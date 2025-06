Alle Absteiger stehen fest

Nachdem die Meisterschaft in der Kreisliga A bereits zuvor zugunsten des SV Kuckum entschieden war, stehen nach dem vorletzten Spieltag auch die drei Absteiger endgültig fest: Neben Germania Kückhoven, das schon seit einigen Wochen als Absteiger feststand, müssen auch der SV Schwanenberg und Eintracht Kempen den Weg in die B-Liga gehen. Die Klasse gehalten haben dagegen Germania Rurich und der SV Breberen.

Riesengroß war dagegen der Jubel in Rurich, wo der heimischen Germania ein 2:2-Unentschieden gegen den SC Selfkant zum Klassenerhalt reichte, um nach dem Aufstieg mindestens ein weiteres Jahr im Kreisoberhaus zu spielen. Nachdem Nils Ingendorn per Kopfball nur die Latte für Rurich getroffen hatte, fiel auf der anderen Seite das Tor: Bram Loete hatte traf zum 1:0 für den SC (20,). Die Gastgeber übten nun Druck aus. Nach einer halben Stunde foulte Tom Claßen Rurichs Thomas Lambertz, es gab Strafstoß für Rurich. Diesen verwandelte Florian Syben zum Ausgleich. Die Freude an der Rur währte indes nicht lange, denn in der 35. Minute traf Tino Beckers sehenswert zum 2:1 für Selfkant. Nach dem Seitenwechsel wollte Rurich den Ausgleich und nach 55 Minuten traf Marc Bräuer nach einer schönen Kombination zum 2:2. In diesem Moment hatte Rurich die Klasse gehalten, denn nach Abpfiff hat es vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze vorm finalen Spieltag.

Nach einer guten Rückrunde belohnte sich auch der SV Breberen mit dem Klassenverbleib. Beim FSV Geilenkirchen setzten sich die Selfkänter klar mit 5:0 durch. Bis zur Pause führte Breberen durch einen Treffer von Gianluca Janssen mit 1:0. In Abschnitt zwei wurde es dann deutlich und sowohl Felix Senft als auch Maurice Winkens trafen noch jeweils im Doppelpack bis zum 5:0.