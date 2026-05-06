Alle bleiben

Damit bleibt der FSG eine zentrale Offensivkraft erhalten. Schlarbaum zählt im Kader von Trainer Dennis Hempeler zu den Spielern, die dem Angriff zusätzliche Durchschlagskraft verleihen sollen. Für den Verein ist die Zusage zugleich ein Signal, dass der eingeschlagene Weg weitergeführt werden kann.

Neben Schlarbaum hat nach Vereinsangaben auch der komplette Kader für die kommende Saison zugesagt. Die FSG wertet dies als Zeichen für Zusammenhalt, Vertrauen und Teamgeist innerhalb der Mannschaft.