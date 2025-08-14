Alle bei Ratingens U23 freut der Bezirksliga-Auftakt

Die Saison-Vorbereitung von Ratingen 04/19 U23 lief fast schon beängstigend gut. Die Truppe von Trainer Andreas Voss blieb in den neun Freundschaftsspielen unbesiegt, es gab sieben Siege, und schoss dabei beachtliche 34 Tore. Nun, am Sonntag, geht es beim Bezirksliga-Auftakt zum alten Rivalen Eller 04 (15 Uhr, Vennhauser Allee). In der vergangenen Spielzeit, als der Abstieg erst in der Relegation verhindert wurde, gab es zwei dicke Niederlagen (1:4 im Hinspiel, dann 3:5 daheim), diesmal soll es besser werden. Aber Tobias Krampe, der Chef der U23, der stellt klar: „Eller 04 war schon in der letzten Saison beachtlich und hat sich weiter verstärkt. Die sind auch diesmal der Favorit.“ Zu den Neuen dort zählt der von Sparta Bilk geholte Adnan Hotic, an den man in Ratingen wegen dessen Extra-Klasse nur ungute Erinnerungen hat.

Dort darf man gespannt sein, ob der 19-Jährige Eleftherios „Lefti“ Vasileiadis mitwirken kann. Denn auch die Führung des Oberliga-Kaders will den jungen Stürmer unbedingt haben. „Es wird sich wohl erst kurz vor dem Spiel entscheiden, wo Lefti eingesetzt wird“, sagt Krampe. Ähnlich sieht es bei Leo Kaiser aus, ebenfalls ein Riesen-Stürmertalet aus der eigenen Jugend. Aber solche Juwelen brauchen Praxis, in der Oberliga auf der Bank sitzen, das bringt wenig. Spielen wird auf jeden Fall der in Ratingen wohnende Engincan Yildiz, der vom Landesligisten SC Velbert gekommen ist.

Nach drei Jahren in der Kreisliga A ist der SV Hösel nun wieder in der Bezirksliga dabei. Zum Saisonstart am Sonntag hat es der Aufsteiger vom Neuhaus gleich mit einem hoch gehandeltem Gast zu tun: dem Nachbarn ASV Mettmann (15.30 Uhr). Diese Truppe spielt schon 15 Jahre oberhalb des Kreises, zwischenzeitlich sogar in der Landesliga, und wird aufzeigen, was vom Rückkehrer SV Hösel zu erwarten ist.

Mit Max Esken und Florian Stoll sind dort zwei erfahrene Führungsspieler nicht mehr dabei. Beide haben die Fußballstiefel an den berühmten Nagel gehängt. „Klar, das schmerzt“, sagt dazu der Vereinsboss Michael Rueber. „Wir haben uns aber ordentlich verstärkt. Auch die Vorbereitung samt Trainingslager lief bestens. Und jetzt freuen wir uns alle, das es wieder in der Bezirksliga weitergeht.“ Er berichtet zudem, dass wie in jedem Jahr beim Saisonstart viele Ehemalige an den Neuhaus kommen. Das hat Tradition. „Es wird einiges los sein auf den Rängen und rund um das Klubhaus“, sagt der ehemalige Abwehrspieler dazu. Der neue Trainer Tomislav Mirosavlevic muss sieben Zugänge integrieren, auch hier sind am Neuhaus alle gespannt, ob das gleich auf Anhieb rundläuft.