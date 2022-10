Allacher Erste im Alu Pech & gewinnt dennoch hochverdient

In der ersten Halbzeit hatte die Heimspielmannschaft gegen Allach keine Chance. Es wurde schnell und konsequent gespielt - bis zum Tor. Dort hat aber jemand das Tor zugenagelt. Ob es die vielen Alutreffer waren, der Keeper oder irgendein Körperteil des Gegners - das Runde wollte nicht in das Eckige, so dass wir nur mit einer 0 : 1 Führung in die Pause gingen.

In der zweiten Halbzeit legte unser Gegner noch ein Zahn zu, so dass das Spiel offener wurde. Nach einem Freistoß passierte es dann: Der Ball wurde so stark von der eigentlichen Flugrichtung abgelenkt, dass unser Keeper keine Chance hatte - 1 : 1. Unser Team zeigte aber Charakter. Es wurde bis zum Umfallen gekämpft und so kam es - wie es dann kommt: Elfmeter für uns. Ante läuft an - ... und, er trifft. Die Führung hatte bis zum Schluss Bestand.

Ergebnis: 1 zu 2 gegen ein aufopferungsvoll kämpfendes Heimteam! Wir wünschen Moosach-Hartmannshofen für den weiteren Saisonverlauf alles Gute.

Am Sonntag den 06.11.2022 um 15:00 Uhr gibt es bei uns daheim das Spitzenspiel. Der Tabellenerste - TSV 1865 Dachau II - ist nur 1 Pünktchen vor uns. Dieses Spiel verdient ein volles Haus - also, auf zur Enterstraße.

Für den TSV Allach 09 Fußball, Euer Jens Hofer