Allach demontiert Harthof im Verfolgerduell

Am vorletzten Spieltag der Saison feiert der TSV Allach München einen deutlichen Heimsieg gegen den favorisierten FSV Harthof München. Da beide Vereine mit dem Aufstieg und dem Abstieg nichts mehr zu tun haben, ging es in dieser Partie für beide Mannschaften um nichts mehr, außer um eine bessere Platzierung in der Tabelle. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß: Bereits in der 14. Spielminute brachte Benedikt Gromes seine Mannschaft in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Allach dann doppelt zu. Per Doppelpack schraubte Uli Fries das Ergebnis mit seinen Treffern in der 38. und 39. Minute blitzschnell in die Höhe.

Im zweiten Durchgang reagierte Harthof personell und brachte in der 54. Minute Bürkan Tuna für Abdou Derman. Nur eine Zeigerumdrehung später sorgte Thomas Huser in der 55. Spielminute mit dem Tor zum 4:0 für den Endstand. Allach wechselte in der 60. Minute dreifach: Adonis Krasniqi, Julius Rieth und Maxim Zakharov kamen für Florian Neumaier, Patrick Zylla und Benedikt Gromes in die Partie. Die Gäste wechselten in der 61. Minute ein letztes Mal und brachten Ozan Cifci für den kurz zuvor eingewechselten Bürkan Tuna.

Durch diesen Heimerfolg rückt der TSV Allach München mit nun 42 Punkten näher an die Spitzengruppe heran und belegt den 6. Tabellenplatz. Der FSV Harthof München verpasst dagegen wichtige Punkte, bleibt mit 46 Zählern aber vorerst auf dem 4. Rang.