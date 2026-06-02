Alle 32 Bezirksliga-Teams fix! Meckenhausen rettet sich in Runde 4 Erlösung nach 17-Tage-Marathon fällt erst kurz vor Schluss von Boris Manz · Heute, 21:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sportfoto Zink / Melanie Zink

Meckenhausen schiebt Extraschichten bis in den Juni hinein und belohnt sich: Durch einen dramatischen Sieg gegen den 1. FC Schwand hält der TSV die Bezirksliga.

Es ist vollbracht! "Wir bleiben Bezirksliga", kommentierte der TSV Meckenhausen den 2:1-Erfolg am Dienstagabend gegen den 1. FC Schwand. Dazu postete der Verein ein Bild, das die Spieler und Verantwortlichen beim ausgelassenen Jubelfoto in der Kabine zeigt. Heute, 18:30 Uhr TSV Meckenhausen Meckenhausen 1. FC Schwand Schwand 2 1 Vorausgegangen war dem Klassenerhalt ein echter Relegations-Marathon: Einem 2:1-Auftaktsieg gegen den Henger SV in Runde eins folgte eine 0:2-Niederlage gegen Marienstein in der zweiten Runde. In Runde drei bezwang der TSV den SC Germania Nürnberg mit 4:3 nach Verlängerung, ehe am heutigen Dienstag der finale 2:1-Erfolg gegen den 1. FC Schwand herbeigeführt wurde. Inklusive des regulären Saisonfinales gegen Greding bedeutete das: fünf Spiele in 17 Tagen. Der verdiente Lohn ist der Last-Minute-Klassenerhalt.