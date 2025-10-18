 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
So läuft der Spieltag am Niederrhein!
So läuft der Spieltag am Niederrhein! – Foto: Andreas Bornewasser

Alle Ausfälle, alle Ergebnisse, alle Ticker - der Spieltag!

Alles Wissenswerte zum Spieltag am 19. Oktober am Niederrhein - alle Ausfälle, Ergebnisse, Ticker und mehr in der Übersicht.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga C3 GV/NE
KL C-AUF 1 MG/VIE
KL C-AUF 2 MG/VIE
KL C-FP 1 MG/VIE
KL C-FP 2 MG/VIE

Regen und Nässe sorgen mancherorts für Spielausfälle, aber ein Großteil der Partien sollte am 19. Oktober über die Bühne gehen. Die große Übersicht:

>>> Die aktuellen Ausfälle am Niederrhein

Hier gibt es alle Spiele des Tages

>>> Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Duisburg, Dinslaken und Mülheim!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Düsseldorf!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Essen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Grevenbroich-Neuss!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kempen-Krefeld!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Kleve-Geldern!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Moers!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Mönchengladbach-Viersen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Oberhausen-Bottrop!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Rees-Bocholt!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Remscheid!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Solingen!

>>> Hier geht es zum Kreis-Kalender von Wuppertal-Niederberg!

>>> Ähnliches gilt für die Liveticker am Spieltag auf FuPa Niederrhein!

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

Eine Auswahl von Spielen am 19. Oktober 2025

Morgen, 16:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
16:30live

Morgen, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Burgaltendorf
SV BurgaltendorfBurgaltend.
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen II
15:00

Morgen, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:30

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
19:30live

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
15:00live

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live

Morgen, 15:30 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
SSV Germania Wuppertal
SSV Germania WuppertalSSV Germania
15:30

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Grevenbroich-Süd
1. FC Grevenbroich-SüdGrevenb.-Süd
SG Benrath-Hassels
SG Benrath-HasselsSG Benrath
15:00

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Aufrufe: 018.10.2025, 23:00 Uhr
André NückelAutor