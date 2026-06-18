Alle Absteiger aus den Bezirksligen in der Übersicht

In den zwölf württembergischen Bezirksligen ist die Saison vorbei und die direkten Absteiger stehen fest. FuPa wirft den Blick auf alle künftigen Kreisligisten.
Absteiger: SV Zainingen, TV Derendingen
Teilnehmer der Relegation: TSV Genkingen
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Absteiger: FC Dostluk Friedrichshafen, FC Leutkirch, FV Bad Waldsee
Absteiger über die Relegation: SV Bergatreute
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Absteiger: TSV Kettershausen-Bebenhausen, FC Burlafingen, SGM Senden-Ay
Teilnehmer der Relegation: TSV Blaustein
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Absteiger: Croatia Bietigheim, FV Löchgau II, TV Pflugfelden, AKV B.G. Ludwigsburg (z.g.)
Teilnehmer der Relegation: TSV Schwieberdingen
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Absteiger: SG Stetten/Kleingartach, TSV Neuenstein, SGM Markelsheim/Elpersheim
Absteiger über die Relegation: TSV Erlenbach
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Absteiger: TSV Jesingen, SC Geislingen II
Absteiger über die Relegation: TSV Berkheim
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Absteiger: SG Oberreichenbach/Würzbach, SG Dornstetten, TSF Dornhan, TSV Möttlingen
Teilnehmer der Relegation: SV Althengstett
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Absteiger: SG Ertingen, SGM Eberhardzell/Unterschwarzach, SGM Blönried/Ebersbach, FV Rot b. Laupheim, FV Bad Saulgau
Absteiger über die Relegation: SV Uttenweiler
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Absteiger: TSV Böbingen, SGM Tannhausen/Stödtlen, SF Lorch, SV Neresheim (z.g.)
Absteiger über die Relegation: TSG Schnaitheim
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Absteiger: SGM Kreßberg, TSV Rudersberg, SC Urbach
Teilnehmer der Relegation: TSV Michelfeld
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Absteiger: SV Kolbingen, SGM Bösingen II/Beffendorf II, TSV Laufen/Eyach, SV Wurmlingen, SG Schramberg, FV Rot-Weiß Ebingen
Teilnehmer der Relegation: FC Hechingen
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Absteiger: SV TSV Dagersheim, Nufringen, Croatia Stuttgart, VfL Oberjettingen
Teilnehmer der Relegation: SV Rohrau
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