Alle Augen nach Ammerthal: »Wird Zeit für ihre erste Niederlage«

Morgen, 16:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal FC Eintracht Münchberg Münchberg 16:00 live PUSH



„Das sind die Spiele, auf die wir uns alle vorbereiten und freuen“, hebt Ammerthals Trainer Tobias Rösl den Stellenwert dieser Partie hervor. Mit einem Heimsieg könnte die DJK nach Punkten mit Münchberg gleichziehen, das ist das erklärte Ziel. Rösl redet nicht lange um den heißen Brei herum und sagt: „Wir haben ein Heimspiel und es wird sehr wichtig sein, dieses zu gewinnen und Münchberg die erste Niederlage beizubringen.“ Die Gäste aus dem Landkreis Hof sind mit sechs Siegen und einem Remis hervorragend gestartet. Verloren hat man noch nicht: „Es wird Zeit.“ Was erwartet Rösl von seinen Schützlingen? „Es wird darauf angekommen, ab der ersten Minute das Spiel anzunehmen und mit hoher Konzentration unsere Spielstärke auf den Platz zu bringen. Ich erwarte von meiner Mannschaft den absoluten Willen und die nötige Demut, um den Punkteabstand zu Münchberg wettzumachen.“



An der Seitenlinie des FC Eintracht Münchberg steht bereits seit 2017 Markus Bächer. Unter der Leitung des 41-jährigen Fachmanns feierte der Verein Aufstiege in die Landesliga und Bayernliga. Das sagt Bächer vor dem Spiel in Ammerthal: „Mit der englischen Woche und voller Punkteausbeute waren wir natürlich sehr zufrieden. Nun kommt es zum Duell der beiden Bayernliga-Absteiger. Ammerthal hat eine enorme Qualität und ist mit überdurchschnittlichen Landesligaspielern gespickt. Dennoch wollen wir unser Spiel auf den Platz bringen, dann ist dort auch was möglich.“



Personalien: Nichts Neues aus dem Ammerthaler Lager: Gegenüber dem letzten Spiel steht der gleiche Kader zur Verfügung. Auf der Ausfallliste der Oberfranken stehen Maximilian Christl – der neuverpflichtete Torjäger befindet sich im Aufbautraining –, Ferdinand Seifert und Kevin Winter.





