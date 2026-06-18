 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Alle Absteiger aus den Bezirksligen in der Übersicht

Auf FuPa gibt es den Überblick.

von Timo Babic · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jonas Baier

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BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

In den zwölf württembergischen Bezirksligen ist die Saison vorbei und die direkten Absteiger stehen fest. FuPa wirft den Blick auf alle künftigen Kreisligisten.

Bezirksliga Alb

Absteiger: SV Zainingen, TV Derendingen

Teilnehmer der Relegation: TSV Genkingen

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Bezirksliga Bodensee

Absteiger: FC Dostluk Friedrichshafen, FC Leutkirch, FV Bad Waldsee

Absteiger über die Relegation: SV Bergatreute

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Bezirksliga Donau/Iller

Absteiger: TSV Kettershausen-Bebenhausen, FC Burlafingen, SGM Senden-Ay

Teilnehmer der Relegation: TSV Blaustein

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Bezirksliga Enz/Murr

Absteiger: Croatia Bietigheim, FV Löchgau II, TV Pflugfelden, AKV B.G. Ludwigsburg (z.g.)

Teilnehmer der Relegation: TSV Schwieberdingen

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Bezirksliga Franken

Absteiger: SG Stetten/Kleingartach, TSV Neuenstein, SGM Markelsheim/Elpersheim

Absteiger über die Relegation: TSV Erlenbach

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Bezirksliga Neckar/Fils

Absteiger: TSV Jesingen, SC Geislingen II

Absteiger über die Relegation: TSV Berkheim

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Bezirksliga Nordschwarzwald

Absteiger: SG Oberreichenbach/Würzbach, SG Dornstetten, TSF Dornhan, TSV Möttlingen

Teilnehmer der Relegation: SV Althengstett

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Bezirksliga Oberschwaben

Absteiger: SG Ertingen, SGM Eberhardzell/Unterschwarzach, SGM Blönried/Ebersbach, FV Rot b. Laupheim, FV Bad Saulgau

Absteiger über die Relegation: SV Uttenweiler

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Bezirksliga Ostwürttemberg

Absteiger: TSV Böbingen, SGM Tannhausen/Stödtlen, SF Lorch, SV Neresheim (z.g.)

Absteiger über die Relegation: TSG Schnaitheim

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Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Absteiger: SGM Kreßberg, TSV Rudersberg, SC Urbach

Teilnehmer der Relegation: TSV Michelfeld

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

Absteiger: SV Kolbingen, SGM Bösingen II/Beffendorf II, TSV Laufen/Eyach, SV Wurmlingen, SG Schramberg, FV Rot-Weiß Ebingen

Teilnehmer der Relegation: FC Hechingen

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Bezirksliga Stuttgart/Böblingen

Absteiger: SV TSV Dagersheim, Nufringen, Croatia Stuttgart, VfL Oberjettingen

Teilnehmer der Relegation: SV Rohrau

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