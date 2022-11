Allach-Zwoate verliert knapp und dumm 0:1 beim Tabellen-Zweiten

Wenn der Vorletzte (Allach) mit dem zahlenmäßig letzten Aufgebot von nur 13 Mann bei 19 (NEUNZEHN) Ausfällen beim letztjährigen Dritten und aktuellem Zweiten zu Gast ist, sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Eigentlich…

Auf dem Platz hat man einen derart großen Unterschied allerdings kaum gesehen. Allach stand im taktischen Grundkonzept sehr gut, ließ kaum etwas zu, die Disziplin an sich betreffend leider nicht. Vor allem in der ersten Halbzeit kam man auf dem sehr holprigen Nebenplatz zu oft zu spät in den jeweiligen Zweikampf, was dann zu viele überflüssige Fouls nach sich zog. So mussten Simon und Salvo mit berechtigten 10-Minuten-Zeitstrafen zuschauen, in der Zeit verteidigte man dennoch alles weg. Das letztlich spielentscheidende Tor fiel in Gleichzahl, auch noch nach einem Allacher Querpass vor dem eigenen Sechzehner, den sich der Gegner bedauerlicherweise erlief, also keine selbst herausgespielte Chance der Hausherren, was natürlich im Ergebnis egal war.

In der HZ-Besprechung wurde dringend daran appelliert, bei weiter hoher Intensität disziplinierter aufzutreten um nicht erneut in Unterzahl spielen zu müssen. Bis Minute 80 funktionierte das auch. Allach kam immer besser ins Spiel, auch wenn man in Minute 50 das Glück des Tüchtigen hatte, als Carlos in einer Spielszene zwei Mal überirdisch parierte, beim zweiten Mal den Ball noch an die Latte lenkte, von der aus er auf die Torlinie fiel, wo ihn Simon dann schließlich rausschlagen konnte. Dafür hatte man dann auch Pech, als Wohlis Kopfball nach Ecke nur knapp am Pfosten vorbeizischte.