodra, Ahmet Cakmakci, Tim Albrecht, Fatjon Ademaj (78. Valentino Janzen), Kevin Kraemer, Sven Nartikoev, Aleksandar Stoimenov, Philip Cramer, Karl Aßhauer (67. Adrian Pack) - Trainer: Daniel Berlinski
Schiedsrichter: Kilian Lemmer - Zuschauer: 110
Tore: 0:1 Tim Albrecht (56.), 1:1 Mirko Piechaczek (58.)
SpVg Olpe – Borussia Dröschede 3:2
SpVg Olpe: Senol-Enver Kablan, Steffen Freitag, Kevin Becker, Simon Weber (63. Kevin Oleschuk), Nicolas Buchen (91. Fabian Schulte), Ömer Yilmaz (63. Hasan Yildiz), Johannes Ledig (78. Linus Witzel), Kerim Yilmaz, Jan Germann, Richard Dissing, Jannik Buchen - Co-Trainer: Marco Carbotta - Trainer: Bayram Celik
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz, Bircan Calik, Yannick Beringhoff, Nikolas Friedberg (81. Ali Kerem Sen), David Antunes Gouveia Fernandes, Tim Finkhaus (7. Simon Bank), Raphael Gräßer (75. Bruno Falcone), Dency Ebagua, Abderrahim Lemrini (71. Emre Atuk), Dominik Urumis - Trainer: Ercan Linke - Co-Trainer: Stamatios Maggio
Schiedsrichter: Dennis Eicker (Halver) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Abderrahim Lemrini (26.), 0:2 Dominik Urumis (54.), 1:2 Johannes Ledig (73.), 2:2 Kevin Becker (84.), 3:2 Jannik Buchen (90.)
SV Westfalia Soest – SuS Langscheid/Enkhausen 3:2
SV Westfalia Soest: Benjamin Aust, Steffen Topp, Paul Brauckmann, Niklas Drapacz, Nils Topp, Kevin Mehlhorn, Lukas Brenk (88. Navin Shima), Eike Uli Mehn, Maximilian Mehlan, Mario Jurss, Alessandro Gutzeit (78. Robin Fuest) - Trainer: Ibrahima Mbaye
SuS Langscheid/Enkhausen: Claudio Osterhoff, Kastriot Veseli, Bartek Maik Dybiec (77. Ilkay Ibrahim Nagis), Davin-Jay Emde (12. Riad Xhaka), Emre Coskun, Marcelo Costa Rebelo, Max Schamoni, Georgios Kiriakidis (89. Sandro Osterhoff), Arne Krick, Ibrahima Camara (46. Lukas Kessler), Malsor Blakaj (83. Fabio Huckschlag) - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage - Co-Trainer: Ioannis Vassis
Schiedsrichter: Hüseyin Sahin - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Paul Brauckmann (4. Foulelfmeter), 2:0 Lukas Brenk (50.), 2:1 Lukas Kessler (51.), 2:2 Marcelo Costa Rebelo (54.), 3:2 Maximilian Mehlan (83.)
SV Westrich – SV Brackel 06 2:1
SV Westrich: Robert Löffeler, Pascal Boehnke, Moritz Keil (78. Mirco Burkamp), Tim Babosek, Pascal Wieczorek (71. Julian Schawaller), Lukas Ziegelmeir, Raphael Meißner, Pierre-Dominik Netthöfel (72. Hamza Nassiri El Aamraoui), Alessio Thiele (84. Philipp Gryn), Dietrich Liskunov, Yannik Tielker (75. Torben Funke) - Spielertrainer: Pascal Wieczorek
SV Brackel 06: Anil Konya (21. Nico Kaufmann), Wladimir Myakotin, Rron Sahiti (78. Luc Ekokole), Anton Schefer (71. Leif Otto), Benedikt Buchholz, Heinrich Arrey Bakor, Tegra Joseph Lunduku, Denny Tabe Ashu, Matti Schülke (71. Mattis Linnewerth), Ahmed Ersoy (58. Levi Gökcek), Anes Omerovic - Trainer: Egzon Gervalla
Schiedsrichter: Felix Maluck - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Yannik Tielker (42.), 1:1 Heinrich Arrey Bakor (80.), 2:1 Raphael Meißner (90.+2 Foulelfmeter)
SG Massen – Königsborner SV 2:0
SG Massen: Leon Broda, Anjo Wilmanns (46. Jassir Chamdin), Lukas Abufaiad Mertens, Patrick Schmidt, Alihan Kurgan (90. Viktor Derek Urbanek), Yunus Emre Cakir (19. Lennox Eliah Oruku), Björn Menneke, Oualid Atriki, Serkan Gül (90. Alexandru-Daniel Chiriac), David Bernsdorf (90. Görkem Ücüncü), Nico Berghorst - Trainer: Hamza Berro - Trainer: Sascha Grasteit
Königsborner SV: Christopher Sander, Lennart Kutscher, Tim Lorenz (59. Moritz Köhler), Yannick Tönnes, Maximilian Brüwer (69. Soner Aydin), Soufian Maatalla, Volkan Ablak (69. Alper Kücük) (86. Tony Bao Nguyen), Til Cedric Busemann, Marvin Noah Pietryga, Robin Flechsig (73. Robin Kalina), Mikail-Ismail Bayir - Trainer: Arndt Kempel
Schiedsrichter: Daniel Riedel - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Nico Berghorst (50. Foulelfmeter), 2:0 Alihan Kurgan (90.)
YEG Hassel – SV Sodingen 2:3
YEG Hassel: Akin Ergin, Kadir Gökyar, Ridvan Demircan, Burak Uysal, Maxim Djatlev, Mehmet Can Özkaya (78. Mulhem Assalama), Yusuf Tatar (83. Ali-Emre Ön), Burak Cakar (68. Mert Topcu), Yüksel Terzicik, Onur Gündüz (78. Serdar Ulu) - Trainer: Ahmet Özkaya
SV Sodingen: Jan Zielke, Veli Cetin, Bawer Öncel, Kayra Candag, Ayob Dani Hammdi, Steven Schulz, Özkan Cagir (90. Denat Nurboja), Marcell Öhler, Ismet Batmaz (9. Ilias Dimopoulos), Turgay Altuntas (77. Furkan Yasin Beyazgül), Soufian Laghrissi (87. Nico-Evangelos Tsitsis) - Trainer: Christian Knappmann
Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ridvan Demircan (4. Eigentor), 0:2 Ismet Batmaz (9.), 1:2 Yüksel Terzicik (50. Foulelfmeter), 1:3 Turgay Altuntas (62.), 2:3 Yüksel Terzicik (90.+3)
FC Marl – Hombrucher SV 1:3
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Roque David Sartory (67. David Sdzuy), Fabian Kudlek, Niklas Baf (58. Jan-Niklas Kaiser), Kim Völkel, Oguzhan Inam, Tim Marquardt, Tyler Mehnert (75. Filippo Calamini), Noah Ivanovic - Trainer: Thomas Falkowski
Hombrucher SV: Luis-Alexander Hamme, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Raoul Wistuba, Jona Stöcker, Kilian Zierhorst (72. Rèber Yalciner), Eduardo Hiller (85. Ismael Asria Beirou), Tamer Keskin (88. Marcel Lengert), Julien-Maurice Götzen (70. Fabian Vargues Martins), Ali Sener (90. David-Kwami Amouzou), Jan-Luca Lamay - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak
Schiedsrichter: Philipp Werner-Krestel - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Kilian Zierhorst (14.), 0:2 Ali Sener (79.), 1:2 Filippo Calamini (87.), 1:3 Fabian Vargues Martins (89.)
TuS Harpen – TuS Eichlinghofen 0:1
TuS Harpen: Ben Zöllner, Maurice Kirchhoff, Nico Böning, Pascal Roßol (61. Hamdi Kaya), Yann Emil Caspary (78. Adin Music), Jan Beeke Fischer (84. Yannik Schering), Daniel Hoffmann, Lasse Ernst, Jonah Linus Hebeler (56. Arian Phil Schuwirth), Ruben Pereira (69. Nico Ralph Brinkmann), Ledion Shefketi - Trainer: Robin Lämmer
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Florian Peterhülseweh, Florian Gerding, Mahir Boran Cenan, Kagan Atalay (70. Barde El Yandouzi Arbaoui), Mohamed Yarhdi (75. Levi Lennart Butt), Fynn Gedaschke (81. Stefan Bienewald), Kevin Großkreutz, Tobias Eurich, Mamadou Barry (65. Emmanuel Nagel), Marvin Schuster (83. Henry Domke) - Trainer: Marc Neul
Schiedsrichter: Christian Arends - Zuschauer: 109
Tore: 0:1 Kevin Großkreutz (25.)
FC Altenbochum – SV Wanne 11 1:2
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Marte Drews (55. Maximilian Fritz), Marco Polk, Till Sittartz, Timon Johannes Stöcker, Merdan Toku (55. Ejmen Omercic), Luca Chaladze, Hamza M Rabti (85. Joshua Linus Poll), Baris Acar, Karam Shalal Kaso Kaso (55. Tiago Da Silva Ramos), Jerome Kapenda - Trainer: Walter Gede
SV Wanne 11: Maximilian Maiwald, Niklas Fink, Antonio Curic, Orkun Koymali (90. Can Haki Polat), Marc Flaczek, Branko Vasic (82. Hakan Öztürk), Ismail Akbaba, Nick Stehl (70. Niklas Orlowski), Bilal Lasshab, Onur Koymali (63. Ilias Gramaticas), Julian Kaminski (85. Eyyüb Aydinli) - Trainer: Franko Pepe
Schiedsrichter: Nikolas Osdiek - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jerome Kapenda (30.), 1:1 Ismail Akbaba (54.), 1:2 Bilal Lasshab (79.)
Gelb-Rot: Timon Johannes Stöcker (71./FC Altenbochum/)
FC Brünninghausen – BV Herne-Süd 0:4
FC Brünninghausen: Faris Bungarten, Koray Dag, Emre Yilmaz, Daniel Boakye Ansah, Rooney Kelly Moffo Mbabap (62. Biyan El-Bader), Yasin Akman, Durmus Berkay Ertugrul (66. Eumin Song), Gad Addai Akrasi, Ismail Özmen (77. Marcio Haubold), Oktay Ipek (46. Abdeladhim Ali Abdelhor), Vinicius De Andrade Souza (54. Ayman Maatoug Akalay) - Trainer: Mounir Bazzani
BV Herne-Süd: Daniel Dudek, Dominik Lücke, Bilal Omeirat (46. Yusuf Derin), Migel-Max Schmeling (74. Cedric Geduttis), Henrik Dier, Hakan Safa Tüysüz, Jeron Al-Hazaimeh (68. Kenneth Neumann), Marcus Piossek, Jan Tegtmeier, Ivo Kleinschwärzer (74. Tolga Cengelcik), Ilker Murat Berberoglu (46. Ahmet Mizrak) - Spielertrainer: Marcus Piossek
Schiedsrichter: Martin Gratzla - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Ivo Kleinschwärzer (15.), 0:2 Marcus Piossek (28.), 0:3 Yusuf Derin (50.), 0:4 Hakan Safa Tüysüz (74.)
Westfalia Herne – FC 96 Recklinghausen 2:4
Westfalia Herne: Ivan Mandusic, Matej Rajic, Dogus Demircan, Andre Taiki Kinjo (64. Taha Efe), Marian Sarr, Christian Silaj (79. Salimou Soumah), Phil Knop, Zivko Radojcic (69. Pjer Radojcic), Daniel Friesen (46. Fabijan Stojcic), Tokiya Monno (83. Aleksandar Gjorgjievski), Arda Nebi - spielender Co-Trainer: Marian Sarr - Trainer: Kamil Bednarski - Co-Trainer: Schuan Sardar Sabr
FC 96 Recklinghausen: Rafael Hester, Philipp Rößler, Okan Saritas, Moody Chana, Berkay Demircan, Marko Onucka (65. Ardahan Celik), Veljko Milosevic (54. Milan Sekulic), Sekou Damba, Maurice-Joel Weißbohn (70. Tore Andre Enstipp), Marcel Rene Ryczak (88. Abdessamad Moughli), Rami Zaitouni - Trainer: Misel Zec - Co-Trainer: Bilal El-Sabeh - Co-Trainer: Edvin Kovačević - Trainer: Mustafa Kucukovic
Schiedsrichter: Björn Backhaus - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Tokiya Monno (13.), 1:1 Rami Zaitouni (42.), 1:2 Marcel Rene Ryczak (59.), 2:2 Arda Nebi (62. Foulelfmeter), 2:3 Marcel Rene Ryczak (79.), 2:4 Milan Sekulic (90.+1)
SpVg Emsdetten 05 – Ibbenbürener SpVg 6:1
SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Merlin Heinz, Tim Merker, Max Knoche (60. Jan Henrik Springeneer), Georg Konrad Schrader (55. Jonas Schäfer), Marius Schomaker (71. Omar Guetat), Henrik Möllers (67. Jan Walbaum), Semih Daglar (81. Daiki Matsubara), Leon Niehues, Christopher Brüning, Julin Muthulingam - Trainer: Daniel Apke - Co-Trainer: Tristan Leist - Co-Trainer: Nico Meller
Ibbenbürener SpVg: Simon Albersmann, Adrian Thal (68. Ole Schürbrock), Luca Klostermann, Matthias Eiter (46. Kevin Hagemann), Eric Rahe (61. Levin Schüler), Janik Kuhlenbeck, Nevio Heemann (73. Nikolai Biemann), Marvin Hagemann (46. Florian Krasniqi), Julian Wesselkämper, Tom Hollmann, Maximilian Pelle - Trainer: Kevin Gütt
Schiedsrichter: Nico Alack - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Christopher Brüning (4.), 2:0 Semih Daglar (15.), 2:1 Marvin Hagemann (23.), 3:1 Marius Schomaker (32.), 4:1 Julin Muthulingam (64.), 5:1 Jan Walbaum (85.), 6:1 Julin Muthulingam (90.)
Westfalia Gemen – ASK Ahlen 0:7
Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Jost Elias Gehling, Jan-Frederik Büning, Tim Winking, Niklas Timpe, Ryoga Takahashi, Alexander Bilski (46. Kinson Buß) (84. Miguel Haselhoff), Fabien Beyer (46. Lennart Südholt), Fynn Borremans (64. Lukas Kemper), Florian Girnth, Tim Bröcking (74. Joris Keizers) - Trainer: Georg Geers
ASK Ahlen: Jan Trahe, Iago Augusto De Carvalho (66. Asvigan Nagendran), Lucien Sakpo (60. Resul Topcu), Nils da Costa Pereira, Luca Christopher Hildebrandt, Leon Tia (74. Bertul Kocabas), Ahmet Acar (66. Emir Kaya), Ilker Algan, Yannick Lachowicz, Berdan Aydin (66. Emre Yildiz), Aygün Yildirim - Trainer: Zübeyir Kaya
Schiedsrichter: Lukas Buschkotte (Gütersloh) - Zuschauer: 183
Tore: 0:1 Aygün Yildirim (11.), 0:2 Aygün Yildirim (43. Foulelfmeter), 0:3 Aygün Yildirim (45.), 0:4 Lucien Sakpo (49.), 0:5 Nils da Costa Pereira (59.), 0:6 Ilker Algan (65. Foulelfmeter), 0:7 Asvigan Nagendran (84.)
SuS Stadtlohn – SV Dorsten-Hardt 2:3
SuS Stadtlohn: Florian Burlage (24. Jason Rudolph), Niklas Niehuis, Marcel Hildering, Daniel Diekenbrock Bruns (90. Justus Jaegers), Jannik Buning, Milan Tendahl, Luca Friedrich (72. Silas Wenning), Marcel Rietfort, Lasse Thier, Marvin Robert, Miguel Berthues (74. Chris Tendahl) - Spielertrainer: Niklas Niehuis
SV Dorsten-Hardt: Jonas Weeke, Evans Ankomah-Kissi, Erdon Latifi, Lorenz Alsmann (74. Alexander Brefort), Jonas Kruppa, Philipp Risthaus (46. Nico Lange), Cedric Leon Vennemann (90. Auron Etemi), Lukas Diericks, Dominik Königshausen (74. Yasin Birli), Nico Glüsing, Yannick Goecke (90. Luka Husmann) - Trainer: Christoph Schlebach
Schiedsrichter: Jan Lohmann - Zuschauer: 220
Tore: 0:1 Dominik Königshausen (19.), 1:1 Marvin Robert (27.), 1:2 Yannick Goecke (39.), 2:2 Milan Tendahl (47. Foulelfmeter), 2:3 Yannick Goecke (89.)
Werner SC – VfL Senden 2:2
Werner SC: Jan Pettendrup, Marvin Stöver, Zoran Martinovic, Nico Holtmann, Jonas Woitaschek, Tom Kleimann, Jannik Prinz (50. Johannes Schwenniger), Colin Lachowicz (76. Jonas Thorsten Hahn), Andre Wagner, Luis Dombrowski, Xavier Robert Osayande Enakimio (73. Finn Drücker) - Trainer: Pascal Harder
VfL Senden: Leon Friedrich, Marvin Tjaden, Jasper Laurenz Kleuter, Dominik Schöppner, Marvin Kalushi, Hussein Fayad (70. Aljoscha Kottenstede), Marvin Müller, Fynn Goerdt, Bruno Hermann Geister (65. Tim Witthoff), Matthias Althaus, Stefan Thier (78. Paul Lamok) - Trainer: Rabah Abed
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Stefan Thier (23.), 1:1 Xavier Robert Osayande Enakimio (24.), 1:2 Stefan Thier (41.), 2:2 Jannik Prinz (46.)
Gelb-Rot: Andre Wagner (38./Werner SC/)
SC Münster 08 – SV Burgsteinfurt 1:2
SC Münster 08: Malte Remmert, Nico Rehberg (75. Tom Hemsing), Malte Höppner, Leonhard Pohlmeyer (78. Silas Leifker), Johannes Wilms, Bassam Machmouchi, Erik Feldbrügge, Ben Bela Wiebusch (81. Fadi Alnemek), Vincent Schlüter, Julian Amon Kramm (67. Stephan Hartmann), Steffen Dondrup (61. Laurens Osterhold) - Trainer: Klas Tranow
SV Burgsteinfurt: Engin Shegaj, Lars Bode (57. Alex Dubs) (65. Thorben Voß), Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Paul Höffer (78. Zeki-Arda Yüksekdag), Volkan Haziri, Asdren Haliti, Umut Berke, Elix Chukri (90. Giovanni Amouzou), Sergen Yüksekdag (85. Rafael Branquinho), Ibrahim Kouyate - Co-Trainer: Timo Zorn - Trainer: Christoph Klein-Reesink
Schiedsrichter: Nicolas Ucka - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Asdren Haliti (9.), 0:2 Elix Chukri (57.), 1:2 Tom Hemsing (90.+2 Foulelfmeter)
SC Altenrheine – Borussia Emsdetten 0:0
SC Altenrheine: Janno Sandmann, Vadim Schmidt, Henry Südhoff, Noah Saalfeld (62. Max Stermann), Luca Keanu Lars Huesmann, Tim Schmidt (79. Lars Bieker), Glenn Schröer, Tom Bovenschulte, Levin Noel Damer (62. Niklas Huesmann), Fabian Hüer, Markus Weidel (81. Lansana Bangoura) - Trainer: Guido Göcke - Co-Trainer: Mario Brinkmann - spielender Co-Trainer: Nick Petlach
Borussia Emsdetten: Julian Moczygemba, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage, Max Siepmann, Kai Leon Deradjat (86. Jonas Burke), Julian Dirks, Samir Haxha, David Isaak, Noah Noel Jantzen (82. Paul Wilhelm Quibeldey), Jan Fislage (71. Dustin Gebhardt), Silas Burke - Trainer: Marius Kattenbeck - Co-Trainer: Felix Menke - spielender Co-Trainer: Jonas Burke
Schiedsrichter: Dominik Kapetschny - Zuschauer: 225
Tore: keine Tore
SVE Heessen – TSV Raesfeld 5:0
SVE Heessen: Noah Strathaus, Roem Baran Subasi (82. Jawad Foroghi) (82. Noel Rausch), Fabio Marcello Calascibetta, Rouven Meschede, Giuliano Salvatore Nieddu, Muhammed Doganalp Cakir, Justin Braun, Alper Lafci, Konstantin Rühl (59. Leon Müsse), Pierre Jaspert (78. Furkan Kocaarslan), Yassin Ibrahim (67. Yusuf Öztürk) - Trainer: Kevin Schulzki
TSV Raesfeld: Max Olbing, Gero Göllmann (65. Max Derksen), Finn Olbing, Julian Kortstegge (78. Maximilian Tücking), Yannis Brömmel (65. Simon Sondermann), David Steinkamp, Daniel Bleker Jr., Maximilian Suer, Tom Heiming, Björn Gabmaier (65. Luca Flak) (65. Noah Spangemacher), Ben Brömmel - Trainer: Christian Gabmeier
Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Pierre Jaspert (20.), 2:0 Alper Lafci (24.), 3:0 Konstantin Rühl (59.), 4:0 Pierre Jaspert (70.), 5:0 Luca Flak (79. Eigentor)
SV Rot-Weiß Deuten – SV SW Lembeck 4:1
SV Rot-Weiß Deuten: Justin Kirstein, Robin Pötter, Dogan Yildiz, Kilian Heisterkamp, Ole Overhoff (76. Luca Händchen), Jonas Goeke, Timo Haarmann, Fabian Schöneis (90. Fabio Dessi), Jan Wiwerink (67. Pascal Hingst), Thomas Jonathan Kühlkamp (67. Mahmoud Nuno El-Dorr), Moritz Noetzel (88. Christoph Kasak) - Trainer: Lukas Große-Puppendahl
SV SW Lembeck: Elias Albersmann, Nick Hellenkamp, Jan Kötting, Bernd Röhling, Vincent Leonhard Brun, Marius Felix Benning, Steffen Fellner, Yaroslav Myronchuck (62. Jannis Borgmann), Tom Springenberg (57. Julian Christopher Brun), Robin Kordes, Luca Kegelmann - Trainer: Oliver Ridder
Schiedsrichter: Niklas Berlinghoff - Zuschauer: 350
Tore: 1:0 Fabian Schöneis (20.), 2:0 Fabian Schöneis (45.), 2:1 Marius Felix Benning (80.), 3:1 Timo Haarmann (83.), 4:1 Bernd Röhling (Eigentor, 90.+5)