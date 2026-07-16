 2026-07-16T13:43:51.953Z

Transfers

Alle Berliner Bezirksligen: Transfers im Überblick

Erste Vereinswechsel zur kommenden Spielzeit 2026/27 stehen fest

von far · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
Delay Sports II zählt zu den Topfavoriten
Delay Sports II zählt zu den Topfavoriten – Foto: Frank Arlinghaus

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Berolina

Viel Bewegung bei den Transfers in den drei Berliner Bezirksligen. Ein Überblick

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Bisherige Transfers der Bezirksliga-Staffel 1

FC Novi Pazar 95
Trainer: Volkan Güney
Zugänge: Ruben Estuardo Herrera Alvarado (BFC Südring Amed), Petro Shakhrai (BFC Südring Amed), Anes Rusevic (FC Iberia 1999 Tiflis)
Abgänge: Onise Beridze (Aus Beruflichen Gründen zurück nach Heimat . Alle), Hüseyin Tunay (Wechselt nach Türkay .. Alles Gute), Balla Keïta (Unbekannt. Alles Jute ⚜️)

DJK Schwarz Weiß Neukölln
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Julian Baumeister (FC Strausberg), Simon Rösner (Unbekannt), Marvin-Pascal Belz (Unbekannt), Nico Lindner (Unbekannt), Christoph Ruden (Unbekannt), Niklas Kühne (Unbekannt), Henrik Kühne (Unbekannt), Dorian Kühn (Unbekannt), Mike Rupprecht (BFC Südring Amed)

FC Hertha 03 Zehlendorf III
Trainer: Hagen Gohrbandt
Zugänge: keine
Abgänge: Justin Gramzow (TV 01 Bohmte)

FC Liria 1985 Berlin
Trainer: Alvi Kallço
Zugänge: keine
Abgänge: Hasan Cakir (VfB Sperber Neukölln 1912), Alkan Jerfi Cicek (BFC Südring Amed), Smajo Jakupovic (BFC Südring Amed)

FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf
Trainer: Thomas Paduch, Dennis Kiesel
Zugänge: Thomas Paduch (BSV Victoria 90 Friedrichshain), Dennis Kiesel (BSV Victoria 90 Friedrichshain)
Abgänge: Mirko Neumann (Unbekannt), Maurice Moll (Storkower SC)

Grünauer BC 1917
Trainer: Tim Mittermüller
Zugänge: keine
Abgänge: Charlie Maetschke (Spremberger SV 1862)

Köpenicker FC II
Trainer: Niklas Wustrau, Jörg Zander
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Charlottenburg II
Trainer: Philip Preikschat
Zugänge: keine
Abgänge: Maximilian Eipel (FSV Spandauer Kickers II)

Sportfreunde Johannisthal II
Trainer: Florian Danicke
Zugänge: Mathis Aust (Sportfreunde Johannisthal), Elias Melnik (Sportfreunde Johannisthal)
Abgänge: Florian Gulich (FC Viktoria 1889 Berlin II)

SV Adler Berlin 1950
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Florian Gruse (FC Stern Marienfelde 1912), Eren Küc (Ziel unbekannt), Kiyam Parlak (Ziel unbekannt), Joell Schulz (Ziel unbekannt), Mehmet Cakir (Ziel unbekannt), Can Gürbüz (BFC Südring Amed), Joell Schulz (BFC Südring Amed)

SV Lichtenberg 47 II
Trainer: Marco Lehmann, André Breuer
Zugänge: Rene Frick (NSF 1907)
Abgänge: Moritz Gottwald ()

SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08
Trainer: Geronimo Komp
Zugänge: keine
Abgänge: Tim Fechtner (FSV Fortuna Pankow 46), Liam Stoddard (SFC Stern 1900 II), Rafael David Schulz (SFC Stern 1900 II)

SV Sparta Lichtenberg II
Trainer: Kilian Kitta
Zugänge: Niklas Gluth (JFC Berlin)
Abgänge: keine

TSV Rudow Berlin II
Trainer: Tim Kuka
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Berlin 1911
Trainer: Maik Mann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfB Concordia Britz 1916
Trainer: Fabian Kolditz, Sebastian Michael Hahn
Zugänge: keine
Abgänge: Yannic Behrendt (Pausiert), Jordy Gase (Ziel unbekannt), Kamilou Idrissou Koudousson (Ziel unbekannt), Björn Röchert (Pausiert), Christopher Schneider (Pausiert), Joao Victor Souza Rosa (Ziel unbekannt), Bertan Vural (Ziel unbekannt), Jordy Gase (SSV Köpenick-Oberspree), Benedikt Schmidtmann (Sportfreunde Johannisthal)

Bisherige Transfers der Bezirksliga-Staffel 2

  1. FC Lübars 1962
    Trainer: Detlef Fitzek
    Zugänge: keine
    Abgänge: Maximilian Niebel (Fortuna Babelsberg)

    Anadoluspor Berlin 1970
    Trainer: Adem Öztürk, Serdar Celik
    Zugänge: keine
    Abgänge: Mohammed Nour Mohammed (SG Groß Gaglow)

    BFC Südring Amed
    Trainer: Tim Jachmann
    Zugänge: Can Gürbüz (SV Adler Berlin 1950), Suleyman Osman (SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03), Andreas Sellin (TSV Mariendorf 1897 II), Joell Schulz (SV Adler Berlin 1950), Serhan Arslani (BFC Preussen II), Dominique Chima (SV Stern Britz 1889), Milan Khalife (BSC Eintracht Südring), Alessio Steinike (Hertha BSC III), Melvin Glaser (SSC Südwest 1947), Mike Rupprecht (DJK Schwarz Weiß Neukölln), Alkan Jerfi Cicek (FC Liria 1985 Berlin), Smajo Jakupovic (FC Liria 1985 Berlin), Amat Chaw (TSV Mariendorf 1897), Pascal Jan Wedemann (TSV Mariendorf 1897), Alianni Urgelles Montoya (Polar Pinguin Berlin), Pius Yeboah (FC Stern Marienfelde 1912), Mert-Zihni Tuncer (Berlin Hilalspor)
    Abgänge: Ruben Estuardo Herrera Alvarado (1. FC Novi Pazar 95), Petro Shakhrai (1. FC Novi Pazar 95), Denis Dzis (BSC Fortuna Glienicke), Timur Göktas (Ziel unbekannt), Glian Hoeri (Ziel unbekannt), Bekar Hoeri (Ziel unbekannt), Ramzan Dudaev (Ziel unbekannt), Alican Karatas (Ziel unbekannt), Murat Kazar (NFC Rot-Weiß 1932 II), Nico Schienagel (Friedenauer TSC), Ramzan Dudaev (SFC Veritas 96)

    BSV Dersim 1993 II
    Trainer: Güven Akpolat
    Zugänge: Max Kruse (TuS Dassendorf), Milos Savkovic (BSV Dersim 1993), Hüseyin Ali Kaloglu (BSV Dersim 1993), Rabih Abou-Khalil (BSV Dersim 1993), Kareem Gräwe (vereinslos)
    Abgänge: Khaled Himadi (SC Union-Südost 1924)

    BSV Victoria 90 Friedrichshain
    Trainer: Dean-Martin Hamo
    Zugänge: keine
    Abgänge: Thomas Paduch (FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf), Dennis Kiesel (FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf)

    FC Concordia Wilhelmsruh 1895
    Trainer: Henry Krüger
    Zugänge: Domenic Hawelitschek (BSV Heinersdorf)
    Abgänge: keine

    FSV Fortuna Pankow 46
    Trainer: Elio Damato
    Zugänge: Benno Schaller (), Tim Fechtner (SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08), Philipp Waldschmidt (FSV Fortuna Pankow 46), Lennox Golchert (FSV Fortuna Pankow 46), Len Keller (FSV Fortuna Pankow 46)
    Abgänge: Sebastian Teuscher (Karriereende), Ludwig-Johann Schein (Karriereende), Daniel Till (Karriereende), Ismail Bacha (Pausiert), Janek Koziol (Studium), Max Vedder (FSV Fortuna Pankow 46 II)

    FV BW Spandau 03
    Trainer: Matthias Wolk
    Zugänge: Matthias Wolk (SSC Teutonia), Karsten Brand (SSC Teutonia), Matej Husajina (), Heiko Przybilla (SSC Teutonia), Marko Kurtisevic (SSC Teutonia), Luka Konta (SSC Teutonia), Abdoullah Ndow (SV Tasmania Berlin II), Yusuf Yazicioglu (FC Brandenburg 03), Eniz Haciensarioglu (SSC Teutonia), Tim Kamionka (SC Staaken)
    Abgänge: Yannick Brade (SV Fusion Berlin), Marcel Junge (SV Fusion Berlin), Marvin Wolf (SV Fusion Berlin), Nino Schikowski (SV Fusion Berlin), Antonio Glowacki (SV Fusion Berlin), Erdem Yazir (Herzlichen Dank für deinen Einsatz 💙🤍), Frederik Kammer (SC Staaken), Marc Stephan (SC Staaken), Oktay Karamahmut (SSC Teutonia)

    JFC Berlin
    Trainer: Pascal Parpart
    Zugänge: keine
    Abgänge: Niklas Gluth (SV Sparta Lichtenberg II)

    SC Schwarz-Weiss Spandau 1953
    Trainer:
    Zugänge: keine
    Abgänge: Marco Jahn (SFC Veritas 96), Enrico Haut (SSC Teutonia), Clemens Müseler (SV Blau-Gelb Falkensee), Jacob Lazarus (Tennis Borussia Berlin), Hassan Hussein (SFC Veritas 96), Aras Gharib Hussein Hussein (SFC Veritas 96), Hamdi Chamkhi (Ziel unbekannt), Leonit Leci (Ziel unbekannt), Benis Leci (Ziel unbekannt), Onur Ceylan (Ziel unbekannt), Marcel Ilmer (Ziel unbekannt), Damian Richert (Ziel unbekannt), Fabian Baranowski (Ziel unbekannt), Marc-Oliver von Skarczinski (Ziel unbekannt)

    SG Rotation Prenzlauer Berg
    Trainer: Christian Moutinho, Eric Dressler, Christian Lamprecht
    Zugänge: Ben Gericke (vereinslos)
    Abgänge: Andre Heinz Möller (SV BW Berolina Mitte 49 II)

    SV Bosna Berlin 94
    Trainer: Edin Juki?
    Zugänge: keine
    Abgänge: keine

    SV Buchholz
    Trainer: Gökhan Senol
    Zugänge: Tolga Tekin (Wittenauer SC Concordia II), Oskar Benjamin Greger (SG Rotation Prenzlauer Berg), Baran Akpinar (BFC Meteor 06)
    Abgänge: Hassane Diallo Thiam (Unbekannt)

    SV BW Berolina Mitte 49
    Trainer: Christian Peter
    Zugänge: keine
    Abgänge: Steven Buchweitz (Frohnauer SC 1946), Malick-Kenny Diarra (SC Charlottenburg), Rio Wermer (Pfeffersport)

    VfB Einheit zu Pankow 1893
    Trainer: Steven Brühn
    Zugänge: keine
    Abgänge: Bennet Schwarzrock (), Max Kaiser (), Bennet Schwarzrock (BSV Rot-Weiß Schönow), Anthony Knobloch (Karriereende), Jonas Krauß (Ziel unbekannt), Luis-Leonard Lau (Ziel unbekannt), Enes Cakir (Ziel unbekannt), Simon Zeiter (Ziel unbekannt), Anthony Knobloch (SV Adler Berlin 1950 III)

    VfB Fortuna Biesdorf II
    Trainer: Roy-Marvin Laumer
    Zugänge: Mariyan Peshov (FV Erkner 1920), Dustin Bernicke (VfB Fortuna Biesdorf), Benno Standt (VfB Fortuna Biesdorf), Rayk Michaelis (Zurück nach Pause), Joel-Anir Sonneborn (VfB Fortuna Biesdorf), Kambiz Walizada (VfB Fortuna Biesdorf)
    Abgänge: Ali Arab (TuS 1896 Sachsenhausen), Janik Skwarra (VfB Fortuna Biesdorf III), Ben Schilling (VfB Fortuna Biesdorf)

Bisherige Transfers der Bezirksliga-Staffel 2

  1. FC Schöneberg 1913 II
    Trainer: Markus Schmidt
    Zugänge: keine
    Abgänge: Cem Has (SV BW Berolina Mitte 49)

    Berliner TSC
    Trainer: Konrad Wanka
    Zugänge: Samuel Birkner (Germania Salchendorf)
    Abgänge: Leon Heydorn (Ziel unbekannt), Marvin John (FC Nordost Berlin)

    BFC Meteor 06 II
    Trainer: Mohamed Ali
    Zugänge: Cenk Atabas (BFC Meteor 06), Yusuf Beyaztas (BFC Meteor 06), Oguzhan Bedirkurum (SC Minerva 1893 Berlin)
    Abgänge: Mirac Arslan (Ziel unbekannt), Pascal Bucher (Ziel unbekannt), Mohamad El-Ali (Ziel unbekannt), Samer El-Safadi (1. FC Wilmersdorf II), Marco-Dean Jakoplic (Ziel unbekannt), Oguzhan Bedirkurum (Ziel unbekannt), Mirac Arslan (SFC Veritas 96), Tugay Adigüzel (Füchse Berlin)

    BSC Rehberge 1945
    Trainer: Maurice Kliemannel
    Zugänge: Miguel Hurtado Infante (FV Erkner 1920)
    Abgänge: Baraa El-Tahaoui (Alles Gute!), Mohamed Abdallah (SFC Veritas 96), Melikcan Sallanbas (NSF 1907), Serkan Akkas (NSF 1907)

    BSV GW Neukölln 1950
    Trainer:
    Zugänge: keine
    Abgänge: Volkan Ergin (pausiert), Julian Wehage (Karriereende)

    Delay Sports Berlin II
    Trainer: Bilal Kamarieh
    Zugänge: Mehmet-Can Senocak (TSV Mariendorf 1897), Samet Coskun (SC Neheim), Fabian Senninger (FSV Spandauer Kickers), Onur Taha Parnitzki (NSF 1907), Kevin Adewumi (SV Fusion), Lukas Rantz (SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse), Fabian Dietrich (Delay Sports Berlin), Michael Dada (Delay Sports Berlin), Piet Kühn (Delay Sports Berlin), Joseph Dalal (FC Viktoria 1889 Berlin)
    Abgänge: Hassan Chaabo (SC Staaken II), Patryk Filipiak (Unbekannt), Michael Tseraidis (Karriereende), Karim Hornig (FSV Spandauer Kickers II), Gökhan Karabulut (1. FC Wilmersdorf II)

    FC Stern Marienfelde 1912 II
    Trainer: Martin Lorenz
    Zugänge: keine
    Abgänge: keine

    FV Wannsee
    Trainer: Axel Vogel
    Zugänge: keine
    Abgänge: keine

    Lichtenrader BC 1925
    Trainer: Detlef Garz
    Zugänge: Luca Lowack (FC Stern Marienfelde 1912)
    Abgänge: keine

    SC Staaken II
    Trainer: Hassan Chaabo
    Zugänge: Hassan Chaabo (Delay Sports Berlin II)
    Abgänge: Alexander Starke (SSC Teutonia), Maximilian Knepel (SV Blau-Gelb Falkensee), Musa Resho (Unbekannt?), Frank Olushi Edu (Berlin Türkspor), Theo Judith (SV Dallgow 47)

    SFC Friedrichshain
    Trainer: Lennart Wutzke
    Zugänge: keine
    Abgänge: keine

    Sport-Union Berlin
    Trainer: Patrick Rossa, Sascha Wernitz, Samir Bouazza
    Zugänge: Patrick Rossa (Spandauer BC 06), Valentin Vasile (Spandauer BC 06), Hassan Saleh (Spandauer BC 06), Ergin Redjepi (Spandauer BC 06), Igor Sarrach (Spandauer BC 06), Mario Mehmetovic (Spandauer BC 06), Sascha Wernitz (FC Brandenburg 03), Pascal Weyerts (Spandauer BC 06), Samir Bouazza (Herzlich Willkommen)
    Abgänge: Yunus Tonbul (Berliner SV 92), Abdülkerim Akkoyunlu (SG Grün-Weiß Bärenklau), Blenart Zeqiri (SFC Veritas 96), Jose Roberto Rodrigues (BSC Fortuna Glienicke), Serkan Türkoglu (Berlin Hilalspor), Daniel Lima De Almeida (BSC Fortuna Glienicke)

    SSC Teutonia II
    Trainer: Rainer Jannicke
    Zugänge: Nazarii Melnyk (SV Sparta Lichtenberg III)
    Abgänge: Marcel Wuelfert (SSC Teutonia), Gerard Thönnes (SSC Teutonia)

    SV Blau-Gelb Berlin
    Trainer: Michael Schwienke, Christopher Möller
    Zugänge: Junes Ouakili-Bilan (vereinslos)
    Abgänge: keine

    SV Empor Berlin II
    Trainer:
    Zugänge: Dennis Pagel (SV BW Hohen Neuendorf II)
    Abgänge: Dominik Nogradi (VfB Hermsdorf Berlin), Sebastian Maronde (Ziel unbekannt), Nico Bochnia (VfB Hermsdorf Berlin), Rasmus Morrison (Ziel unbekannt), Mehmet Yildirim (Ziel unbekannt), Pascal Bräkow (Ziel unbekannt), Philipp Macketanz (Ziel unbekannt)

    Wittenauer SC Concordia
    Trainer: Thomas Heymann
    Zugänge: keine
    Abgänge: Mathias Koll Hibbert (1.FC PV Nord)

Bezirksliga-Staffel 1

Bezirksliga-Staffel 2

Bezirksliga-Staffel 3