Alle Auf- und Absteiger aus Alzey-Worms stehen fest

Alzey/Worms. Zwar spielt der FK Pirmasens am Mittwochabend noch um den Aufstieg zur Regionalliga. Doch diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die nachgeordneten Ligen mit rheinhessischer Beteiligung. Demnach stehen seit vergangenem Sonntag von der Verbandsliga bis zu den C-Klassen alle Auf- und Absteiger fest.
Im Gegensatz zur Vergangenheit rutschen die Absteiger nicht mehr zwingend in die Klassen zurück, aus denen sie stammen. Stattdessen bilden die Ligen nunmehr einen Pool, aus dem die Mannschaften gleichmäßig auf alle Staffeln verteilt werden.
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Besonders betroffen von dieser neuen Regelung ist die Bezirksliga Rheinhessen. „Stand jetzt“, so Staffelleiter Ralf Müller, „haben wir nur 14 Mannschaften“. Die beiden fehlenden Teams, die zur Erreichung der Soll-Stärke von 16 Mannschaften erforderlich sind, werden aus der Pfalz oder der Naheregion zugeordnet.
Eine weitere Besonderheit dieser Spielzeit gibt es in der C-Klasse Alzey-Worms. Aus beiden Staffeln steigen nicht nur die Meister auf, sondern jeweils die vier besten Mannschaften. Dies liegt daran, dass es in der kommenden Runde eine weitere, zweite B-Klassen-Staffel, im Kreis Alzey-Worms geben soll. Die muss von unten heraus gefüttert werden. Und zwar mit acht Teams aus dem Kreis Alzey-Worms und einer noch unbestimmten Zahl aus dem Kreis Mainz-Bingen. „Vorgesehen ist eine 14er oder eine 16er-Staffel“, so Müller, der auch stellvertretender Vorsitzender im Kreis Alzey-Worms ist.
RWO Alzey steigt aus der A-Klasse ab und verdrängt damit die eigene Zweite aus B-Klasse. Die Wartberg-Reserve muss, Stand jetzt, in der C-Klasse weiterzumachen. Überlegungen, wonach die RWO-Zweite in eine Parallel-B-Klasse auflaufen könnte, sind vom Tisch, so Müller. Der Alzeyer betont aber auch, dass alle neuen Klassen-Szenarien derzeit nur Momentaufnahmen sind. Konkret und verbindlich wird es erst nach dem 19. Juni, also nach dem Meldeschluss.
Die kommende Saison steht ganz im Zeichen des Transformationsprozesses. Der Südwestdeutsche Fußballverband reformiert sein Spielklassensystem. Unter der Verbandsliga soll es ab der Spielzeit 2027 drei (statt zwei) Landesliga-Staffeln, sechs (statt vier) Bezirksliga-Staffeln und 15 (statt 10) A-Klassen-Staffeln geben. Das heißt im Umkehrschluss, dass es in der nächsten Saison ausnahmsweise viel mehr Aufsteiger geben wird als in „normalen“ Spielzeiten.
Die laufende Spielzeit hat ein Manko des künftigen Spielsystems aufgedeckt. Und zwar in der Bezirksliga, wo vier Mannschaften ausspielen mussten, wer die besten Tabellen-Vierzehnten sind. In dieser Runde mischte unter anderen die TSG Bretzenheim mit. Es ging darum, ein Ranking der potenziellen Absteiger zu ermitteln. „Da wird man sich noch einmal etwas überlegen müssen“, sagt Müller mit Blick auf die übernächste Saison. In der Bezirksliga gäbe es dann Sechser-, in der A-Klasse gar 15er-Entscheidungsrunden. Das ist nicht praktikabel.
Aufsteiger: SG Sonnenhof Großaspach.
Absteiger: FC Bayern Alzenau, TSV Schott Mainz (in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar), TSG Balingen, Bahlinger SC.
Aufsteiger: 1. FC Kaiserslautern II.
Aufstiegsrunde: FK Pirmasens spielt am Mittwoch um den Aufstieg.
Absteiger: FV Eppelborn, SC Idar-Oberstein und FV Dudenhofen sind abgestiegen. Arminia Ludwigshafen ist nur gerettet, wenn der FK Pirmasens in die Regionalliga aufsteigt.
Aufsteiger: TuS Mechtersheim.
Absteiger: VfB Bodenheim, TuS Steinbach, SV Morlautern, TSG Bretzenheim.
Aufsteiger: VfR Grünstadt, SV Büchelberg.
Absteiger: TuS Neuhausen, FSV Schifferstadt, TuS Knittelsheim und Phönix Schifferstadt.
Aufsteiger: SKC Barbaros Mainz, TuS Marienborn II.
Absteiger: Fortuna Mombach, Hassia Bingen, TuS Wörrstadt und der VfR Nierstein.
Aufsteiger: TuS Monsheim
Absteiger: Ataspor Worms, SV Leiselheim und RWO Alzey.
Aufsteiger: SG Spiesheim und TuS Hochheim
Absteiger: TSV Armsheim/Flonheim II (meldete in der Runde ab) und RWO Alzey II (Zwangsabstieg durch den Abstieg der Ersten aus der A-Klasse).
Aufsteiger: TuS Gau-Heppenheim, TuS Framersheim II, SG Weinheim/Heimersheim II und TuS Dorn-Dürkheim.
Aufsteiger: Kickers Worms, TSV Flörsheim-Dalsheim, TuS Hochheim II und Rhenania Rheindürkheim II.