Allach ballert sich in die Kreisklasse – Pasing gelingt Durchmarsch

TSV Allach 09 gelingt Aufstieg in die Kreisklasse

Grün, grün, grün sind alle meine Kleider, grün, grün, grün ist alles, was ich hab. Darum lieb ich alles, was so grün ist, weil mein Verein der TSV Allach ist. – Foto: TSV Allach 09

Ein 10:1 beim ESV München beseitigte die letzten Zweifel. Mit 15 Siegen, zwei Unentschieden und nur einer Niederlage verabschiedete sich der TSV Allach 09 erfolgreich aus der A-Klasse 02 und darf in der kommenden Saison in der Kreisklasse antreten. Besonders kurios: Stürmerin Lea Aschenbrenner gelang im Laufe der Saison gegen den MTV München ein Zehnerpack im Hinspiel und ein Zwölferpack im Rückspiel. Da sich der MTV jedoch aus dem Spielbetrieb zurückzog, wurden die Tore annulliert. Sonst wäre Aschenbrenner mit sagenhaften 45 Toren die beste Torjägerin in Oberbayern geworden. FC Eintracht München II kehrt nach einem Jahr Abstinenz in die B-Klasse zurück

Auch in der C-Klasse gibt es eine Meisterschale! Die feierte der FC Eintracht München II ausgelassen mit einer Kabinenfeier. – Foto: Verein

Die Reserve des FC Eintracht München feiert die Meisterschaft in der C-Klasse 2 und ist nach dem Abstieg vor einem Jahr wieder zurück in der B-Klasse. Ausschlaggebend für den Erfolg war neben der besten Offensive der Liga mit 79 Treffern auch die sicherste Defensive der c-klasse 2 mit lediglich 29 Gegentoren. Pasings Dritte macht den Durchmarsch in die A-Klasse perfekt

Wie die Zweite, so die Dritte: Nach dem Aufstieg gehen beide Reserven der DJK Pasing in der A-Klasse an den Start. – Foto: Verein

In einem Herzschlagfinale sichert sich die DJK Pasing III die Meisterschaft der B-Klasse 3 im Rennen mit Forstenried III. Der Titel ging am Ende über das bessere Torverhältnis an die DJK. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr gehen die Pasinger, genau wie die zweite Mannschaft der DJK, nächstes Jahr in der A-Klasse an den Start. Nach drei Jahren B-Klasse: Lerchenauer See steigt in die A-Klasse auf

Der SC Lerchenauer See kehrt nach drei Jahren Abstinenz wieder in die A-Klasse zurück. – Foto: Verein

Großer Jubel beim SC Lerchenauer See! Die junge Truppe feiert die Meisterschaft in der B-Klasse 1 und spielt nächstes Jahr in der A-Klasse. Das Trainergespann Antje Dorn und Herbert Bauer verabschiedet sich so mit einem großen Erfolgserlebnis von der Mannschaft. Ungeschlagen: Kirchseeons Zweite dominiert B-Klasse 6 nach Belieben

Die Zweite vom ATSV Kirchseeon machte diese Saison einen auf Bayer Leverkusen 2023/24 und beendete die B-Klassen-Saison ohne einzige Niederlage. – Foto: Verein

Bereits nach 21 Spieltagen stand der Aufstieg bereits fest, nun ist es amtlich. Der ATSV Kirchseeon II feiert die Meisterschaft in der B-Klasse 6 und den damit verbundenen Aufstieg in die A-Klasse. Kirchseeon gewann 22 von 24 Partien und schoss 114 Tore. Am Ende hatte der ATSV satte 19 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten SC Grüne Heide II. Grüne Heide II feiert A-Klassen-Aufstieg

A-Klasse! Die zweite Mannschaft von Grüne Heide spielt nächste Saison eine Klasse höher. – Foto: Verein