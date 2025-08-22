 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligavorschau
Auf Ammerthals Torhüter Christopher Sommerer dürfte einiges an Arbeit zukommen gegen den Tabellenersten.
Auf Ammerthals Torhüter Christopher Sommerer dürfte einiges an Arbeit zukommen gegen den Tabellenersten. – Foto: Lars Malkmus

Alle Augen nach Ammerthal: »Wird Zeit für ihre erste Niederlage«

Landesliga Nordost, 8. Spieltag: Oberpfälzer empfangen Mitabsteiger und Tabellenführer FC Eintracht Münchberg zum Spitzenspiel

Verlinkte Inhalte

Landesliga Nordost
Ammerthal
Münchberg
FSV Bruck
Quelle Fürth

Letzte Saison begegneten sich die Teams noch in der Bayernliga Nord. Seinerzeit gingen beide Duelle knapp an die Heimmannschaft. Was folgte, war jeweils der bittere Abstieg via Relegation. An diesem Samstag kommt es zum Wiedersehen der DJK Ammerthal und des FC Eintracht Münchberg in der Landesliga Nordost. Das Duell zwischen dem aktuellen Rangdritten Ammerthal und dem noch unbesiegten Tabellenführer aus Oberfranken ist das absolute Top-Duell des achten Spieltags. Anstoß in Ammerthal ist um 16 Uhr.

Morgen, 16:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal
FC Eintracht Münchberg
FC Eintracht MünchbergMünchberg
16:00live

„Das sind die Spiele, auf die wir uns alle vorbereiten und freuen“, hebt Ammerthals Trainer Tobias Rösl den Stellenwert dieser Partie hervor. Mit einem Heimsieg könnte die DJK nach Punkten mit Münchberg gleichziehen, das ist das erklärte Ziel. Rösl redet nicht lange um den heißen Brei herum und sagt: „Wir haben ein Heimspiel und es wird sehr wichtig sein, dieses zu gewinnen und Münchberg die erste Niederlage beizubringen.“ Die Gäste aus dem Landkreis Hof sind mit sechs Siegen und einem Remis hervorragend gestartet. Verloren hat man noch nicht: „Es wird Zeit.“ Was erwartet Rösl von seinen Schützlingen? „Es wird darauf angekommen, ab der ersten Minute das Spiel anzunehmen und mit hoher Konzentration unsere Spielstärke auf den Platz zu bringen. Ich erwarte von meiner Mannschaft den absoluten Willen und die nötige Demut, um den Punkteabstand zu Münchberg wettzumachen.“

An der Seitenlinie des FC Eintracht Münchberg steht bereits seit 2017 Markus Bächer. Unter der Leitung des 41-jährigen Fachmanns feierte der Verein Aufstiege in die Landesliga und Bayernliga. Das sagt Bächer vor dem Spiel in Ammerthal: „Mit der englischen Woche und voller Punkteausbeute waren wir natürlich sehr zufrieden. Nun kommt es zum Duell der beiden Bayernliga-Absteiger. Ammerthal hat eine enorme Qualität und ist mit überdurchschnittlichen Landesligaspielern gespickt. Dennoch wollen wir unser Spiel auf den Platz bringen, dann ist dort auch was möglich.“

Personalien: Nichts Neues aus dem Ammerthaler Lager: Gegenüber dem letzten Spiel steht der gleiche Kader zur Verfügung. Auf der Ausfallliste der Oberfranken stehen Maximilian Christl – der neuverpflichtete Torjäger befindet sich im Aufbautraining –, Ferdinand Seifert und Kevin Winter.


Die weiteren Partien des 8. Spieltags:

Heute, 18:15 Uhr
TSV 1860 Weißenburg
TSV 1860 WeißenburgWeißenburg
SC 04 Schwabach
SC 04 SchwabachSC Schwabach
18:15

Heute, 18:15 Uhr
SV Unterreichenbach
SV UnterreichenbachUnterr.bach
TSC Neuendettelsau
TSC NeuendettelsauN'dettelsau
18:15

Heute, 18:30 Uhr
SG Quelle Fürth
SG Quelle FürthQuelle Fürth
TSV Nürnberg-Buch
TSV Nürnberg-BuchTSV Buch
18:30

Morgen, 14:00 Uhr
SpVgg Mögeldorf 2000
SpVgg Mögeldorf 2000Mögeldorf
SV Gutenstetten-Steinachgrund
SV Gutenstetten-SteinachgrundGuten.-Stein
14:00

Morgen, 14:00 Uhr
FC Vorwärts Röslau
FC Vorwärts RöslauRöslau
SV Lauterhofen
SV LauterhofenLauterhofen
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
FSV Erlangen-Bruck
FSV Erlangen-BruckFSV Bruck
SpVgg Jahn Forchheim
SpVgg Jahn ForchheimJ. Forchheim
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
SV Buckenhofen
SV BuckenhofenBuckenhofen
TSV Windeck 1861 Burgebrach
TSV Windeck 1861 BurgebrachBurgebrach
15:00

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
ASV Weisendorf
ASV WeisendorfWeisendorf
1. SC Feucht
1. SC FeuchtSC Feucht
15:00

Aufrufe: 022.8.2025, 11:00 Uhr
Florian WürtheleAutor