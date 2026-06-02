 2026-06-02T03:22:52.672Z

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Alle 32 Bezirksliga-Teams fix! Meckenhausen rettet sich in Runde 4

Erlösung nach 17-Tage-Marathon fällt erst kurz vor Schluss

von Boris Manz · Heute, 21:59 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

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BZL Mittelfr. Nord
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Rel. BZL Mittelfrank.
Schwand
Meckenhausen

Meckenhausen schiebt Extraschichten bis in den Juni hinein und belohnt sich: Durch einen dramatischen Sieg gegen den 1. FC Schwand hält der TSV die Bezirksliga.

Es ist vollbracht! "Wir bleiben Bezirksliga", kommentierte der TSV Meckenhausen den 2:1-Erfolg am Dienstagabend gegen den 1. FC Schwand. Dazu postete der Verein ein Bild, das die Spieler und Verantwortlichen beim ausgelassenen Jubelfoto in der Kabine zeigt.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Meckenhausen
TSV MeckenhausenMeckenhausen
1. FC Schwand
1. FC SchwandSchwand
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Vorausgegangen war dem Klassenerhalt ein echter Relegations-Marathon: Einem 2:1-Auftaktsieg gegen den Henger SV in Runde eins folgte eine 0:2-Niederlage gegen Marienstein in der zweiten Runde. In Runde drei bezwang der TSV den SC Germania Nürnberg mit 4:3 nach Verlängerung, ehe am heutigen Dienstag der finale 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Schwand herbeigeführt wurde. Inklusive des regulären Saisonfinales gegen Greding bedeutete das: fünf Spiele in 17 Tagen. Der verdiente Lohn ist der Last-Minute-Klassenerhalt.

Gegen den Tabellennachbarn aus der Bezirksliga Süd sah es zunächst nicht gut aus: Markus Netterer brachte Schwand kurz nach dem Seitenwechsel in Front (53.). Doch die Antwort des TSV ließ nicht lange auf sich warten: Jonas Hofbeck gelang per Distanzschuss der schnelle Ausgleich (60.). Das entscheidende Tor vor fast 600 Zuschauern erzielte Julian Stritzke dann kurz vor dem Ende – der 24-Jährige nickte eine Rehm-Ecke zum 2:1-Endstand ein (88.). Mit dem Schlusspfiff wenige Minuten später war die Rettung für den TSV endgültig perfekt. (Alle Ergebnisse und Daten der Relegation in Mittelfranken)

Diese 32 Teams spielen kommende Saison in der Bezirksliga:

  • Die Kreisliga-Meister (6)
    1. VfB Franken Schillingsfürst
    2. DJK Limes
    3. DJK Stopfenheim
    4. TSV Johannis 1883
    5. TV 48 Erlangen
    6. SpVgg Weißenohe
  • Die Sieger in der Bezirksliga-Relegation (5)
    1. SV Marienstein
    2. SV Arberg
    3. FC Ottensoos
    4. SpVgg Zeckern
    5. TSV Meckenhausen
  • Zwei Absteiger aus der Landesliga (2)
    1. SV Gutenstetten-Steinachgrund
    2. SV Lauterhofen
  • Die Teams der Nord- und Süd-Staffel von Platz drei bis elf der Saison 2025/26 (18)
  • Eintracht Alesheim (unterlegen in Landesliga-Relegation) (1)