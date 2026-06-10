Alle Auf- und Absteiger aus Alzey-Worms stehen fest Die Spielzeit 2025/26 ist fast vollständig wie zu Ende +++ Nach spannenden Spielen stehen die Entscheidungen von der Verbandsliga bis in die C-Klasse Alzey-Worms fest +++ Der Überblick von Claus Rosenberg · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

TuS Monsheim feiert die Meisterschaft in der A-Klasse Alzey-Worms. Archivfoto: Marc Braner/pakalski-press

Alzey/Worms. Zwar spielt der FK Pirmasens am Mittwochabend noch um den Aufstieg zur Regionalliga. Doch diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die nachgeordneten Ligen mit rheinhessischer Beteiligung. Demnach stehen seit vergangenem Sonntag von der Verbandsliga bis zu den C-Klassen alle Auf- und Absteiger fest. Im Gegensatz zur Vergangenheit rutschen die Absteiger nicht mehr zwingend in die Klassen zurück, aus denen sie stammen. Stattdessen bilden die Ligen nunmehr einen Pool, aus dem die Mannschaften gleichmäßig auf alle Staffeln verteilt werden.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Bezirksliga Rheinhessen importiert zwei Teams Besonders betroffen von dieser neuen Regelung ist die Bezirksliga Rheinhessen. „Stand jetzt“, so Staffelleiter Ralf Müller, „haben wir nur 14 Mannschaften“. Die beiden fehlenden Teams, die zur Erreichung der Soll-Stärke von 16 Mannschaften erforderlich sind, werden aus der Pfalz oder der Naheregion zugeordnet.

Eine weitere Besonderheit dieser Spielzeit gibt es in der C-Klasse Alzey-Worms. Aus beiden Staffeln steigen nicht nur die Meister auf, sondern jeweils die vier besten Mannschaften. Dies liegt daran, dass es in der kommenden Runde eine weitere, zweite B-Klassen-Staffel, im Kreis Alzey-Worms geben soll. Die muss von unten heraus gefüttert werden. Und zwar mit acht Teams aus dem Kreis Alzey-Worms und einer noch unbestimmten Zahl aus dem Kreis Mainz-Bingen. „Vorgesehen ist eine 14er oder eine 16er-Staffel“, so Müller, der auch stellvertretender Vorsitzender im Kreis Alzey-Worms ist. RWO Alzey steigt aus der A-Klasse ab und verdrängt damit die eigene Zweite aus B-Klasse. Die Wartberg-Reserve muss, Stand jetzt, in der C-Klasse weiterzumachen. Überlegungen, wonach die RWO-Zweite in eine Parallel-B-Klasse auflaufen könnte, sind vom Tisch, so Müller. Der Alzeyer betont aber auch, dass alle neuen Klassen-Szenarien derzeit nur Momentaufnahmen sind. Konkret und verbindlich wird es erst nach dem 19. Juni, also nach dem Meldeschluss.