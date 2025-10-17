Markus Bonset (l.) und Burak Bas hoffen im Derby bei Lützelsachsen auf einen Befreiungsschlag. – Foto: FV03

Alle Augen auf das Bergstraßen-Derby Kreisliga Mannheim +++ Lützelsachsen empfängt Ladenburg +++ Die jüngsten Duelle sprechen klar für die Römerstädter Verlinkte Inhalte Kreisliga FV Ladenburg TSG Lützels. Rick Hutter Markus Bonset

Wichtig ist immer die Reaktion und die war sehr gut beim FV 03 Ladenburg. 0:12 hat der Mannheimer Fußball-Kreisligist vor zwei Wochen bei der SG Oftersheim verloren und sich sieben Tage später mit einem hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen die TSG Rheinau zurückgemeldet. Danach beherrschte ein besonderes Gefühl die Stimmungslage in der Römerstadt, wie der Trainer Markus Bonset versichert. "Die Erleichterung war groß."

Der Dreier beim Aufsteiger war aber alles andere als ein Spaziergang, erst einmal musste ein 0:1-Rückstand gedreht werden. "Wir haben den Jungs ihre Unsicherheit angemerkt, was aber ganz normal gewesen ist", sagt Bonset und hebt den Sieg aus einem weiteren wichtigen Grund hervor, "denn die anderen aus unserer Tabellenregion haben auch alle gewonnen." Punkte hamstern heißt die Devise diesen Herbst, nachdem die Selbstverständlichkeit der Vorsaison, als den Ladenburgern als Fünfter mit zwischenzeitlichen Chancen auf die Vizemeisterschaft, nahezu alles zu gelingen schien, verflogen ist. "Dieses Selbstverständnis haben wir diese Runde nicht, aber wir kommen jetzt hoffentlich mal wieder in einen positiven Lauf", sehnt Bonset die Trendwende herbei.

Was könnte in diesem Zusammenhang gelegener kommen als ein Derby? Am Sonntag machen sich die Gelb-Schwarzen auf die kurze Reise zur TSG Lützelsachsen, bei der die jüngste Vergangenheit des Bergstraßen-Schlager große Schrecken auslöst. "Wenn wir diese Historie in Betracht ziehen, wären wir sicher schon mit einem Punkt zufrieden", sagt TSG-Trainer Rick Hutter mit Blick auf die vergangenen drei Duelle mit den Ladenburgern. 1:7, 1:6 und 2:5 lauten die enttäuschenden Ergebnisse Lützelsachsener Sicht. Generell geht es stets sehr torreich zu, wenn die beiden Klubs aufeinandertreffen. Seit 2019 fielen in sechs Partien 37 Treffer und somit mehr als sechs im Schnitt.