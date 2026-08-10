Alle Daten und Zahlen zum 1. Spieltag in den vier Landesliga-Staffeln

Im Sauerland wurde massiv aufgerüstet. Der mit Oberliga-erfahrenen Akteuren gespickte SC Neheim möchte in der Staffel 2 mit aller Macht zurück in die Westfalenliga. Der 10:1-Kantersieg gegen Aufsteiger RW Hünsborn war ein klares Ausrufezeichen. Fünf Tore fielen dabei sogar in Unterzahl.
In der Staffel 1 überzeugte Aufsteiger TuS GW Pödinghausen (4:0 gegen Mitaufsteiger Spvg Steinhagen), dem durchaus der Durchmarsch zugetraut wird. Der letztjährige Fast-Absteiger Hombrucher SV hat in der Staffel 3 Westfalenliga-Absteiger FC Brünninghausen im Derby überraschend deutlich mit 7:0 vom Platz gefegt und darf sich damit Spitzenreiter nennen. In der Staffel 4 reichte dafür bereits ein 3:0-Erfolg, den die Ibbenbürener SpVg gegen Westfalia Gemen einfuhr.
Alle 31 Partien des 1. Spieltags im Überblick:
TuS Dornberg – SF DJK Mastbruch 2:0
TuS Dornberg: Joschka Leier, Rene Schäfer, Lukas Kuck, Dominik Kuck (85. Noah Jonathan Fritz), Charley Achtereekte, Boris Glaveski (65. Arthur Konstantin Fuhrmann), Elias Morgenroth, Henri Ernst (76. Fabian Neto Romeira), Linus Steinsiek, Clemens Bachmann (90. Tom Klockemann), Lennart Versick (83. Julian Stühmeier) - Trainer: Jens Horstmann - Co-Trainer: Michael Zozmann
SF DJK Mastbruch: Jonas Kell, Dennis Fortak, Tim Heggemann, Lars Bornefeld, Frederik Witte, Luis Canetto (68. Niklas Benedikt Kreye), Fynn Peters (83. Sven Kröger), Nico Rellensmann (87. Christoph Wecker), Sohail Arsalan, Julius Brinkmann, Maximilian Martin (68. Tomislav Krizic) - Trainer: Marco Schlobinski
Schiedsrichter: Kevin Langenströer - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Charley Achtereekte (72.), 2:0 Charley Achtereekte (88.)
TuS GW Pödinghausen – Spvg Steinhagen 4:0
TuS GW Pödinghausen: Nino vom Hofe, Markus Bischoff, Maximilian Cuwalsky (80. Jan Menne), Julian Czaja, Nico Schneider, Jannik Golin, Mourad El Hamdaoui (86. Nick Mdoreuli), Oguz Peker, Aykut Soyak (74. Xemgin Ali Ammo), Hashem Celik (86. Sam Sorge), Harun Kizilboga (74. Mika Julius Wagner) - Trainer: Holm Windmann - Co-Trainer: Marcel Rieso
Spvg Steinhagen: Levin Deli, Luka Ben Lüttich, Fynn Grahl, Jean-Pierre Dingerdissen, Carlo Mereu (76. Atay Özden), Jan-Eric Hornberg (32. Nick Huber), Patrick Ruske (67. Mattis Brüntrup), Felix Fritz Köhne, Atilla Mert (56. Daniel Schröder), Louis Leber, Daniel Steinbrück (76. Jacob Jones) - Trainer: Tobias Kreutzer
Schiedsrichter: Christoph Gerling (Hille) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Hashem Celik (54.), 2:0 Harun Kizilboga (57.), 3:0 Hashem Celik (66. Foulelfmeter), 4:0 Jan Menne (90.+4)
Rot: Luka Ben Lüttich (65./Spvg Steinhagen/)
SC Neheim – Rot-Weiß Hünsborn 10:1
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Julian Trudewind (60. Felix Fleck), Maurice Buckesfeld, Marlon Hellmann (51. Joussef Anhari), Nasim Chatar, Oussama Anhari, Yasin Toy (66. Denis Rodrigues Gomes), Noah Tolle (73. Yatma Wade), Anas Boukidar, Hakan Sezer (73. Merlin Zweimann) - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Rüdiger Hötte - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
Rot-Weiß Hünsborn: Ole Schwarzfärber, Jaouad Darraz (62. Marius Uebach), Yannick Logo, Johan Ghira, Kevin Hering, Steffen Hatzfeld (20. Lijan Lennox Schönitz), Felix Jung (46. Branko Grgić) (83. Tom Luis Siewer), Noah Langenbach, Arndt Hanno Gerich, Michel Schuchert, Phil Rothenpieler (62. Fynn Jona Barth) - Spielertrainer: Daniel Jung - spielender Co-Trainer: Marius Uebach - Trainer: Christopher Halbe
Schiedsrichter: Thomas Emde - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Maurice Buckesfeld (15.), 2:0 Hakan Sezer (21. Foulelfmeter), 2:1 Michel Schuchert (36. Foulelfmeter), 3:1 Marlon Hellmann (39.), 4:1 Anas Boukidar (45.+3), 5:1 Oussama Anhari (51.), 6:1 Hakan Sezer (54.), 7:1 Nasim Chatar (60.), 8:1 Yatma Wade (76.), 9:1 Johan Ghira (85. Eigentor), 10:1 Anas Boukidar (88.)
Rot: Maurice Buckesfeld (34./SC Neheim/Notbremse)
Gelb-Rot: Noah Langenbach (63./Rot-Weiß Hünsborn/)
RW Erlinghausen – TuS Sundern 3:1
RW Erlinghausen: Sebastian Mann, Malte Kriesche, Valton Kodra, Ahmet Cakmakci, Tim Albrecht, Kevin Kraemer, Sven Nartikoev, Aleksandar Stoimenov, Philip Cramer, Valentino Janzen (63. Adrian Pack), Karl Aßhauer (82. Fatjon Ademaj) - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Niels Klüter, Moritz Papendick (46. Marko Nedinic), Maximilian Mertin (91. Kai Julian Mizel), Phil Schulte Schmale, Niklas Schulte (46. Marcel Neusel), Arne Siewers, Kerim Sam Kahraman, Fynn Hoheiser, Jakob Ludwig Kaiser (58. Max Tillmann) - Trainer: Fabio Granata - Co-Trainer: Maurizio Droste
Schiedsrichter: Florian Greger - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Valton Kodra (8.), 1:1 Arne Siewers (47.), 2:1 Sven Nartikoev (85.), 3:1 Aleksandar Stoimenov (90.+2)
SG Bödefeld/Henne-Rartal – SV Schmallenberg/Fredeburg 0:2
SG Bödefeld/Henne-Rartal: Martin Grote, Nico Schörmann (32. Jonas Dünnebacke), Erik Wüllner (89. Jannik Schulte), Nicolas Schulte, Jonathan Müller (85. Jonas Antonius Wüllner), Niklas Sommer (93. Sven Bruder), Moritz Bücker, Kevin Kloske, Marco Entrup (53. Florian Kieserling), Marc Sander, Moritz Wegener - Trainer: Jens Richter - Co-Trainer: André Peters
SV Schmallenberg/Fredeburg: Eric Frewel, Luca Schoermann (78. Andreas Schütte), Mathis Lüttecke, Niklas Stemmer, Emil Mersovski, Dario Petrovic, Marco Gorges (90. Fabio Gorges), Paul Rickert (87. Maurice Dobbener), Nils Marek (90. Ibriahim Shonov), Mirko Piechaczek, Kevin Lüttecke (90. Volodymyr Pavlik) - spielender Co-Trainer: Emil Mersovski - Trainer: Merso Mersovski
Schiedsrichter: Janik Stork - Zuschauer: 714
Tore: 0:1 Andreas Schütte (78.), 0:2 Andreas Schütte (90.)
SuS Langscheid/Enkhausen – TSV Weißtal 1:1
SuS Langscheid/Enkhausen: Claudio Osterhoff, Kastriot Veseli, Bartek Maik Dybiec, Tuna Balcan (90. Sandro Osterhoff), Emre Coskun (90. Georgios Kiriakidis), Marcelo Costa Rebelo (89. Orcun Akpinar), Max Schamoni, Arne Krick, Julian Lang, Ibrahima Camara (73. Ilkay Ibrahim Nagis), Fabio Huckschlag (46. Malsor Blakaj) - Co-Trainer: Sebastian Rötz - Trainer: Alexander Bruchhage - Co-Trainer: Ioannis Vassis
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Philipp Sänger, Daniel Berger, Leif Lemmer (46. Elias Werner), Jonathan Jung, Phil Mueller-Lechtenfeld, Louis Zmitko, Lukas Plaum (60. Martin Harazim), Mats von der Linde (95. Richard Moh), Jordie-Maximilian Koch (78. Nick Hussing), Felix Kloos (95. Lennart Michael Hundt) - Trainer: Dennis Honig - Co-Trainer: Matthias Friedrich
Schiedsrichter: Dennis Eicker (Halver) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Lukas Plaum (19.), 1:1 Ilkay Ibrahim Nagis (90.+8)
SC Drolshagen – SV Hohenlimburg 1:2
SC Drolshagen: Edwin Morasch, Ben Alexander Krämer (46. Alexander Bless), Pascal Neumann, Jan Klingenspohr, Philipp Glasbrenner, Raul Bauer (71. Tunahan Gökce), Yasin Faruk Tarikus, Caspar Epe, Steven Sordi, Sinan Kesen, Volkan Yilmaz (53. David Jung) - Trainer: Michael Kügler
SV Hohenlimburg: Azmir Alisic, Daniel Wieczorek, Marc Radusch, Emanuel-Lusankueno Dialundama, Berkant Canbulut, Niklas Fischer, Muhammet Köstereli (62. Anri Jaiani), Salih Kadir Cankur (46. Benedict Mbuku), Inan Yetkiner (9. Raphael Schwarzer), Eray Inan (69. Ishak Dogan), Steven Frühauf (74. Leon Duksa) - Trainer: Yalcin Erkaya
Schiedsrichter: Nico Thielmann - Zuschauer: 307
Tore: 1:0 Pascal Neumann (19. Foulelfmeter), 1:1 Muhammet Köstereli (37.), 1:2 Niklas Fischer (71.)
RSV Meinerzhagen – SV Westfalia Soest 2:0
RSV Meinerzhagen: Mike Wroblewski, Umut Özogul (84. Lian Leandro Hendrich), Adrian Islami, Max Kolberg, Luca Niemiec, Najim Ouhbi, Caglar Tabakoglu (71. David Brachman), Aimen Aslan, Suto Suto (78. Yunus Emre Kocabas), Fathi-Arif Temel, Alexander Ivankin - Trainer: Erkan Cihangir - Co-Trainer: Serkan Kabasakal
SV Westfalia Soest: Benjamin Aust, Steffen Topp, Paul Brauckmann, Hakim Benalou, Nils Topp, Eike Uli Mehn, Maximilian Mehlan, Mario Jurss (87. Gianluca Greco), Tom Teipel (70. Robin Fuest), Alessandro Gutzeit (56. Navin Shima) (78. Kevin Mehlhorn), Christoph Rüther (41. Niklas Drapacz) - Trainer: Ibrahima Mbaye
Schiedsrichter: Lea Bramkamp - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Caglar Tabakoglu (32.), 2:0 Max Kolberg (43.)
Borussia Dröschede – BSV Menden 2:0
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz (53. David Antunes Gouveia Fernandes), Nico Haiduk, Bircan Calik, Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo (34. Nikolas Friedberg), Dency Ebagua, Emre Atuk (58. Raphael Gräßer), Abderrahim Lemrini, Dominik Urumis (87. Nicolas Külpmann), Ali Kerem Sen (85. Simon Bank) - Trainer: Ercan Linke - Co-Trainer: Stamatios Maggio
BSV Menden: Phil Pingel, Nils Kraume, Robin Hilberg, David Maximilian Maleika, Jan-Henrik Schaffer (71. Christian Peters), Tius Hugo Brenke, Marlon Ingo Tetzner, Tim Alexander Kießler, Marc Andre Roszak, Bryan Osariemen Asemota (82. Oktay Avci), Andreas Schott - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
Schiedsrichter: Hendrik Maaz (Bergkamen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Nikolas Friedberg (68.), 2:0 David Antunes Gouveia Fernandes (83.)
Gelb-Rot: Tius Hugo Brenke (42./Menden), Nico Hajduk (45./Dröschede)
Besondere Vorkommnisse: Nikolas Friedberg (Borussia Dröschede) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Phil Pingel (66.).
Hombrucher SV – FC Brünninghausen 7:0
Hombrucher SV: Luis-Alexander Hamme, Domenico Palmieri, Arthur Stanley Feldbrugge, Raoul Wistuba (83. Daniel Vrljic), Jona Stöcker (62. Rèber Yalciner), Kilian Zierhorst, Eduardo Hiller, Tamer Keskin (60. Fabian Vargues Martins), Julien-Maurice Götzen, Ali Sener (85. Alhusain Barry), Jan-Luca Lamay (75. Ismael Asria Beirou) - Trainer: Karim Bouasker - Trainer: Maik Kortzak
FC Brünninghausen: Michael Reznik, Koray Dag, Emre Yilmaz, Eumin Song, Daniel Boakye Ansah, Rooney Kelly Moffo Mbabap (17. Durmus Berkay Ertugrul), Yasin Akman, Ayman Maatoug Akalay, Kevin Thomas Usang (46. Özgür Köse), Gad Addai Akrasi (46. Marcio Haubold), Ismail Özmen - Trainer: Mounir Bazzani
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 300
Tore: 1:0 Jan-Luca Lamay (11.), 2:0 Ali Sener (14.), 3:0 Julien-Maurice Götzen (23.), 4:0 Ali Sener (42. Foulelfmeter), 5:0 Ali Sener (84.), 6:0 Eduardo Hiller (89.), 7:0 Kilian Zierhorst (90.+3)
FC 96 Recklinghausen – SG Massen 1:0
FC 96 Recklinghausen: Bugrahan Aydin, Philipp Rößler, Okan Saritas, Moody Chana, Berkay Demircan, Marko Onucka (58. Veljko Milosevic), Tobias Hannemann, Sekou Damba (67. Tore Enstipp), Maurice-Joel Weißbohn (62. Jovica Cirkovic), Marcel Rene Ryczak (93. Ardahan Celik), Rami Zaitouni - Trainer: Misel Zec - Trainer: Mustafa Kucukovic
SG Massen: Leon Broda, Dominik Lepinski, Patrick Schmidt (72. Görkem Ücüncü), Alihan Kurgan, Yunus Emre Cakir, Björn Menneke (86. Viktor Derek Urbanek), Alexandru-Daniel Chiriac (60. Frederik Stöwe), Serkan Gül (66. Lukas Abufaiad Mertens), Lennox Eliah Oruku (60. Anjo Wilmanns), David Bernsdorf, Nico Berghorst - Trainer: Hamza Berro - Trainer: Sascha Grasteit
Schiedsrichter: Moritz Busch-Tolkemitt - Zuschauer: 67
Tore: 1:0 Tobias Hannemann (67.)
SV Brackel 06 – Kirchhörder SC 0:1
SV Brackel 06: Mihajlo Mihajlovic, Rron Sahiti (67. Tegra Joseph Lunduku), Nicholas Rous (84. Leif Otto), Anton Schefer, Nico Kaufmann, Benedikt Buchholz, Heinrich Arrey Bakor, Joris Romanski, Matti Schülke (73. Denny Tabe Ashu), Ahmed Ersoy, Levi Gökcek (46. Alexander Voss) - Trainer: Egzon Gervalla
Kirchhörder SC: Frederic Westergerling, Fabian Doyscher (73. Moritz Müller), Maurice Hassan Jalouan (46. Jan-Luca Knop), Marlon Mönig, Noel Czapelka, Joshua Akinjola Sulaimon, David Dapes (84. Kevin Mattes), Leon Luca Schröter (79. Finn-Jona Heinings), Till Grenigloh, Cedric Steffen Mielsch (55. Kai Jonda), Jonas Telschow - Trainer: Mike Tyrala
Schiedsrichter: Thorsten Milde - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Jonas Telschow (68.)
TuS Eichlinghofen – SV Westrich 4:2
TuS Eichlinghofen: Oliver Roll, Emmanuel Nagel (61. Florian Peterhülseweh), Florian Gerding, Kagan Atalay (76. Stefan Bienewald), Roman David Geist, Mohamed Yarhdi (56. Levi Lennart Butt), Fynn Gedaschke (82. Jan Westerheide), Kevin Großkreutz, Tobias Eurich, Marvin Schuster, Barde El Yandouzi Arbaoui (64. Mamadou Barry) - Trainer: Marc Neul
SV Westrich: Robert Löffeler, Mirco Burkamp (67. Moritz Keil), Pascal Boehnke, Tim Babosek, Pascal Wieczorek (86. Kevin Becker), Lukas Ziegelmeir (84. Julian Schawaller), Raphael Meißner, Pierre-Dominik Netthöfel, Alessio Thiele (76. Hamza Nassiri El Aamraoui), Dietrich Liskunov, Torben Funke (57. Yannik Tielker) - Spielertrainer: Pascal Wieczorek
Schiedsrichter: Nick Schitzik - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Marvin Schuster (23.), 2:0 Fynn Gedaschke (45.+4), 2:1 Dietrich Liskunov (48.), 3:1 Kagan Atalay (64.), 3:2 Pascal Wieczorek (68.), 4:2 Florian Gerding (90.+6)
BV Herne-Süd – Westfalia Herne 1:0
BV Herne-Süd: Daniel Dudek, Bilal Omeirat (65. Ibrahim Isler), Migel-Max Schmeling, Henrik Dier, Hakan Safa Tüysüz, Jeron Al-Hazaimeh, Joshua Schroven, Marcus Piossek (79. Kenneth Neumann), Marco-Rosario Costanzino (70. Jan Tegtmeier), Ivo Kleinschwärzer (90. Yusuf Derin), Ilker Murat Berberoglu (61. Ahmet Mizrak) - Spielertrainer: Marcus Piossek
Westfalia Herne: Ivan Mandusic, Matej Rajic, Dogus Demircan (68. Aleksandar Gjorgjievski), Marian Sarr, Christian Silaj, Phil Knop (71. Salimou Soumah), Zivko Radojcic (92. Daniel Friesen), Klaus Felix Ndoki (46. Andre Taiki Kinjo), Taha Efe (61. Tokiya Monno), Bernad Gllogjani, Arda Nebi - Trainer: Kamil Bednarski
Schiedsrichter: Adrian Mazurkiewicz - Zuschauer: 449
Tore: 1:0 Migel-Max Schmeling (90.+5)
FC Altenbochum – FC Marl 1:2
FC Altenbochum: Raciel Peralta González, Marte Drews (76. Derek Idahosa), Marco Polk, Till Sittartz, Merdan Toku (87. Leonard Agyeman Duah), Luca Chaladze, Hamza M Rabti (76. Cheryl Gabsia Bila Dinga), Baris Acar, Ejmen Omercic (82. Diego Rocha Martinez), Karam Shalal Kaso Kaso (93. Joshua Linus Poll), Jerome Kapenda - Trainer: Walter Gede
FC Marl: Jonas Gröner, Paul Wilhelm, Maurice Rottenberg, Roque David Sartory (46. Oguzhan Inam), Fabian Kudlek, Niklas Baf, Kim Völkel, Jan-Niklas Kaiser, Tim Marquardt (72. Gökhan Turan), Filippo Calamini (46. Noah Ivanovic), Phil Janicki (79. David Sdzuy) - Trainer: Thomas Falkowski
Schiedsrichter: Christian Dahlmann - Zuschauer: 138
Tore: 1:0 Jerome Kapenda (45.), 1:1 Tim Marquardt (45.+5), 1:2 Jan-Niklas Kaiser (90.+4)
SV Sodingen – TuS Harpen 1:2
SV Sodingen: Jan Zielke, Ensar Candag, Veli Cetin (73. Ilias Dimopoulos), Aker Arslan-Ali (89. Maruan El Machichi), David Marijan (20. Ismet Batmaz) (81. Nico-Evangelos Tsitsis), Bawer Öncel, Kayra Candag, Metehan Türkoglu, Özkan Cagir (62. Turgay Altuntas), Marcell Öhler, Soufian Laghrissi - Trainer: Christian Knappmann
TuS Harpen: Ben Zöllner, Maurice Kirchhoff, Nico Böning, Pascal Roßol (60. Matin Sediqui), Vitali Alejandro Martinez Hernandez, Jan Beeke Fischer (78. Yannik Schering), Daniel Hoffmann, Lasse Ernst (73. Nico Ralph Brinkmann), Ruben Pereira, Ledion Shefketi (76. Ingmar Fuhrmann), Arian Phil Schuwirth (60. Jonah Linus Hebeler) - Trainer: Robin Lämmer
Schiedsrichter: Justin Boom - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Ledion Shefketi (45.+4), 1:1 Ensar Candag (81.), 1:2 Nico Ralph Brinkmann (86.)
Königsborner SV – YEG Hassel 3:1
Königsborner SV: Christopher Sander, Lennart Kutscher, Tim Lorenz, Yannick Tönnes, Maximilian Brüwer (71. Veit-Laurin Lange-Wettklo), Soufian Maatalla, Volkan Ablak (62. Luca Becker), Til Cedric Busemann, David Haseldiek, Marvin Noah Pietryga (83. Robin Kalina), Mikail-Ismail Bayir (83. Alper Kücük) - Trainer: Arndt Kempel
YEG Hassel: Akin Ergin, Gökhan Öztürk (46. Mehmet Can Özkaya), Kadir Gökyar, Maxim Djatlev, Mert Kilic (83. Onur Gündüz), Cihan Yildiz, Mesut Özkaya, Koray Basar (68. Mulhem Assalama), Yusuf Tatar (76. Enes Demircan), Burak Cakar, Yüksel Terzicik - Trainer: Ahmet Özkaya
Schiedsrichter: Patrick Lepperhoff - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Mikail-Ismail Bayir (23.), 1:1 Cihan Yildiz (55.), 2:1 Marvin Noah Pietryga (73.), 3:1 Luca Becker (87.)
SV Dorsten-Hardt – Werner SC 6:4
SV Dorsten-Hardt: Jonas Weeke, Evans Ankomah-Kissi, Erdon Latifi, Yasin Birli (77. Dominik Königshausen), Lorenz Alsmann (97. Tim Wellers), Jonas Kruppa (88. Felix Surmann), Philipp Risthaus, Cedric Leon Vennemann (83. Auron Etemi), Lukas Diericks, Nico Glüsing, Yannick Goecke (97. Shadi Mohamed Salim) - Trainer: Christoph Schlebach
Werner SC: Henrik Pollak, Marvin Stöver, Nico Holtmann, Jonas Woitaschek (77. Daniel Durkalic), Jannik Prinz, Tim Dirk Abdinghoff, Leon Becker, Henrik Warnecke, Andre Wagner (61. Alessandro Persighe), Luis Dombrowski, Xavier Robert Osayande Enakimio (75. Finn Drücker) - Trainer: Pascal Harder
Schiedsrichter: Dustin Höse - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Xavier Robert Osayande Enakimio (23.), 1:1 Yasin Birli (28.), 1:2 Luis Dombrowski (48.), 2:2 Yannick Goecke (49.), 3:2 Yannick Goecke (54.), 4:2 Evans Ankomah-Kissi (58.), 5:2 Lukas Diericks (86.), 5:3 Luis Dombrowski (88.), 5:4 Alessandro Persighe (90.), 6:4 Yannick Goecke (90.+4 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Leon Becker (90./Werner SC/)
Borussia Emsdetten – SVE Heessen 1:2
Borussia Emsdetten: Julian Moczygemba, Hendrik Ohde, Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage, Max Siepmann, Kai Leon Deradjat, Julian Dirks, Samir Haxha (71. Dustin Gebhardt), David Isaak (81. Juri Felchner), Noah Noel Jantzen, Jan Fislage (58. Jonas Burke), Silas Burke - Trainer: Marius Kattenbeck
SVE Heessen: Noah Strathaus, Roem Baran Subasi (84. Mathis Paschko), Fabio Marcello Calascibetta (74. Niklas Herz), Rouven Meschede, Giuliano Salvatore Nieddu, Muhammed Doganalp Cakir (74. Jawad Foroghi), Justin Braun, Alper Lafci, Konstantin Rühl (50. Leon Müsse), Pierre Jaspert, Yassin Ibrahim (73. Yusuf Öztürk) - Trainer: Kevin Schulzki
Schiedsrichter: Stefan Schönfelder (Riesenbeck) - Zuschauer: 206
Tore: 0:1 Rouven Meschede (14. Foulelfmeter), 0:2 Pierre Jaspert (37.), 1:2 Jonas Burke (88.)
SV Burgsteinfurt – SC Altenrheine 2:2
SV Burgsteinfurt: Engin Shegaj, Lars Bode, Steffen Exner, Henning Ruhkamp, Paul Höffer, Volkan Haziri (87. Zeki-Arda Yüksekdag), Asdren Haliti, Umut Berke, Elix Chukri (62. Giovanni Amouzou), Sergen Yüksekdag (79. Alex Dubs), Ibrahim Kouyate - Co-Trainer: Timo Zorn - Trainer: Christoph Klein-Reesink
SC Altenrheine: Janno Sandmann, Vadim Schmidt, Henry Südhoff, Noah Saalfeld, Yannik Langner, Luca Keanu Lars Huesmann (90. Niklas Huesmann), Tim Schmidt (63. Levin Noel Damer), Glenn Schröer, Tom Bovenschulte, Fabian Hüer (85. Lansana Bangoura), Markus Weidel (71. Max Stermann) - Trainer: Guido Göcke
Schiedsrichter: Roger Roy Gad - Zuschauer: 99
Tore: 1:0 Volkan Haziri (12.), 1:1 Fabian Hüer (19.), 2:1 Ibrahim Kouyate (51.), 2:2 Fabian Hüer (77.)
VfL Senden – SC Münster 08 1:1
VfL Senden: Leon Friedrich, Marvin Tjaden, Jasper Laurenz Kleuter, Dominik Schöppner, Hussein Fayad, Lucas Morzonek (61. Fynn Goerdt), Marvin Müller, Bruno Hermann Geister (62. Aljoscha Kottenstede), Matthias Althaus (81. Qendrim Feka), Tim Witthoff (63. Elias Noah Tatari), Stefan Thier (78. Paul Lamok) - Trainer: Rabah Abed
SC Münster 08: Justus Hermes, Malte Höppner, Bassam Machmouchi, Tom Hemsing (63. Erik Feldbrügge), Simon Herbst (68. Silas Leifker), Fadi Alnemek (59. Steffen Dondrup), Ben Bela Wiebusch, Vincent Schlüter (83. Erik Hanhoff), Niklas Leser, Julian Amon Kramm (87. Henning Klaus), Robin Wellermann - Trainer: Klas Tranow
Schiedsrichter: Pascal Alack - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Stefan Thier (33.), 1:1 Robin Wellermann (90.+5)
ASK Ahlen – SuS Stadtlohn 1:1
ASK Ahlen: Jan Trahe, Iago Augusto De Carvalho, Okan Güvercin, Lucien Sakpo (83. Resul Topcu), Mika Kruphölter (83. Asvigan Nagendran), Luca Christopher Hildebrandt, Ahmet Acar, Emre Yildiz, Ilker Algan, Berdan Aydin, Aygün Yildirim - Trainer: Zübeyir Kaya
SuS Stadtlohn: Florian Burlage, Niklas Niehuis, Marcel Hildering, Daniel Diekenbrock Bruns, Jannik Buning, Milan Tendahl, Marcel Rietfort (60. Luca Friedrich), Lasse Thier, Marvin Robert, Silas Wenning (78. Elias Segbert), Miguel Berthues (87. Finn Luca Heisters) - Spielertrainer: Niklas Niehuis
Schiedsrichter: Mathias Gerlach - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Berdan Aydin (47.), 1:1 Lasse Thier (68.)
TSV Raesfeld – Hammer SpVg 2:2
TSV Raesfeld: Max Olbing, Gero Göllmann, Maximilian Tücking (58. Daniel Bleker Jr.), Christoph Platzek, Julian Kortstegge, Yannis Brömmel (77. Noah Spangemacher), Hatime Oulamine, David Steinkamp, Maximilian Suer (77. Simon Sondermann), Björn Gabmaier, Ben Brömmel - Trainer: Christian Gabmeier
Hammer SpVg: Janis Mario Kindler, Louis Hein, Jan Erkeling (90. Lars Eckert), Elias Rienermann, Alessandro Paschedag (68. Mikail Cun), Hendrik Beste, Eric Kommorowski, Mirac Sahin (71. Samet Bozkurt), Fabian Holthaus, Leandro Elias Elbing (50. Noel Dülek), Tomas Delcio Mateus (80. Amar Husic) - Trainer: Ralph Oberdiek
Schiedsrichter: Welat Filizay - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Mirac Sahin (3.), 1:1 Christoph Platzek (42.), 2:1 Maximilian Suer (47.), 2:2 Hendrik Beste (50.)
Gelb-Rot: Elias Rienermann (48./Hammer SpVg/Taktisches Foulspiel)
SV SW Lembeck – SpVg Emsdetten 05 1:3
SV SW Lembeck: Pascal Lehmkuhl, Nick Hellenkamp (86. Jan Krukenberg), Hendrik Dirks, Jan Kötting, Bernd Röhling, Marius Höing, Vincent Leonhard Brun, Yaroslav Myronchuck (53. Marius Felix Benning), Tom Springenberg (61. Louis Gerling), Julian Christopher Brun, Luca Kegelmann (70. Jannis Borgmann) - Trainer: Oliver Ridder
SpVg Emsdetten 05: Janis Over, Merlin Heinz, Tim Merker (88. Jonas Schäfer), Max Knoche, Georg Konrad Schrader, Marius Schomaker (61. Omar Guetat), Henrik Möllers (46. Jan Walbaum), Rui Petro Guimares (46. Semih Daglar), Leon Niehues, Christopher Brüning (73. Daiki Matsubara), Julin Muthulingam - Trainer: Daniel Apke - Co-Trainer: Tristan Leist - Co-Trainer: Nico Meller
Zuschauer: 175
Tore: 0:1 Henrik Möllers (39.), 0:2 Christopher Brüning (51.), 1:2 Jannis Borgmann (76.), 1:3 Julin Muthulingam (90.+1)
Rot: Hendrik Dirks (6./SV SW Lembeck/Notbremse)
Ibbenbürener SpVg – Westfalia Gemen 3:0
Ibbenbürener SpVg: Jason Breulmann, Luca Klostermann (77. Jonah Lammers), Eric Rahe, Janik Kuhlenbeck, Nevio Heemann, Marvin Hagemann, Julian Wesselkämper (90. Jonas Kröner), Florian Krasniqi, Timo Zimmermann (60. Matthias Eiter), Tom Hollmann (71. Levin Schüler), Maximilian Pelle - Trainer: Kevin Gütt
Westfalia Gemen: Lennart Dillhage, Nils Gettler, Jan-Frederik Büning (70. Lennart Südholt), Tim Winking, Kinson Buß (46. Kevin Miller), Ryoga Takahashi, Alexander Bilski (46. Louis Hilbert), Fynn Borremans, Florian Girnth, Justin Marquart, Tim Bröcking - Trainer: Georg Geers
Schiedsrichter: Fabian Niehus (Bad Oeynhausen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Julian Wesselkämper (30.), 2:0 Florian Krasniqi (45.), 3:0 Jonas Kröner (90.+3)