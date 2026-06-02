Alle 32 Bezirksliga-Teams fix! Meckenhausen rettet sich in Runde 4

Meckenhausen schiebt Extraschichten bis in den Juni hinein und belohnt sich: Durch einen dramatischen Sieg gegen den 1. FC Schwand hält der TSV die Bezirksliga.
Es ist vollbracht! "Wir bleiben Bezirksliga", kommentierte der TSV Meckenhausen den 2:1-Erfolg am Dienstagabend gegen den 1. FC Schwand. Dazu postete der Verein ein Bild, das die Spieler und Verantwortlichen beim ausgelassenen Jubelfoto in der Kabine zeigt.
Vorausgegangen war dem Klassenerhalt ein echter Relegations-Marathon: Einem 2:1-Auftaktsieg gegen den Henger SV in Runde eins folgte eine 0:2-Niederlage gegen Marienstein in der zweiten Runde. In Runde drei bezwang der TSV den SC Germania Nürnberg mit 4:3 nach Verlängerung, ehe am heutigen Dienstag der finale 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Schwand herbeigeführt wurde. Inklusive des regulären Saisonfinales gegen Greding bedeutete das: fünf Spiele in 17 Tagen. Der verdiente Lohn ist der Last-Minute-Klassenerhalt.
Gegen den Tabellennachbarn aus der Bezirksliga Süd sah es zunächst nicht gut aus: Markus Netterer brachte Schwand kurz nach dem Seitenwechsel in Front (53.). Doch die Antwort des TSV ließ nicht lange auf sich warten: Jonas Hofbeck gelang per Distanzschuss der schnelle Ausgleich (60.). Das entscheidende Tor vor fast 600 Zuschauern erzielte Julian Stritzke dann kurz vor dem Ende – der 24-Jährige nickte eine Rehm-Ecke zum 2:1-Endstand ein (88.). Mit dem Schlusspfiff wenige Minuten später war die Rettung für den TSV endgültig perfekt. (Alle Ergebnisse und Daten der Relegation in Mittelfranken)