Alle Bezirksliga-Spielpläne 2026/27 sind online!

Hier geht es zu den Spielplänen der zwölf Bezirksliga-Staffeln:
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr Blasheimer SC - BV Stift Quernheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Hausberge - FSC Eisbergen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Tengern - Union Minden
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Gehlenbeck - VfL Mennighüffen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Lübbecke - SpVg. Hiddenhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Dielingen - TuS Brake
So., 09.08.26 15:15 Uhr SV Löhne-Obernbeck - TuS Ahmsen
So., 09.08.26 15:30 Uhr SV Eidinghausen-Werste - SG FA Herringhausen-Eickum
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Gütersloh II - SV Schwarz-Weiß Sende
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Fichte Bielefeld - SV Spexard
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Türk Sport Bielefeld - SpVg. Heepen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Türkgücü Gütersloh - SVV Tur Abdin Gütersloh
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Kachtenhausen - SC Hicret Bielefeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr BV Werther 1920 - TuS Jöllenbeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfR Wellensiek - SC Halle
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Sonneborn/Alverdissen - TuS Leopoldshöhe
1. Spieltag
So., 09.08.26 13:15 Uhr Delbrücker SC II - FC Dahl/Dörenhagen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Westenholz - VfR Borgentreich
So., 09.08.26 15:00 Uhr USC Altenautal - FSV Bad Wünnenberg/L.
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Nieheim - Spvg Brakel
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Marienloh - SV Grün-Weiß Anreppen
So., 09.08.26 15:15 Uhr SC Borchen - SV 21 Bonenburg
So., 09.08.26 15:30 Uhr SG Belle-Cappel-Leopoldstal - TuS Bad Driburg
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Horn - SG Boke/Bentfeld
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Marsberg - SG Hemer 08/32
So., 09.08.26 15:00 Uhr RW Lennestadt-Grevenbrück - SV 20 Brilon
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Bad Berleburg - SG Serkenrode/Fretter
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Lennestadt - BC Eslohe
Sa., 31.10.26 16:00 Uhr SG Herdringen/Müschede - TV Fredeburg
Sa., 31.10.26 16:00 Uhr Fatih Türkgücü Meschede - SV Oberschledorn/Grafschaft
Sa., 31.10.26 16:00 Uhr Sportfreunde Hüingsen - SV Hüsten 09
Sa., 31.10.26 16:00 Uhr Vatanspor Hemer - SSV Meschede
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr Kiersper SC - SC LWL 05
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden - SV Ottfingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Gerlingen - SV Rothemühle
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfR Rüblinghausen - FC Altenhof 77
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Werdohl - VSV Wenden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Mudersbach/Brachbach - SG Oberschelden
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Plettenberg - SV 04 Attendorn
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Eiserfeld 06 - SV 1911 Setzen
1. Spieltag
So., 09.08.26 12:45 Uhr TuS Ennepetal II - SC Berchum/Garenfeld
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Blau-Weiß Voerde - FSV Gevelsberg
So., 09.08.26 15:15 Uhr Hörder SC - SpVg. Hagen 1911 II
So., 09.08.26 15:15 Uhr ASSV Letmathe - VfB Westhofen
So., 09.08.26 15:15 Uhr VTS Iserlohn - Ararat Gevelsberg
So., 09.08.26 15:30 Uhr FC Hellas Makedonikos Hagen - TSG Sprockhövel II
So., 09.08.26 15:30 Uhr VfL Schwerte - TuS Holzen-Sommerberg
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Herbern - BV Bad Sassendorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr RW Westönnen - Warendorfer SU
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Roland Beckum - Beckumer SpVg
So., 09.08.26 15:00 Uhr TuS Freckenhorst - SV Westfalia Soest II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Sendenhorst - SV Hilbeck
So., 09.08.26 15:15 Uhr SpVgg Oelde - DJK Vorwärts Ahlen
So., 09.08.26 15:15 Uhr TuS Uentrop - SuS Bad Westernkotten II
So., 09.08.26 15:15 Uhr TuS SG Oestinghausen - Viktoria Rietberg
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr Eving Selimiye Spor - SG Gahmen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Kaiserau - Dortmunder Löwen
So., 09.08.26 15:15 Uhr SV Rot-Weiß Unna - TuS Wiescherhöfen
So., 09.08.26 15:15 Uhr VfR Sölde - SVF Herringen
So., 09.08.26 15:15 Uhr SG Bockum-Hövel - Germania Lohauserholz
So., 09.08.26 15:15 Uhr Kamener-SC - SSV Mühlhausen
So., 09.08.26 15:30 Uhr K.F. Sharri Dortmund - FC Sarajevo-Bosna Dortmund
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Bulmke - RWT Herne
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Hassel - SG Herne 70
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Kirchhellen - Firtinaspor Herne
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfB Börnig - TuS Gahlen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Preußen Sutum - SV Hochlar 28
So., 09.08.26 15:15 Uhr Schwarz-Weiß Röllinghausen - BWW Langenbochum
So., 09.08.26 15:15 Uhr Erler SV 08 - SV Horst-Emscher 08
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC BG Castrop-Rauxel - TuS Hattingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Westfalia Huckarde - SV Bommern 05
So., 09.08.26 15:15 Uhr TuS Heven - Westfalia Dortmund
So., 09.08.26 15:15 Uhr SC Weitmar 45 - SW Wattenscheid 08
So., 09.08.26 15:15 Uhr Hedefspor Hattingen - Türkiyemspor Bochum
So., 09.08.26 15:15 Uhr Mengede 08/20 - TuS Stockum
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Merfeld - SV Borussia Darup
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK/VfL Billerbeck - FC Epe
So., 09.08.26 15:00 Uhr SuS Stadtlohn II - Viktoria Heiden
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK Eintracht Coesfeld - SV Gescher
So., 09.08.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Holtwick - SC Reken 24/15
So., 09.08.26 15:00 Uhr BVH Dorsten - Union Lüdinghausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Vorwärts Epe - TSG Dülmen
So., 09.08.26 15:15 Uhr VfB 48/64 Hüls - TuS Haltern am See
1. Spieltag
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Greven 09 - TuS Laer 08
So., 09.08.26 15:00 Uhr Vorwärts Wettringen - Cheruskia Laggenbeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Nordwalde - Westfalia Kinderhaus II
So., 09.08.26 15:00 Uhr DJK SV Mauritz - TuS Altenberge
So., 09.08.26 15:00 Uhr Concordia Albachten - Falke Saerbeck
So., 09.08.26 15:00 Uhr Graf Kobbo Tecklenburg - Germania Hauenhorst
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Wolbeck - Borghorster FC
So., 09.08.26 15:00 Uhr Borussia Münster - TSV Handorf
So., 09.08.26 15:00 Uhr Wacker Mecklenbeck - 1. FC Gievenbeck II