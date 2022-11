Allach verliert gegen Bayernligareserve

Spieltag der Kreisliga am Sonntag 13.11.2022, 13:00 Uhr

Servus liebe Fußballfreunde.

Heute war nichts zu gewinnen. Für die Kreisliga ist der TSV Allach 09 - denke ich - gut aufgestellt und kann die gestellten Aufgaben angehen. Gegen eine Mannschaft, die in der Anfangsformation fast ausschließlich aus Spielern besteht, die zumindest Ihr Training im Bayernligateam absolvieren dürften, sieht man halt doch den Klassenunterschied.

Von der ersten Minute an bekam der TSV Allach 09 keinen Zugriff: Ballkontrolle, Spielaufbau, Ballbehauptung, Passgenauigkeit und die Schnelligkeit der Garchinger Spieler - da waren gute Kicker am Werk. In der 40.-ten Minute war es dann soweit - 1 : 0 für die Heimmannschaft durch Alexander Beer. So ging es dann in die Halbzeitpause.