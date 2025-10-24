Alle Augen nach Darmsheim: Büsnau will den Tabellenführer stürzen

---

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr TV Echterdingen Echterdingen II SV Deckenpfronn Deckenpfronn 13:00 PUSH



Zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld treffen aufeinander, die dringend Konstanz suchen. Der TV Echterdingen II liegt mit 13 Punkten im soliden Mittelfeld, kassierte aber bereits 23 Gegentore. Der SV Deckenpfronn hingegen kommt auf neun Zähler und steht damit leicht unter Zugzwang, will aber nach zuletzt ordentlichen Leistungen in der Defensive Stabilität wahren. Für beide gilt: Ein Sieg wäre ein Schritt Richtung obere Tabellenhälfte – eine Niederlage hingegen könnte das Abrutschen in die gefährdete Zone bedeuten.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SV Nufringen SV Nufringen SV Bonlanden SV Bonlanden 15:00 PUSH



Aufsteiger SV Nufringen hat nach acht Spieltagen mit 20:29 Toren ein wildes Torverhältnis, doch 12 Punkte zeigen, dass die Mannschaft oft mit offenem Visier spielt. Der SV Bonlanden reist als Tabellenneunter (11 Punkte) an und hat nach dem jüngsten Remis neuen Mut geschöpft. In Nufringen erwartet die Gäste ein kampfstarkes Heimteam, das vor allem offensiv mit Leidenschaft agiert. Das Duell verspricht viele Torchancen und könnte ein Schlüsselspiel für beide Mannschaften im Kampf um die Plätze im oberen Mittelfeld werden.



Im Duell der Kellerkinder steht viel auf dem Spiel: Holzgerlingen mit acht Punkten gegen Schlusslicht Oberjettingen mit mageren zwei Zählern. Beide Teams haben bisher nur selten überzeugt und besonders die Defensive beider Mannschaften zeigte sich anfällig. Die SpVgg hofft, vor eigenem Publikum wieder an frühere Heimstärke anknüpfen zu können, während Oberjettingen den ersten Saisonsieg ins Visier nimmt. Eine Niederlage würde die Gäste noch tiefer in den Abstiegsstrudel reißen.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr ASV Botnang ASV Botnang SV Vaihingen SV Vaihingen 15:00 live PUSH



Der ASV Botnang ist in dieser Saison das Remis-Team der Liga, doch mit 17:16 Toren und zehn Punkten fehlt der entscheidende Schritt nach oben. Der SV Vaihingen dagegen steht mit 15 Punkten in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Das Duell verspricht spielerische Qualität – Vaihingen mit gefährlicher Offensive, Botnang mit viel Leidenschaft und hohem Pressing. Für die Gäste könnte ein Sieg den Sprung in die Top drei bedeuten, während Botnang dringend punkten muss, um nicht im Mittelfeld stecken zu bleiben.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr TV Darmsheim TV Darmsheim TSV Jahn Büsnau Büsnau 15:00 PUSH



Mehr Spitzenspiel geht kaum: Tabellenführer TV Darmsheim (18 Punkte) empfängt den unmittelbaren Verfolger TSV Jahn Büsnau (16 Punkte). Beide Teams gehören mit jeweils 25 erzielten Treffern zu den torgefährlichsten der Liga. Für Darmsheim bietet sich die Chance, den Vorsprung an der Spitze auszubauen, während Aufsteiger Büsnau mit einem Auswärtssieg die Tabellenführung übernehmen könnte. Ein Spiel mit enormer Brisanz, in dem Kleinigkeiten über den Verlauf des Titelrennens entscheiden könnten.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt 97 Cannstatt TSV Musberg TSV Musberg 15:00 PUSH



Die Spvgg 1897 Cannstatt und der TSV Musberg sind punktgleich (14 bzw. 13 Zähler) und wollen beide in Richtung Top fünf schielen. Cannstatt präsentierte sich zuletzt treffsicher, zeigte aber immer wieder Schwächen in der Defensive. Musberg dagegen besticht durch diszipliniertes Positionsspiel, hat jedoch in der Offensive noch Luft nach oben. Ein Duell auf Augenhöhe, das richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf beider Teams werden dürfte.

So., 26.10.2025, 15:00 Uhr SV Rohrau SV Rohrau TSV Dagersheim Dagersheim 15:00 PUSH



Das Lokalduell verspricht Spannung: Der SV Rohrau (14 Punkte) trifft auf Aufsteiger TSV Dagersheim (7 Punkte), der zuletzt zu viele Unentschieden sammelte. Rohrau will mit einem Sieg den Anschluss an die Tabellenspitze halten und auf den vierten Heimerfolg der Saison setzen. Dagersheim dagegen muss punkten, um nicht in die Abstiegsregion abzurutschen. Es dürfte ein körperbetontes Spiel werden, bei dem beide Seiten alles investieren werden.



Für beide Mannschaften steht der 9. Spieltag unter dem Motto „Punkte gegen die Krise“. Der VfL Herrenberg hat sieben Punkte auf dem Konto, Croatia Stuttgart sogar nur sechs – beide Teams stehen damit gefährlich nah an der Abstiegszone. Herrenberg baut auf die Heimstärke, um sich etwas Luft zu verschaffen, während Croatia auf den ersten Saisonsieg hofft. Ein Duell mit viel Druck, bei dem sich zeigt, wer mehr Widerstandskraft besitzt.

