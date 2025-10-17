Alle Augen auf das Topspiel: Öpfingen will gegen Ulm Platz 1 behaupten

Die Bezirksliga Donau/Iller steht am 10. Spieltag ganz im Zeichen des Spitzenduells zwischen der SG Öpfingen und dem SC Türkgücü Ulm. Dahinter will die SGM Aufheim/Holzschwang gegen die TSG Ehingen weiter Druck machen, während es im Tabellenkeller zu mehreren richtungsweisenden Duellen kommt. Der TSV Blaustein kämpft gegen den FC Burlafingen um den Anschluss, und im Mittelfeld treffen der SV Offenhausen und der TSV Langenau aufeinander – beide mit Blick auf die oberen Ränge.

Heute, 18:30 Uhr SV Jungingen SV Jungingen FC Hüttisheim Hüttisheim 18:30 live PUSH

Der SV Jungingen steht nach neun Spieltagen mit nur zwei Siegen unter Zugzwang und empfängt den Aufsteiger FC Hüttisheim, der zuletzt mit einem 3:2-Erfolg gegen Offenhausen Selbstvertrauen tankte. Für die Gastgeber wäre ein Erfolg im Heimspiel wichtig, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Hüttisheim hingegen könnte mit einem weiteren Sieg sogar in die obere Tabellenhälfte springen. Die Partie verspricht Intensität und Kampfgeist – beide Teams wollen nach vorne spielen und Punkte sammeln.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Offenhausen SV Offenhausen TSV Langenau TSV Langenau 15:00 PUSH

Im Duell zweier ambitionierter Mittelfeldteams stehen der SV Offenhausen und der TSV Langenau vor einer wegweisenden Partie. Offenhausen, derzeit Fünfter, will nach der knappen 2:3-Niederlage in Hüttisheim wieder zur Heimstärke zurückfinden. Langenau hingegen kommt nach einem 1:1 gegen Asch-Sonderbuch mit stabiler Defensive und will oben anklopfen. Beide Teams bewegen sich leistungsmäßig eng beieinander – Kleinigkeiten dürften über den Ausgang entscheiden.

Der FV Asch-Sonderbuch hat mit 19 Punkten aus neun Spielen eine starke Bilanz und empfängt den Aufsteiger TSV Kettershausen-Bebenhausen, der sich mit einem 3:2 gegen SW Donau zuletzt Luft verschafft hat. Die Gastgeber wollen nach dem Remis in Langenau zurück in die Erfolgsspur und den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Kettershausen-Bebenhausen wird alles daran setzen, aus der Außenseiterrolle heraus erneut zu überraschen. Besonders auf die Defensive von Asch-Sonderbuch wartet viel Arbeit – der Aufsteiger ist offensiv mutig.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SW Donau SW Donau SV Westerheim Westerheim 15:00 PUSH

Der SW Donau steckt mit nur sechs Punkten tief im Tabellenkeller und bekommt es mit dem formstarken SV Westerheim zu tun. Westerheim feierte zuletzt ein spektakuläres 4:3 gegen Senden-Ay und kletterte auf Rang sechs. Für Donau ist es ein Pflichtspiel im Abstiegskampf, denn eine weitere Niederlage könnte den Rückstand auf das rettende Ufer vergrößern. Westerheim geht als klarer Favorit ins Spiel, darf den Gegner aber nicht unterschätzen.

Die SGM Senden-Ay und der SV Eggingen trennt in der Tabelle nur ein Punkt, beide kämpfen um den Anschluss ans Mittelfeld. Senden-Ay hat zuletzt trotz starker Offensive zu viele Gegentore kassiert und will die Abwehr stabilisieren. Eggingen kommt nach dem 1:1 gegen Blaustein mit leichtem Rückenwind, braucht aber dringend einen Dreier, um nicht wieder in die Abstiegszone zu rutschen. In einem offenen Duell dürften Tore garantiert sein.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr TSV Blaustein Blaustein FC Burlafingen Burlafingen 15:00 PUSH

Kellerduell mit viel Brisanz: Der TSV Blaustein und der FC Burlafingen stehen beide unter Druck. Blaustein hat nach dem 1:1 in Eggingen immerhin einen kleinen Punktgewinn gefeiert, bleibt aber auf Rang 14. Burlafingen unterlag zuletzt Aufheim/Holzschwang knapp mit 1:2 und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Der Sieger dieses Duells kann den Blick wieder leicht nach oben richten – der Verlierer bleibt tief im Tabellenkeller.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SGM Aufheim Holzschwang SGM Aufheim Holzschwang TSG Ehingen TSG Ehingen 15:00 PUSH

Die SGM Aufheim/Holzschwang bleibt das Überraschungsteam der Saison und empfängt die TSG Ehingen mit breiter Brust. Nach dem 2:1 in Burlafingen liegt die SGM weiter punktgleich mit Türkgücü Ulm und will die starke Serie ausbauen. Ehingen kommt nach dem 1:1 gegen Tabellenführer Öpfingen mit Selbstvertrauen, sucht aber weiterhin nach Konstanz. Für beide Teams geht es um viel – Aufheim will den Druck auf die Spitze aufrechterhalten, Ehingen will sich endgültig im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SG Öpfingen SG Öpfingen SC Türkgücü Ulm Türkgücü Ulm 15:00 PUSH

Das absolute Spitzenspiel des 10. Spieltags steigt in Öpfingen: Der ungeschlagene Tabellenführer SG Öpfingen trifft auf den Dritten SC Türkgücü Ulm. Beide Teams trennen nur drei Punkte, beide haben erst eine Niederlage auf dem Konto – die Partie könnte zum Richtungsweiser im Titelrennen werden. Öpfingen überzeugte zuletzt mit einem 1:1 in Ehingen, Türkgücü siegte 2:0 gegen Jungingen. Es ist alles angerichtet für ein packendes Duell zweier spielstarker Mannschaften, bei dem die Tagesform entscheiden dürfte.

_________________________________________________________________________________________________