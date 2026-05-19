Allach gewinnt das Prestige-Derby gegen Karlsfeld

Die neu gegründete Allacher-Ü32 (A-Klasse) war am gestrigen Montag zu einem Testspiel bei der zwei Klassen höher in der Kreisliga antretenden und lange eingespielten Karlsfelder Eintracht zu Gast. Beide Teams traten in sehr guter Besetzung an, die Gastgeber darunter mit vier Spielern mit jahrelanger Landesliga- und weiteren zig Spielern mit Bezirksliga-Erfahrung. Da der Gastgeber in der letzten Pokalrunde den Dritten der A-Klasse 1, TSV Waldtrudering, mit sage und schreibe 9:1 abgefieselt hatte, war man eigentlich gewarnt.

Dennoch begann das Kleeblatt etwas sehr hoch stehend und teilweise fahrig, Karlsfeld roch das sofort und wir lagen nach nur 13 Minuten mit 0:2 zurück, erstmals mit zwei Toren. Nach kurzer Systemanpassung fingen wir uns sehr schnell wieder und erzielten durch Uli Fries mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Winkel nur fünf Minuten später den wichtigen Anschlusstreffer. Allach war wieder da, stand fortan sicher und spielte auf Augenhöhe mit. Nach zwei mal zwei Wechseln zur 46. und 60. Minute übernahm das Kleeblatt in Halbzeit zwei mehr und mehr das Heft des Handelns und erzielte durch Mano den längst verdienten Ausgleich in Minute 63. Und nur sieben Minuten später ging der Underdog durch erneut Uli Fries sogar in Führung. Die Freude darüber hielt nur kurz, denn drei Minuten danach schweißte Karlsfeld einen direkten Freistoß unhaltbar in den Winkel. Das sollte aber die Grünen nicht weiter stören, sie wollten mit aller Macht den Derbysieg holen, durch aggressives Pressing zwang man die Blauen immer mehr zu Fehlern und, wie passend, war es unser Ex-Karlsfelder, Fabi, der, wie schon gegen seinen weiteren Ex-Klub, SV Weichs, zum 4:3 Endstand aus Allacher Sicht traf. Aufgrund der zweiten Halbzeit, in der Allach deutlich stärker war, war es ein verdienter Sieg gegen den Kreisligisten.