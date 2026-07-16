Alle Berliner Bezirksligen: Transfers im Überblick

FC Liria 1985 Berlin
Trainer: Alvi Kallço
Zugänge: keine
Abgänge: Hasan Cakir (VfB Sperber Neukölln 1912), Alkan Jerfi Cicek (BFC Südring Amed), Smajo Jakupovic (BFC Südring Amed)FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf
Trainer: Thomas Paduch, Dennis Kiesel
Zugänge: Thomas Paduch (BSV Victoria 90 Friedrichshain), Dennis Kiesel (BSV Victoria 90 Friedrichshain)
Abgänge: Mirko Neumann (Unbekannt), Maurice Moll (Storkower SC)Grünauer BC 1917
Trainer: Tim Mittermüller
Zugänge: keine
Abgänge: Charlie Maetschke (Spremberger SV 1862)Köpenicker FC II
Trainer: Niklas Wustrau, Jörg Zander
Zugänge: keine
Abgänge: keineSC Charlottenburg II
Trainer: Philip Preikschat
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Eipel (FSV Spandauer Kickers II)Sportfreunde Johannisthal II
Trainer: Florian Danicke
Zugänge: Mathis Aust (Sportfreunde Johannisthal), Elias Melnik (Sportfreunde Johannisthal)
Abgänge: Florian Gulich (FC Viktoria 1889 Berlin II)SV Adler Berlin 1950
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Florian Gruse (FC Stern Marienfelde 1912), Eren Küc (Ziel unbekannt), Kiyam Parlak (Ziel unbekannt), Joell Schulz (Ziel unbekannt), Mehmet Cakir (Ziel unbekannt), Can Gürbüz (BFC Südring Amed), Joell Schulz (BFC Südring Amed)SV Lichtenberg 47 II
Trainer: Marco Lehmann, André Breuer
Zugänge: Rene Frick (NSF 1907)
Abgänge: Moritz Gottwald ()SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
Trainer: Geronimo Komp
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Fechtner (FSV Fortuna Pankow 46), Liam Stoddard (SFC Stern 1900 II), Rafael David Schulz (SFC Stern 1900 II)SV Sparta Lichtenberg II
Trainer: Kilian Kitta
Zugänge: Niklas Gluth (JFC Berlin)
Abgänge: keineTSV Rudow Berlin II
Trainer: Tim Kuka
Zugänge: keine
Abgänge: keineVfB Berlin 1911
Trainer: Maik Mann
Zugänge: keine
Abgänge: keineVfB Concordia Britz 1916
Trainer: Fabian Kolditz, Sebastian Michael Hahn
Zugänge: keine
Abgänge: Yannic Behrendt (Pausiert), Jordy Gase (Ziel unbekannt), Kamilou Idrissou Koudousson (Ziel unbekannt), Björn Röchert (Pausiert), Christopher Schneider (Pausiert), Joao Victor Souza Rosa (Ziel unbekannt), Bertan Vural (Ziel unbekannt), Jordy Gase (SSV Köpenick-Oberspree), Benedikt Schmidtmann (Sportfreunde Johannisthal)
Bisherige Transfers der Bezirksliga-Staffel 2
- FC Lübars 1962
Trainer: Detlef Fitzek
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Niebel (Fortuna Babelsberg)
Anadoluspor Berlin 1970
Trainer: Adem Öztürk, Serdar Celik
Zugänge: keine
Abgänge: Mohammed Nour Mohammed (SG Groß Gaglow)
BFC Südring Amed
Trainer: Tim Jachmann
Zugänge: Can Gürbüz (SV Adler Berlin 1950), Suleyman Osman (SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03), Andreas Sellin (TSV Mariendorf 1897 II), Joell Schulz (SV Adler Berlin 1950), Serhan Arslani (BFC Preussen II), Dominique Chima (SV Stern Britz 1889), Milan Khalife (BSC Eintracht Südring), Alessio Steinike (Hertha BSC III), Melvin Glaser (SSC Südwest 1947), Mike Rupprecht (DJK Schwarz Weiß Neukölln), Alkan Jerfi Cicek (FC Liria 1985 Berlin), Smajo Jakupovic (FC Liria 1985 Berlin), Amat Chaw (TSV Mariendorf 1897), Pascal Jan Wedemann (TSV Mariendorf 1897), Alianni Urgelles Montoya (Polar Pinguin Berlin), Pius Yeboah (FC Stern Marienfelde 1912), Mert-Zihni Tuncer (Berlin Hilalspor)
Abgänge: Ruben Estuardo Herrera Alvarado (1. FC Novi Pazar 95), Petro Shakhrai (1. FC Novi Pazar 95), Denis Dzis (BSC Fortuna Glienicke), Timur Göktas (Ziel unbekannt), Glian Hoeri (Ziel unbekannt), Bekar Hoeri (Ziel unbekannt), Ramzan Dudaev (Ziel unbekannt), Alican Karatas (Ziel unbekannt), Murat Kazar (NFC Rot-Weiß 1932 II), Nico Schienagel (Friedenauer TSC), Ramzan Dudaev (SFC Veritas 96)
BSV Dersim 1993 II
Trainer: Güven Akpolat
Zugänge: Max Kruse (TuS Dassendorf), Milos Savkovic (BSV Dersim 1993), Hüseyin Ali Kaloglu (BSV Dersim 1993), Rabih Abou-Khalil (BSV Dersim 1993), Kareem Gräwe (vereinslos)
Abgänge: Khaled Himadi (SC Union-Südost 1924)
BSV Victoria 90 Friedrichshain
Trainer: Dean-Martin Hamo
Zugänge: keine
Abgänge: Thomas Paduch (FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf), Dennis Kiesel (FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf)
FC Concordia Wilhelmsruh 1895
Trainer: Henry Krüger
Zugänge: Domenic Hawelitschek (BSV Heinersdorf)
Abgänge: keine
FSV Fortuna Pankow 46
Trainer: Elio Damato
Zugänge: Benno Schaller (), Tim Fechtner (SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08), Philipp Waldschmidt (FSV Fortuna Pankow 46), Lennox Golchert (FSV Fortuna Pankow 46), Len Keller (FSV Fortuna Pankow 46)
Abgänge: Sebastian Teuscher (Karriereende), Ludwig-Johann Schein (Karriereende), Daniel Till (Karriereende), Ismail Bacha (Pausiert), Janek Koziol (Studium), Max Vedder (FSV Fortuna Pankow 46 II)
FV BW Spandau 03
Trainer: Matthias Wolk
Zugänge: Matthias Wolk (SSC Teutonia), Karsten Brand (SSC Teutonia), Matej Husajina (), Heiko Przybilla (SSC Teutonia), Marko Kurtisevic (SSC Teutonia), Luka Konta (SSC Teutonia), Abdoullah Ndow (SV Tasmania Berlin II), Yusuf Yazicioglu (FC Brandenburg 03), Eniz Haciensarioglu (SSC Teutonia), Tim Kamionka (SC Staaken)
Abgänge: Yannick Brade (SV Fusion Berlin), Marcel Junge (SV Fusion Berlin), Marvin Wolf (SV Fusion Berlin), Nino Schikowski (SV Fusion Berlin), Antonio Glowacki (SV Fusion Berlin), Erdem Yazir (Herzlichen Dank für deinen Einsatz 💙🤍), Frederik Kammer (SC Staaken), Marc Stephan (SC Staaken), Oktay Karamahmut (SSC Teutonia)
JFC Berlin
Trainer: Pascal Parpart
Zugänge: keine
Abgänge: Niklas Gluth (SV Sparta Lichtenberg II)
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Marco Jahn (SFC Veritas 96), Enrico Haut (SSC Teutonia), Clemens Müseler (SV Blau-Gelb Falkensee), Jacob Lazarus (Tennis Borussia Berlin), Hassan Hussein (SFC Veritas 96), Aras Gharib Hussein Hussein (SFC Veritas 96), Hamdi Chamkhi (Ziel unbekannt), Leonit Leci (Ziel unbekannt), Benis Leci (Ziel unbekannt), Onur Ceylan (Ziel unbekannt), Marcel Ilmer (Ziel unbekannt), Damian Richert (Ziel unbekannt), Fabian Baranowski (Ziel unbekannt), Marc-Oliver von Skarczinski (Ziel unbekannt)
SG Rotation Prenzlauer Berg
Trainer: Christian Moutinho, Eric Dressler, Christian Lamprecht
Zugänge: Ben Gericke (vereinslos)
Abgänge: Andre Heinz Möller (SV BW Berolina Mitte 49 II)
SV Bosna Berlin 94
Trainer: Edin Juki?
Zugänge: keine
Abgänge: keine
SV Buchholz
Trainer: Gökhan Senol
Zugänge: Tolga Tekin (Wittenauer SC Concordia II), Oskar Benjamin Greger (SG Rotation Prenzlauer Berg), Baran Akpinar (BFC Meteor 06)
Abgänge: Hassane Diallo Thiam (Unbekannt)
SV BW Berolina Mitte 49
Trainer: Christian Peter
Zugänge: keine
Abgänge: Steven Buchweitz (Frohnauer SC 1946), Malick-Kenny Diarra (SC Charlottenburg), Rio Wermer (Pfeffersport)
VfB Einheit zu Pankow 1893
Trainer: Steven Brühn
Zugänge: keine
Abgänge: Bennet Schwarzrock (), Max Kaiser (), Bennet Schwarzrock (BSV Rot-Weiß Schönow), Anthony Knobloch (Karriereende), Jonas Krauß (Ziel unbekannt), Luis-Leonard Lau (Ziel unbekannt), Enes Cakir (Ziel unbekannt), Simon Zeiter (Ziel unbekannt), Anthony Knobloch (SV Adler Berlin 1950 III)
VfB Fortuna Biesdorf II
Trainer: Roy-Marvin Laumer
Zugänge: Mariyan Peshov (FV Erkner 1920), Dustin Bernicke (VfB Fortuna Biesdorf), Benno Standt (VfB Fortuna Biesdorf), Rayk Michaelis (Zurück nach Pause), Joel-Anir Sonneborn (VfB Fortuna Biesdorf), Kambiz Walizada (VfB Fortuna Biesdorf)
Abgänge: Ali Arab (TuS 1896 Sachsenhausen), Janik Skwarra (VfB Fortuna Biesdorf III), Ben Schilling (VfB Fortuna Biesdorf)
Bisherige Transfers der Bezirksliga-Staffel 2
- FC Schöneberg 1913 II
Trainer: Markus Schmidt
Zugänge: keine
Abgänge: Cem Has (SV BW Berolina Mitte 49)
Berliner TSC
Trainer: Konrad Wanka
Zugänge: Samuel Birkner (Germania Salchendorf)
Abgänge: Leon Heydorn (Ziel unbekannt), Marvin John (FC Nordost Berlin)
BFC Meteor 06 II
Trainer: Mohamed Ali
Zugänge: Cenk Atabas (BFC Meteor 06), Yusuf Beyaztas (BFC Meteor 06), Oguzhan Bedirkurum (SC Minerva 1893 Berlin)
Abgänge: Mirac Arslan (Ziel unbekannt), Pascal Bucher (Ziel unbekannt), Mohamad El-Ali (Ziel unbekannt), Samer El-Safadi (1. FC Wilmersdorf II), Marco-Dean Jakoplic (Ziel unbekannt), Oguzhan Bedirkurum (Ziel unbekannt), Mirac Arslan (SFC Veritas 96), Tugay Adigüzel (Füchse Berlin)
BSC Rehberge 1945
Trainer: Maurice Kliemannel
Zugänge: Miguel Hurtado Infante (FV Erkner 1920)
Abgänge: Baraa El-Tahaoui (Alles Gute!), Mohamed Abdallah (SFC Veritas 96), Melikcan Sallanbas (NSF 1907), Serkan Akkas (NSF 1907)
BSV GW Neukölln 1950
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Volkan Ergin (pausiert), Julian Wehage (Karriereende)
Delay Sports Berlin II
Trainer: Bilal Kamarieh
Zugänge: Mehmet-Can Senocak (TSV Mariendorf 1897), Samet Coskun (SC Neheim), Fabian Senninger (FSV Spandauer Kickers), Onur Taha Parnitzki (NSF 1907), Kevin Adewumi (SV Fusion), Lukas Rantz (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Fabian Dietrich (Delay Sports Berlin), Michael Dada (Delay Sports Berlin), Piet Kühn (Delay Sports Berlin), Joseph Dalal (FC Viktoria 1889 Berlin)
Abgänge: Hassan Chaabo (SC Staaken II), Patryk Filipiak (Unbekannt), Michael Tseraidis (Karriereende), Karim Hornig (FSV Spandauer Kickers II), Gökhan Karabulut (1. FC Wilmersdorf II)
FC Stern Marienfelde 1912 II
Trainer: Martin Lorenz
Zugänge: keine
Abgänge: keine
FV Wannsee
Trainer: Axel Vogel
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Lichtenrader BC 1925
Trainer: Detlef Garz
Zugänge: Luca Lowack (FC Stern Marienfelde 1912)
Abgänge: keine
SC Staaken II
Trainer: Hassan Chaabo
Zugänge: Hassan Chaabo (Delay Sports Berlin II)
Abgänge: Alexander Starke (SSC Teutonia), Maximilian Knepel (SV Blau-Gelb Falkensee), Musa Resho (Unbekannt?), Frank Olushi Edu (Berlin Türkspor), Theo Judith (SV Dallgow 47)
SFC Friedrichshain
Trainer: Lennart Wutzke
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Sport-Union Berlin
Trainer: Patrick Rossa, Sascha Wernitz, Samir Bouazza
Zugänge: Patrick Rossa (Spandauer BC 06), Valentin Vasile (Spandauer BC 06), Hassan Saleh (Spandauer BC 06), Ergin Redjepi (Spandauer BC 06), Igor Sarrach (Spandauer BC 06), Mario Mehmetovic (Spandauer BC 06), Sascha Wernitz (FC Brandenburg 03), Pascal Weyerts (Spandauer BC 06), Samir Bouazza (Herzlich Willkommen)
Abgänge: Yunus Tonbul (Berliner SV 92), Abdülkerim Akkoyunlu (SG Grün-Weiß Bärenklau), Blenart Zeqiri (SFC Veritas 96), Jose Roberto Rodrigues (BSC Fortuna Glienicke), Serkan Türkoglu (Berlin Hilalspor), Daniel Lima De Almeida (BSC Fortuna Glienicke)
SSC Teutonia II
Trainer: Rainer Jannicke
Zugänge: Nazarii Melnyk (SV Sparta Lichtenberg III)
Abgänge: Marcel Wuelfert (SSC Teutonia), Gerard Thönnes (SSC Teutonia)
SV Blau-Gelb Berlin
Trainer: Michael Schwienke, Christopher Möller
Zugänge: Junes Ouakili-Bilan (vereinslos)
Abgänge: keine
SV Empor Berlin II
Trainer:
Zugänge: Dennis Pagel (SV BW Hohen Neuendorf II)
Abgänge: Dominik Nogradi (VfB Hermsdorf Berlin), Sebastian Maronde (Ziel unbekannt), Nico Bochnia (VfB Hermsdorf Berlin), Rasmus Morrison (Ziel unbekannt), Mehmet Yildirim (Ziel unbekannt), Pascal Bräkow (Ziel unbekannt), Philipp Macketanz (Ziel unbekannt)
Wittenauer SC Concordia
Trainer: Thomas Heymann
Zugänge: keine
Abgänge: Mathias Koll Hibbert (1.FC PV Nord)
Bezirksliga-Staffel 1
Bezirksliga-Staffel 2
Bezirksliga-Staffel 3