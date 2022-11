Allach-Zwoate holt hochverdienten Punkt beim Vierten

Bei nasskaltem und eklig windigem „Schottland-Wetter“ begann auch für die Zwoate beim FV Birkenhof-Eschenried I auf sehr tiefem, rutschigem Geläuf die Rückrunde. Die Allacher bereiteten sich gewohnt akribisch auf das Spiel vor, Trainingsabsage wegen zu wenig gesunden Spielern am Dienstag, nur 10 Mann am Donnerstag. Die vorwiegend verletzungsbedingte Ausfalliste ist größer, als die der einsatzfähigen Spieler. Dafür waren beim TBM am Freitag/Samstag im Los Companeros und später im Laimer Bistro von 17.00 bis 05.15 Uhr bis zu 15 Mann am Start. Wie immer nach einem gscheiden TBM war die Allach-Zwoate nicht nur am Tresen, sondern auch auf dem Platz eine verschworene Einheit. Efo verschon seine Teilnahme an einem runden Familiengeburtstag und war 70 Minuten am Start. Pedro kam ebenfalls von einer Familienfeier in Österreich am Sonntag über einen „kleinen Umweg“ hinter Ulm pünktlich zur Besprechung. Und schließlich mal wieder ein großes Danke an Maxi und Chris von der Dritten, die uns auch sehr weitergeholfen haben. Männer, das ist Teamgeist pur, bravo!

Jetzt zum Spiel: nach einer kurzen Schrecksekunde in Minute 1, wo wir noch nicht wach waren, kämpften wir uns mehr und mehr ins Spiel, wenn gleich der FVB in den ersten 20 Minuten dominierend war. Großes Pech war, dass JP in Minute 15 aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf, aber danach kamen die Grün-Schwarzen immer besser in die Partie. Die Minuten 25 bis 45 gehörten dann eher den Gästen, beide Teams hatten wechselseitig Chancen, keiner traf jedoch.