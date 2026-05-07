Alle 8ung Suchsdorfer SV: Mit Fortunas Hilfe zum achten Sieg in Folge von Ismail Yesilyurt · Gestern, 23:52 Uhr · 0 Leser

Der 8. Saisontreffer von Marcel Reinke (Suchsdorfer SV, am Ball) ist drei Punkte wert. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Suchsdorfer SV ist in der Verbandsliga Ost nicht aufzuhalten. Zwar ist aus „dem hässlichen Entlein“ mit Beginn der Restrunde 2026 kein schöner Schwan geworden, aber die Serie der Mannschaft von Dennis Guscinas nach dem 1:0-Sieg beim Aufsteiger Kieler MTV kann sich sehen lassen.

Nach einem desolaten Jahresauftakt mit deutlichen Niederlagen in Plön (0:4), Preetz (0:4) und Altenholz (0:3), als alle Zeichen noch auf Kreisliga standen, hat die Mannschaft von Dennis Guscinas eine beeindruckende Kehrtwende vollzogen. Mit dem 1:0-Erfolg im Nachholspiel am Donnerstagabend feierte der SSV nun bereits den achten Sieg in Serie. Ein „Grottenkick“ mit glücklichem Ende Dass dieser Sieg hart am Rande des Unverdienten kratzte, daraus machte SSV-Coach Dennis Guscinas keinen Hehl. „Wir entführen heute drei Punkte vom Professor-Peters-Platz und ja, entführen passt auch ganz gut“, bilanzierte er kritisch. In der ersten Halbzeit war sein Team defensiv wie offensiv kaum präsent. Der KMTV kreierte zwar wenig aus dem geordneten Spielaufbau, erzeugte aber durch eine Flut an Eckbällen und die „gefühlten 40 Meter weiten“ Einwürfe von Yannick Boisen permanenten Druck.

Nur durch eine leidenschaftliche Verbundverteidigung um Mats Berger, Phil Hackethal und Tim Jonuleit sowie einen überragenden Fabian Plew retteten sich die Suchsdorfer mit einem torlosen Remis in die Kabine. Die zweite Hälfte besserte sich spielerisch kaum. Guscinas bezeichnete die Partie phasenweise sogar als „Grottenkick“. Während Suchsdorf in der Schlussphase zwei Chancen durch Jonuleit liegen ließ, vergab der KMTV kläglich. „Nils Schröder im Nachschuss, vier Meter vorm Tor. Torwart war gefühlt schon geschlagen und den hält er noch sensationell“, ärgerte sich KMTV-Trainer Paul Musiol über die mangelnde Chancenverwertung.kbällen und die gefährlichen, weiten Einwürfe von Yannick Boisen für ständige Unruhe im Suchsdorfer Strafraum.

Yannick Boisen (Kieler MTV) ist nicht nur Freistoß-Experte, sondern auch Einwurf-Spezialist mit seinen weiten Flankenwürfen. – Foto: Ismail Yesilyurt