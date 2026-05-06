Alle bleiben

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Die FSG Efze 04 kann auch in der kommenden Saison auf Hannes Schlarbaum bauen. Wie der A-Ligist in seinen sozialen Medien mitteilte, hat der Torjäger seine Zusage für die nächste Spielzeit gegeben.
Damit bleibt der FSG eine zentrale Offensivkraft erhalten. Schlarbaum zählt im Kader von Trainer Dennis Hempeler zu den Spielern, die dem Angriff zusätzliche Durchschlagskraft verleihen sollen. Für den Verein ist die Zusage zugleich ein Signal, dass der eingeschlagene Weg weitergeführt werden kann.
Neben Schlarbaum hat nach Vereinsangaben auch der komplette Kader für die kommende Saison zugesagt. Die FSG wertet dies als Zeichen für Zusammenhalt, Vertrauen und Teamgeist innerhalb der Mannschaft.
Abgeschlossen ist die Kaderplanung damit allerdings noch nicht. In der Mitteilung deutete der Verein an, dass weitere Verstärkungen folgen könnten. Die Grundlage für die neue Saison steht bei der FSG Efze 04 damit frühzeitig – nun soll sie offenbar noch punktuell ergänzt werden.